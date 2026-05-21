ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

Προκλητική έκδοση εντάλματος σύλληψης του Ραούλ Κάστρο!

Associated Press

Την επικίνδυνη κλιμάκωση της επιθετικότητας των ΗΠΑ απέναντι στην Κούβα σηματοδοτεί η προκλητική έκδοση εντάλματος σύλληψης του ηγέτη του Νησιού της Επανάστασης Ραούλ Κάστρο από το κράτος των ΗΠΑ, σε συνέχεια ανάλογων προειδοποιήσεων των προηγούμενων ημερών.

Οι ΗΠΑ αξιώνουν τη σύλληψή του για την κατάρριψη αεροσκαφών της οργάνωσης «Βrothers to the Rescue» το 1996, δηλαδή των μισθοφόρων που προωθεί η αντικουβανική μαφία του Μαϊάμι με τη στήριξη του αμερικανικού κράτους, που παραβιάζουν την κυριαρχία της Κούβας.

Συγκεκριμένα η αμερικανική κυβέρνηση απήγγειλε κατηγορίες κατά του 94χρονου σήμερα Ρ. Κάστρο για «συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία».

Ενώ, ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ έλεγε χτες ότι ο Ραούλ θα εμφανιστεί ενώπιον των αμερικανικών δικαστηρίων «με τη θέλησή του ή με άλλον τρόπο και θα φυλακιστεί»!

Αμεση απάντηση από την κουβανική κυβέρνηση

Σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση της Κούβας σχετικά με τη νέα προκλητική ενέργεια αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν διαθέτει τη νομιμότητα και τη δικαιοδοσία να προβεί σε αυτήν την ενέργεια. Πρόκειται για μια απαράδεκτη και διαβόητη πράξη πολιτικής πρόκλησης, βασισμένη στην ανέντιμη χειραγώγηση του περιστατικού που οδήγησε στην κατάρριψη, τον Φεβρουάριο του 1996, δύο αεροσκαφών που λειτουργούσαν από την τρομοκρατική οργάνωση Brothers to the Rescue, με έδρα το Μαϊάμι, πάνω από τον κουβανικό εναέριο χώρο, της οποίας οι επανειλημμένες παραβιάσεις του κουβανικού εναέριου χώρου για εχθρικούς σκοπούς ήταν γνωστή».

Και προσθέτει: «Η απάντηση της Κούβας στην παραβίαση του εναέριου χώρου της αποτελούσε πράξη νόμιμης αυτοάμυνας, που προστατεύεται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τη Σύμβαση του Σικάγο του 1944 για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία και τις αρχές της εναέριας κυριαρχίας και της αναλογικότητας.

Αυτή η ψευδής κατηγορία εναντίον του Ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης προστίθεται στις απεγνωσμένες προσπάθειες αντικουβανικών στοιχείων να κατασκευάσουν μια δόλια αφήγηση σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσουν τη συλλογική και αδίστακτη τιμωρία κατά του κουβανικού λαού, μέσω της ενίσχυσης μονομερών καταναγκαστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του άδικου και γενοκτονικού ενεργειακού αποκλεισμού και των απειλών ένοπλης επιθετικότητας».

Και καταλήγει: «Η Κούβα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ειρήνη και τη σταθερή της αποφασιστικότητα να ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμα στην αυτοάμυνα, που αναγνωρίζεται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ο κουβανικός λαός επιβεβαιώνει την ακλόνητη απόφασή του να υπερασπιστεί την Πατρίδα και τη Σοσιαλιστική της Επανάσταση και, με τη μεγαλύτερη δύναμη και σταθερότητα, την απεριόριστη και ακλόνητη υποστήριξή του στον Στρατηγό Ραούλ Κάστρο Ρους, Ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης. Πατρίδα ή Θάνατος, θα νικήσουμε».

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Η Κούβα δεν είναι μόνη! Θα νικήσει!

Στο μεταξύ, στην υποκριτική συζήτηση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, παρενέβη η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με τοποθέτηση του ευρωβουλευτή του Κόμματος Λευτέρη Νικολάου - Αλαβάνου.

Η συζήτηση, που ξεκίνησε με την ύπατη εκπρόσωπο Κ. Κάλας να μην αρθρώνει λέξη για τον αμερικανικό αποκλεισμό, εξελίχθηκε σε όργιο αντικομμουνισμού, επιθέσεων και απειλών σε βάρος της Κούβας, που ωστόσο πήρε απάντηση τόσο από τον Λ. Νικολάου - Αλαβάνο όσο και από άλλους ευρωβουλευτές.

Στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ τόνισε:

«Σήμερα γίνεται μία ακόμα συζήτηση σκοπιμότητας στο Ευρωκοινοβούλιο, τη στιγμή που οι ΗΠΑ δυναμώνουν τον αποκλεισμό σε βάρος του κουβανικού λαού και κλιμακώνουν τις απειλές ακόμα και για στρατιωτική επίθεση εναντίον της Κούβας.

Μία ακόμη απόδειξη ότι η ΕΕ και τα όργανά της είναι συνένοχοι στην επέμβαση εναντίον ανεξάρτητου κράτους, με στόχο να ακυρωθούν οι επιλογές του λαού και οι κατακτήσεις της Κουβανικής Επανάστασης.

Η αναφορά για δήθεν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο είναι υποκριτική και κατασκευασμένη, αλλά δίνει προσχήματα στην αμερικανική επιθετικότητα κατά της Κούβας και στο έγκλημα του αποκλεισμού της, που στερεί από τον λαό νερό, ρεύμα, φάρμακα, καύσιμα, βάζοντας μαζικά σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Τώρα είναι η ώρα οι λαοί της Ευρώπης και όλου του κόσμου να δυναμώσουν την αλληλεγγύη τους στον κουβανικό λαό. Να καταδικαστεί και να εμποδιστεί κάθε απόπειρα επέμβασης στο νησί, να τερματιστεί ο εγκληματικός αποκλεισμός, να αρθεί η ένταξη της Κούβας στην κατάπτυστη λίστα "χορηγών της τρομοκρατίας".

Ο κουβανικός λαός αντιστέκεται διαχρονικά στα εγκληματικά σχέδια των ΗΠΑ, υπερασπίζεται την πατρίδα και τις κατακτήσεις του, τον δρόμο που άνοιξε η Επανάστασή του. Η Κούβα δεν είναι μόνη. Η Κούβα θα νικήσει».