ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διαμαρτυρία στο δικαστήριο κατά της απαγόρευσης κομμουνιστικών συμβόλων

Παράσταση διαμαρτυρίας στο δικαστήριο στο Βερολίνο, όπου εκδικαζόταν η μήνυση στελέχους τουκατά της απαγόρευσης των κομμουνιστικών και συμβόλων κατά τους εορτασμούς της, πραγματοποίησαν οι δυνάμεις της ΚΟ Γερμανίας του ΚΚΕ, που παραβρέθηκαν και κατά τη διάρκεια της δίκης.

Τη μήνυση κατέθεσε κατά της κυβέρνησης Σοσιαλδημοκρατών/Χριστιανοδημοκρατών του Βερολίνου (Senat) ο Στέφαν Νάτκε, επικεφαλής του DKP Βερολίνου και μέλος της Διεθνούς Επιτροπής του DKP. Από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φλεβάρη του 2022 η κυβέρνηση του Βερολίνου και η αστυνομία απαγορεύουν στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Βερολίνου από τον Κόκκινο Στρατό τα «ρωσικά και σοβιετικά σύμβολα», το σφυροδρέπανο κ.ά., εξισώνοντας μάλιστα τη σημερινή καπιταλιστική Ρωσία με τη σοσιαλιστική ΕΣΣΔ.

Το ίδιο κάλπικο επιχείρημα αξιοποιήθηκε και από το Διοικητικό Δικαστήριο την Τρίτη, με τους δικαστές να επικαλούνται μάλιστα τα λόγια του ίδιου του Ρώσου Προέδρου Βλ. Πούτιν, ότι η σημερινή Ρωσία αποτελεί συνέχεια της ΕΣΣΔ και του ηρωικού Κόκκινου Στρατού!

Εξάλλου η αντικομμουνιστική απαγόρευση γίνεται στο όνομα της ιμπεριαλιστικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ την ίδια στιγμή δεν απαγορεύονται σημαίες και σύμβολα άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, όπως π.χ. των ΗΠΑ ή του Ισραήλ που επιτίθενται στο Ιράν, στη Γάζα, στη Δυτική Οχθη, διαπράττοντας γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού.

Η μήνυση αναδείκνυε επίσης τον παραλληλισμό της σημερινής Γερμανίας με την περίοδο του ναζισμού, την παρεμπόδιση του εορτασμού της αντιφασιστικής νίκης από την αστυνομία με τα σύμβολα των απελευθερωτών, το απαράδεκτο «ξαναγράψιμο» της Ιστορίας και την ταύτιση των λεγόμενων «δυο άκρων».

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα.

Συνεχής άνοδος της ακροδεξιάς AfD

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η άνοδος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και διευρύνει τη διαφορά της από τη δεύτερη, Χριστιανική Ενωση (CDU/CSU), όπως δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση «Βαρόμετρο Τάσεων» του Ινστιτούτου Forsa.

Η AfD κερδίζει μία μονάδα και φτάνει στο 28%, ενώ η CDU/CSU παραμένει στο 22%. Στην τρίτη θέση ακολουθούν οι Πράσινοι με 14%, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) παραμένουν στο 12%, μόλις μία μονάδα πάνω από την «Αριστερά» στο 11%.

Η AfD ξεπερνάει όμως για πρώτη φορά την Ενωση και στο ερώτημα σχετικά με το ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα της Γερμανίας: Βρίσκεται στο 15%, με την CDU/CSU στο 13%. «Κανένα κόμμα», απαντά ωστόσο το 53%.

Το συντριπτικό 82% των ερωτηθέντων αναφέρει επίσης την οικονομία ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της Γερμανίας για το τρέχον έτος, με το 42% να κάνει λόγο για δυσαρέσκεια από τους πολιτικούς και το 33% να εκφράζει ανασφάλεια για τα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας, συντάξεων και εργασίας. Στο ερώτημα, εάν ο καγκελάριος φροντίζει επαρκώς για την οικονομία, το 80% απαντά αρνητικά και θετικά μόνο το 16%.