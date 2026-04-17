ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Δύσκολη η επιβίωση σε Γάζα και Δυτική Οχθη

Συνεχείς παραμένουν οι ελλείψεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες για περίπου 2 εκατ. Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Λωρίδα της Γάζας, όπου η εύθραυστη εκεχειρία παραβιάζεται καθημερινά από τον ισραηλινό στρατό κατοχής, με τις σποραδικές επιθέσεις να αυξάνουν τον αριθμό των θυμάτων.

Ο αριθμός των φορτηγών που περνούν στη Γάζα έχει μειωθεί δραματικά, καθώς γίνεται συστηματική παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας της 10ης Οκτώβρη 2025 από τον ισραηλινό στρατό. Εκτιμάται από το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα ότι μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πέρασαν 41.714 φορτηγά με εμπορεύματα και βοήθεια, αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από τα 110.400 φορτηγά που υποτίθεται ότι θα εισέρχονταν στη Λωρίδα μέσα σε αυτό το διάστημα.

Στο μεταξύ η αγοραστική δύναμη άνω του 80% του πληθυσμού έχει εξανεμιστεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος τον Οκτώβρη του 2023, καθώς έχουν καταστραφεί σχεδόν όλες οι θέσεις εργασίας, οι μονάδες παραγωγής και η αγροτική καλλιέργεια. Ακόμα κι όταν καταφέρουν να φτάσουν στη Γάζα προϊόντα όπως νωπά λαχανικά και φρούτα, παραμένουν απλησίαστα, με την τιμή της ντομάτας να ξεπερνά πλέον τα 4,5 δολάρια το κιλό... Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον υποσιτισμό μεγάλου μέρους του πληθυσμού, ενώ πολλοί είναι αυτοί που λόγω έλλειψης χρημάτων και καυσίμων προσπαθούν π.χ. να ανάψουν φωτιά καίγοντας πλαστικά ή άλλα καρκινογόνα υλικά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Al Jazeera», μέχρι σήμερα η εκεχειρία έχει παραβιαστεί 2.400 φορές, με αποτέλεσμα τον θάνατο 700 Παλαιστινίων.

Από τις 28 Φλεβάρη, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν τον πόλεμο κατά του Ιράν, μέχρι τις 8 Απρίλη, οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν τη Γάζα 36 από τις 40 μέρες. Υπολογίζεται ότι μόνο τις τελευταίες πέντε βδομάδες έχουν δολοφονηθεί πάνω από 100 Παλαιστίνιοι από τις κατοχικές αρχές, ενώ ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από τον Οκτώβρη του 2023 είναι τουλάχιστον 72.345 νεκροί και 172.250 τραυματίες.

Νεκρός 17χρονος στη Δυτική Οχθη από ισραηλινά πυρά

Το ίδιο διάστημα παραμένει αφόρητη η ζωή για εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους στη Δυτική Οχθη. Χτες ο ισραηλινός στρατός σκότωσε έναν 17χρονο Παλαιστίνιο στη διάρκεια εφόδου στο Μπέτι Ντούκου, μερικά χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ.

Την ίδια μέρα δεκάδες Εβραίοι έποικοι παραβίασαν για άλλη μια φορά το στάτους κβο στον προαύλιο χώρο του τεμένους Αλ Ακσα στην Ιερουσαλήμ, πραγματοποιώντας ταλμουδικές ιεροτελεστίες.

Η κατάσταση σε προσφυγικούς καταυλισμούς των πόλεων Τζενίν, Τουλκαρέμ και Νουρ Σαμς παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς ο κατοχικός στρατός παρέτεινε έως τις 31 Μάη τον περιορισμό κυκλοφορίας, κρατώντας αιχμάλωτους ή εκτοπισμένους πάνω από 33.000 ανθρώπους από τον Γενάρη του 2025.