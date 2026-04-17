ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ιταλία και Ολλανδία προωθούν συμπαραγωγή drones με το Κίεβο

Η εμπλοκή σε πόλεμο με τη Ρωσία «προχωρά με ταχύτερους ρυθμούς», σχολιάζει η Μόσχα

Η κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία και η ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας κατά των drones βρίσκονται στο επίκεντρο των Ευρωπαίων, καθώς εξελίσσεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας, ενώ παράλληλα εντείνονται οι πολεμικές προετοιμασίες για ενδεχόμενη γενικευμένη σύγκρουση.

Μετά το Βερολίνο - όπου υπεγράφησαν συμφωνίες για συμπαραγωγή drones κ.ά. - ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι επισκέφτηκε την Τετάρτη τη Ρώμη και χτες το Αμστερνταμ.

Η Ιταλία επιθυμεί να αναπτύξει κοινή παραγωγή drones με το Κίεβο, «τομέας στον οποίο η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει κύριας σημασίας ρόλο», είπε η πρωθυπουργός Τζ. Μελόνι.

Η Μελόνι τόνισε επίσης ότι είναι «στρατηγικής σημασίας η στήριξη της Ουκρανίας, διακυβεύεται και η ασφάλεια της Ευρώπης» και - στο ίδιο πνεύμα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρ. Μερτς που ξεκαθάρισε ότι δεν θα δεχτεί «καμία ειρήνη σε βάρος των Ευρωπαίων» - σημείωσε πως η Ρώμη «σκοπεύει να συμβάλει με στόχο να επιτευχθούν κοινά αποδεκτές λύσεις, οι οποίες να μπορούν να προστατέψουν την κυριαρχία του Κιέβου».

Σε αυτή την κατεύθυνση «στην ομάδα χωρών G7 θα συνεχίσουμε να προάγουμε μέτρα οικονομικής πίεσης της Ρωσίας και θα εγγυηθούμε την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, όπως έχει αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Από τη μεριά του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ιταλίδα πρωθυπουργό «για τις προσπάθειες που καταβάλλει, με στόχο την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων».

Αλλά και η Ολλανδία θα δαπανήσει 248 εκατ. ευρώ για κατασκευή drones που θα ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, όπως δήλωσε η Ολλανδή υπουργός Αμυνας Ντ. Γέσιλγκους.

Συνάντηση ΕΕ - ΝΑΤΟ για τη Σύνοδο Κορυφής στην Αγκυρα

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσ. φον ντερ Λάιεν, συναντήθηκε χτες με τον γραμματέα του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε για να συζητήσουν την επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα τον Ιούλη και την αύξηση της αμυντικής παραγωγής στην Ευρώπη.

«Πρέπει να δαπανάμε περισσότερα (σ.σ. για στρατιωτικούς σκοπούς), να παράγουμε περισσότερα (σ.σ. όπλα) και να κάνουμε και τα δύο πιο γρήγορα. Με την αύξηση των παγκόσμιων απειλών για την ασφάλεια, συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε στενά τις επόμενες εβδομάδες για να ενισχύσουμε τη σχέση ΕΕ - ΝΑΤΟ και να προετοιμάσουμε μια επιτυχημένη Σύνοδο Κορυφής στην Αγκυρα», είπε η φον ντερ Λάιεν, εν μέσω δημοσιευμάτων και δηλώσεων ότι επιταχύνονται τα σχέδια για ένα «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ».

Τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ έχουν ήδη προσφέρει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια αξίας άνω των 3,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που είχε δημοσιοποιήσει τον Φλεβάρη ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Πολύνεκρες εκατέρωθεν επιθέσεις

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι - ανάμεσά τους και ένα 12χρονο αγόρι - σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Ουκρανία εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων, σε Οδησσό, Κίεβο και Ντνίπρο.

Πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης τραυμάτισαν επίσης δεκάδες ανθρώπους σε διάφορες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων του Κιέβου, της Οδησσού, του Ντνιπροπετρόφσκ και του Χαρκόβου.

Ενα 14χρονο κορίτσι και μία νεαρή γυναίκα σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη εναντίον της πόλης Τουάπσε στη νότια Ρωσία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ.

Το λιμάνι της Τουάπσε είναι ένα από τα ρωσικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα και αποτελεί κόμβο εξαγωγής πετρελαίου, αλλά και ξηρού φορτίου, όπως κάρβουνο και λιπάσματα. Στην Τουάπσε υπάρχει και μεγάλο διυλιστήριο της ρωσικής κρατικής εταιρείας «Rosneft».

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έπληξε πετροχημικό εργοστάσιο στην περιοχή του Μπασκορτοστάν.

Ρωσικό δεξαμενόπλοιο κατευθύνεται στην Ινδία

Ενα φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το εργοστάσιο «Portovaya» της Ρωσίας στη Βαλτική Θάλασσα, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, βρίσκεται καθ' οδόν προς την Ινδία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Εάν το δεξαμενόπλοιο «Kunpeng» φτάσει στον προορισμό του, θα άνοιγε μια δεύτερη αγορά για το ρωσικό LNG που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, και επίσης θα είναι η πρώτη τέτοια παράδοση στην Ινδία από τότε που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, είχε ισχυριστεί πέρυσι ότι το Νέο Δελχί θα σταματούσε να αγοράζει ρωσική Ενέργεια. Η Ινδία δεν επιβεβαίωσε ποτέ δημόσια μια τέτοια δέσμευση.

Ως ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς Ενέργειας παγκοσμίως, η Ινδία είναι πλέον εξαιρετικά εκτεθειμένη στις αναταράξεις και τις αυξήσεις τιμών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Η Ρωσία έχει παραδώσει τον τελευταίο χρόνο LNG από το «Portovaya» αλλά και από το εργοστάσιο Arctic LNG 2 - που επίσης υπόκειται σε κυρώσεις - μόνο στην Κίνα.

Πάντως ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, διεμήνυσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα παρατείνει την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων που επιβάλλει στο ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται σε δεξαμενές πλοίων στη θάλασσα.

Στο μεταξύ, ένα πετρελαιοφόρο πλοίο με σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επιβιβάστηκε το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό τον Μάρτη, επειδή φέρεται να ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο», αφέθηκε ελεύθερο αφού ο πλοιοκτήτης κατέβαλε το πρόστιμο, ανακοίνωσαν οι αρχές.