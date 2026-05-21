ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Καταγγέλλει τη νέα πειρατική επίθεση του Ισραήλ και τη στήριξη από την ΕΕ

Νέα επιστολή στην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Κάγια Κάλας, απέστειλε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, καταγγέλλοντας τη νέα πειρατική επίθεση του Ισραήλ σε βάρος του στολίσκου αλληλεγγύης με προορισμό τη Γάζα για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η επιστολή των ευρωβουλευτών του Κόμματος, Κώστα Παπαδάκη και Λευτέρη Νικολάου - Αλαβάνου, έχει ως εξής:

«Την 1η Μάη σας απευθύναμε Ερώτηση για την απαράδεκτη κρατική πειρατεία από το Ισραήλ εναντίον πλοίων του στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης, και στις 18 Μάη το ισραηλινό κράτος επιτέθηκε και απήγαγε τουλάχιστον 100 άτομα του στολίσκου (σ.σ. στη συνέχεια αυξήθηκαν κατά πολύ) σε διεθνή ύδατα, αυτήν τη φορά ανοιχτά της Κύπρου. Το κράτος - κατακτητής επίσης προχώρησε σε κατάληψη των σκαφών του στολίσκου και σε βιαιότητες ενάντια στους απαχθέντες.

Είναι η τρίτη φορά που το Ισραήλ διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον πολιτικών σκαφών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια για τον Παλαιστινιακό λαό σε διεθνή ύδατα, και μάλιστα σε ζώνες αρμοδιότητας έρευνας και διάσωσης κρατών - μελών της ΕΕ, όπως η Κύπρος, η Μάλτα και η Ελλάδα.

Τα γεγονότα καθημερινά αποδεικνύουν ότι το Ισραήλ αποθρασύνεται από την κάλυψη που παρέχουν οι διεθνείς σύμμαχοί του, όπως η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση, και έχει αναγάγει τις πειρατικές επιθέσεις σε διεθνή ύδατα σε πολύ επικίνδυνη πρακτική, καταπατώντας κάθε έννοια ανθρωπιστικών αρχών.

Για την κλιμάκωση μάλιστα της επιθετικότητάς του, τόσο στη Γάζα και στη Δυτική Οχθη όσο και σε Λίβανο, Ιράν και Συρία, ιδιαίτερες ευθύνες έχει η ΕΕ, αφού διατηρεί και διευρύνει τις οικονομικές, στρατιωτικές και πολιτικές σχέσεις με το Ισραήλ και δεν κάνει ούτε το ελάχιστο, δηλαδή τον τερματισμό της Συμφωνίας Σύνδεσης μαζί του.

Με βάση τα παραπάνω αδιαμφισβήτητα γεγονότα, πώς τοποθετείστε απέναντι:

- Σε αυτές τις επικίνδυνες πειρατικές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον πολιτικών πλοίων;

- Στις απαγωγές πολιτών από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, οι οποίοι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως;

- Στα βασανιστήρια και στους εξευτελισμούς που υπέστησαν οι απαχθέντες από τις ισραηλινές αρχές;».