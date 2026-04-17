ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Νέες απειλές κλιμάκωσης του πολέμου αν δεν υπάρξει συμφωνία

Οι ΗΠΑ απειλούν με επανέναρξη του πολέμου σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία - με τους δικούς τους όρους - σε έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν στο Πακιστάν, χωρίς ακόμη να έχει συμφωνηθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε χτες στο Πεντάγωνο μαζί με τον επιτελάρχη στρατηγό Νταν Κέιν και τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης, CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο κατά του Ιράν ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία. Πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ αναπτύσσουν περισσότερες δυνάμεις στην περιοχή και ισχυρίστηκε ότι είναι εκείνες που «ελέγχουν» τα Στενά του Ορμούζ και όχι το Ιράν, επειδή τάχα «δεν υπάρχει πλέον ιρανικό Ναυτικό». Είπε ακόμα ότι η κυβέρνηση Τραμπ πήρε διαβεβαιώσεις από την Κίνα πως δεν θα γίνουν εξαγωγές όπλων προς το Ιράν στη διάρκεια της εκεχειρίας (που χωρίς παράταση εκπνέει στις 22 Απρίλη), και ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν «όσο χρειαστεί». Καλωσόρισε επίσης όποιες χώρες θέλουν «να βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ» (παρότι ελάχιστες - π.χ. τα ΗΑΕ - έχουν προθυμοποιηθεί να ανταποκριθούν στο αμερικανικό αίτημα). Επανέλαβε δε πως ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι σοβαρά τραυματισμένος και πως επί του παρόντος παραμένουν οι υποδομές Ενέργειας του Ιράν.

Ο Αμερικανός επιτελάρχης, στρατηγός Κέιν, δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο Ιράν στις 13 Απρίλη συνεχίζεται και διενεργείται από περίπου 10.000 Αμερικανούς πεζοναύτες και πλοία του αμερικανικού στόλου. Προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πλοίο, «από όπου κι αν προέρχεται», θα υποβάλλεται σε έλεγχο και θα διώκεται σε περίπτωση που επιχειρήσει να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Ανέφερε επίσης πως οι αμερικανικές δυνάμεις θα καταδιώξουν κάθε πλοίο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του λεγόμενου «σκοτεινού στόλου» που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο παρά τις «δυτικές» κυρώσεις, καθώς και όποιο σκάφος επιχειρήσει να βοηθήσει την Τεχεράνη.

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Ισραήλ στην αρχή της βδομάδας, τονίζοντας ότι συναντήθηκε με τον Ισραηλινό επιτελάρχη, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, για να εξασφαλίσει την «ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων στον πόλεμο» κατά του Ιράν, εννοώντας πιθανώς τις επόμενες φάσεις σύγκρουσης.

Πάντως, ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, σε δηλώσεις που έκανε χτες το βράδυ στον Λευκό Οίκο υποστήριξε ότι το Ιράν έχει «συμφωνήσει» να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «πολύ κοντά» σε μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στη συνέχεια δεν απέκλεισε να πραγματοποιηθεί νέος γύρος διαπραγματεύσεων το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Πακιστανός στρατάρχης στην Τεχεράνη

Χτες για δεύτερο 24ωρο ο Πακιστανός στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ συνέχισε τις επαφές του στην Τεχεράνη. Μεταξύ άλλων συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, εξετάζοντας το πλαίσιο ενός πιθανού δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων που φέρεται να θέλουν και οι ΗΠΑ και το Ιράν. Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο «Reuters», ο Πακιστανός στρατάρχης πρότεινε τη γεφύρωση κάποιων διαφορών μεταξύ Ιράν - ΗΠΑ, αλλά οι ουσιαστικές διαφορές σε κρίσιμα θέματα, όπως το μελλοντικό καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, παραμένουν.

