ΓΕΡΜΑΝΙΑ

30 δισ. ευρώ ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών τα επόμενα χρόνια

Νέες ελαφρύνσεις στους βιομήχανους ετοιμάζει η γερμανική συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) - Σοσιαλδημοκρατών (SPD) και συγκεκριμένα στην ηλεκτρική ενέργεια, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της γερμανικής βιομηχανίας σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, κυρίως και ΗΠΑ - Κίνα.

Η Γερμανία σχεδιάζει να διαθέσει μεταξύ 3,5 και 4 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις μέσα σε διάστημα 3 ετών «για να ανακουφίσει το βάρος των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τις βαριές βιομηχανίες», δήλωσε την Τετάρτη ένας βουλευτής της CDU/CSU.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομίας παρουσίασε νωρίτερα αυτό τον μήνα ένα πακέτο μέτρων για τη μείωση του κόστους της Ενέργειας για τους καταναλωτές, το οποίο περιλαμβάνει μείωση των φόρων ηλεκτρικής ενέργειας για τους βιομηχανικούς καταναλωτές και ελάφρυνση 26 δισ. ευρώ σε 4 χρόνια στα τέλη δικτύου, σύμφωνα με το «Bloomberg».

Οι εταιρείες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την αποζημίωση από το 2027, αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες του μέτρου δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί.

Η υπουργός Οικονομίας Κ. Ράιχε δήλωσε τον Ιούλη ότι η ενίσχυση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα της βιομηχανίας θα πρέπει να βοηθήσει 2.000 ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο γερμανικός κολοσσός «Bosch», που έχει ανακοινώσει περικοπές θέσεων εργασίας, θα καταργήσει «σημαντικά περισσότερες» θέσεις από ό,τι είχε προγραμματιστεί προηγουμένως. Οπως ανακοίνωσε, οι περικοπές θα φτάσουν τις 13.000 θέσεις εργασίας έως το 2030 αποδίδοντας την κίνηση στην «κρίση που υπάρχει στην αυτοκινητοβιομηχανία», που είναι βασικός προμηθευτής για σειρά εξαρτημάτων. Το «σχέδιο εξοικονόμησης πόρων» αφορά σε περικοπή θέσεων κυρίως σε γραμμές παραγωγής εντός Γερμανίας.

Πέρσι η εταιρεία μείωσε τις θέσεις εργασίας της κατά 11.600, σε 230.000.

Αύξηση για την ΑfD

Στην πρώτη θέση εμφανίζεται η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σε δημοσκόπηση του ινστιτούτου Forsa για τον όμιλο RTL/ntv, ενώ παράλληλα η δημοφιλία του Χριστιανοδημοκράτη (CDU) καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, μειώνεται ακόμη περισσότερο.

Η νέα δημοσκόπηση έρχεται να επιβεβαιώσει την αστάθεια στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας στο έδαφος της επίμονης στασιμότητας ή και ύφεσης της ισχυρότερης καπιταλιστικής οικονομίας της ΕΕ, της πολεμικής οικονομίας και των περικοπών για τα λαϊκά στρώματα, καθώς και της γεωπολιτικής σύγκρουσης, μόλις λίγους μήνες μετά τις εκλογές του Φλεβάρη και τη συγκρότηση του «μεγάλου συνασπισμού» Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) - Σοσιαλδημοκρατών (SPD).

Συγκεκριμένα στο βαρόμετρο η AfD εμφανίζεται με 27% στην πρόθεση ψήφου, η CDU/CSU στη δεύτερη θέση με 25% και στην τρίτη θέση το SPD με 13%. Μια ποσοστιαία μονάδα χάνουν οι Πράσινοι και έχουν πλέον ίδιο ποσοστό με την Αριστερά (11%). Κάτω από το όριο εισόδου στη γερμανική Βουλή (5%) βρίσκονται οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 3%, καθώς και η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW).

Την περασμένη εβδομάδα οι περισσότερες δημοσκοπήσεις έδιναν για μια ακόμα φορά ισοπαλία AfD και CDU/CSU.

Την ίδια στιγμή η δημοτικότητα του Μερτς σημειώνει νέο αρνητικό ρεκόρ και βρίσκεται πλέον με 28% στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ανέλαβε καθήκοντα καγκελαρίου.

Το 64% των ερωτηθέντων αναμένει ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Μετά την εκλογική νίκη της CDU/CSU το ποσοστό αυτό κυμαινόταν γύρω στο 40%. Κατά συνέπεια, ο αριθμός όσων αισιοδοξούν για την οικονομική κατάσταση μειώνεται, από 26% τον περασμένο Μάρτη, λίγο μετά τις γερμανικές εκλογές, στο 15% σήμερα.