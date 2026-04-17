ΗΠΑ

Προωθούν τα συμφέροντα αμερικανικών μονοπωλίων αντί ανθρωπιστικής βοήθειας

Η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ ασκεί πιέσεις σε δεκάδες αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να υπογράψουν μια «κοινή δήλωση» που ενθαρρύνει την προώθηση των αμερικανικών εμπορευμάτων, με αντάλλαγμα την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ουάσιγκτον όπου χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται ο τερματισμός της αμερικανικής χρηματοδότησης ανθρωπιστικών αποστολών και βοήθειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο μέσω οργανώσεων του ΟΗΕ και δίχως «φανερά» ανταλλάγματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Washington Post», την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έστειλε επιστολή σε όλες τις αμερικανικές πρεσβείες και προξενεία απαιτώντας από τους Αμερικανούς διπλωμάτες να εκδώσουν «demarche», ένα «επίσημο κάλεσμα για δράση» στις αρχές χωρών όπου υπηρετούν, μέχρι τη Δευτέρα 20 Απρίλη, ζητώντας την υποστήριξή τους προτού η σχετική αμερικανική πρωτοβουλία προωθηθεί στον ΟΗΕ τέλη Απρίλη.

Οπως αναφέρεται και στο ρεπορτάζ, ουσιαστικά πρόκειται για μια κίνηση προώθησης αμερικανικών εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών έναντι βοήθειας και υποστήριξης πολιτικών, στο πνεύμα της πολιτικής του Τραμπ «America First» («Πρώτα η Αμερική»), ώστε να αυξήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για αμερικανικά μονοπώλια.

Ανάλογες μειώσεις στη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών αποστολών και αρωγής σε αναπτυσσόμενες χώρες καταγράφονται το ίδιο διάστημα και από άλλες «δυτικές» χώρες, μεταξύ τους τη Γαλλία, τη Γερμανία και της Βρετανία, οι οποίες ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ μειώνουν την υποστήριξή τους σε οργανώσεις αρωγής, με αποτέλεσμα ήδη κάποιες σχετικές μελέτες να προβλέπουν ότι η μείωση της χρηματοδότησης διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων (π.χ. μέσω ΟΗΕ) θα μπορούσε να προκαλέσει τον θάνατο μέχρι και 9,4 εκατ. ανθρώπων έως το 2039.