ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Νέο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ

Τον θάνατο άλλων 3 ανθρώπων είχε ως αποτέλεσμα νέο στρατιωτικό πλήγμα των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στον Ειρηνικό, στο πλαίσιο της επιχείρησης που ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη στο όνομα της «αντιμετώπισης της ναρκω-τρομοκρατίας», που η κυβέρνηση Τραμπ αξιοποιεί για ευρύτερες γεωπολιτικές αναδιατάξεις.

Πρόκειται για το πέμπτο κατά σειρά τέτοιο πλήγμα της αρμόδιας για την περιοχή διοίκησης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων SOUTHCOM, που αυξάνει τους νεκρούς σε τουλάχιστον 177. Σε ανακοίνωσή της η SOUTHCOM έκανε λόγο για «θανάσιμο πλήγμα» εναντίον πλεούμενου «επιδιδόμενου σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών» το οποίο εκμεταλλεύονταν «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Απλά αναφέρθηκε σε «τρεις άρρενες ναρκωτρομοκράτες» που «σκοτώθηκαν» και παρέθεσε «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο 20 δευτερολέπτων με την καταστροφή του σκάφους.