Επιπλέον, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ συνεχίζει τον διπλωματικό «μαραθώνιο» σε χώρες της περιοχής. Μετά τη Σαουδική Αραβία, όπου μετέβη την Τετάρτη, χτες βρέθηκε στο Κατάρ και σήμερα Παρασκευή αναμένεται να μεταβεί στην Τουρκία, με αφορμή το «Φόρουμ Ειρήνης» της Αττάλειας. Στο περιθώριο αυτού, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται να συναντηθούν οι ΥΠΕΞ Τουρκίας, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Συνετρίβη το ακριβότερο drone των ΗΠΑ, MQ-4C Triton

Σε αυτό το φόντο, το Πεντάγωνο παραδέχτηκε ότι το Πολεμικό Ναυτικό έχασε ένα από τα ακριβότερα αεροσκάφη του πάνω από τον Περσικό Κόλπο την περασμένη βδομάδα. Πρόκειται για ένα drone τύπου MQ-4C Triton, εμβέλειας 8.500 μιλίων και κόστους 240 εκατ. δολαρίων, το οποίο χάθηκε στις 9 Απρίλη, σε τοποθεσία συντριβής που θεωρείται απόρρητη.

Σύμφωνα με στοιχεία του «FlightRadar24» τα οποία ανέλυσε το CNN, το MQ-4C απογειώθηκε από τη βάση Sigonella στην Ιταλία και εξαφανίστηκε πάνω από τον Περσικό Κόλπο στις 9 Απρίλη. Το αεροσκάφος πετούσε πάνω από τα Στενά του Ορμούζ και όταν εγκατέλειψε τον εναέριο χώρο πάνω από τα Στενά έπεσε από τα 50.000 στα 9.000 πόδια, προτού χαθεί η επαφή με το ραντάρ.

Αλλαγή στάσης των Δημοκρατικών στη Γερουσία των ΗΠΑ

Το σκηνικό έντασης και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των συγκρούσεων αντανακλώνται στη Γερουσία των ΗΠΑ, καθώς η ενδοαστική κόντρα εντείνεται ενόψει και των ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών του ερχόμενου Νοέμβρη.

Αμερικανικά δίκτυα παρατηρούν μια σχετική «μετατόπιση» στους κόλπους των Αμερικανών Δημοκρατικών σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, παρότι η Γερουσία απέρριψε τελευταία τα ψηφίσματα για πάγωμα πωλήσεων όπλων. Η ψηφοφορία στη Γερουσία ανέδειξε την αντίφαση: Η πλειοψηφία των γερουσιαστών - κυρίως Ρεπουμπλικάνοι - καταψήφισε τις προτάσεις, ωστόσο 40 από τους 47 Δημοκρατικούς στήριξαν το μπλοκάρισμα πώλησης μπουλντοζών αξίας 295 εκατ. δολαρίων, ενώ 36 τάχθηκαν υπέρ της αναστολής αποστολής βομβών αξίας 152 εκατ. δολαρίων στο Ισραήλ. Ο αριθμός αυτών των Δημοκρατικών γερουσιαστών έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με αντίστοιχες ψηφοφορίες το 2024 και το 2025.

Η λογοκρισία επί τω έργω

Η λογοκρισία των αμερικανικών μονοπωλίων τεχνολογίας και κοινωνικής δικτύωσης μετρά από το περασμένο 24ωρο στη μαύρη λίστα των θυμάτων της και το κανάλι του αυτοαποκαλούμενου Mr. Explosive (ο «κύριος Εκρηκτικός»), που παραδέχτηκε ότι δημιούργησε για λογαριασμό των ιρανικών αρχών τα ανάρπαστα βίντεο με χαρακτήρες τύπου LEGO που διακωμωδούν δηκτικά τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Τα βίντεο, τα οποία δημιουργούνται με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και κάνουν θραύση, προβλήθηκαν εκατομμύρια φορές, προκαλώντας την ενόχληση του Λευκού Οίκου και της ισραηλινής κυβέρνησης. Τελικά, εκπρόσωπος της πλατφόρμας YouTube μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ανακοίνωσε προσχηματικά την απαγόρευση της προβολής, επικαλούμενος «παραβίαση των κανόνων μας για ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα, παραπλανητικές πρακτικές και απάτες». Το κανάλι φέρεται να σταμάτησε τη λειτουργία του στις 27 Μάρτη.