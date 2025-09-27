KINA

Επίσκεψη Αμερικανών βουλευτών μετά από 6 χρόνια

Ο υπουργός Αμυνας της Κίνας Ντονγκ Γιουν κάλεσε τις ΗΠΑ «να εξαλείψουν παρεμβατικούς και περιοριστικούς παράγοντες και να υιοθετήσουν εποικοδομητικά και ρεαλιστικά μέτρα», που θα βοηθήσουν στη βελτίωση των στρατιωτικών σχέσεων και των διμερών δεσμών, στη διάρκεια συνάντησης που είχε με αντιπροσωπεία Αμερικανών βουλευτών, στην πρώτη τέτοια επίσκεψη αξιωματούχων των ΗΠΑ στην Κίνα από το 2019.

Ο Ντονγκ έκρινε σκόπιμο να εκτιμήσει ότι η ίδια η επίσκεψη δείχνει την «καλή» φάση που αυτήν την περίοδο χαρακτηρίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης της διμερούς επικοινωνίας, ενώ μεταξύ άλλων είπε ότι οι κινεζικές Ενοπλες Δυνάμεις είναι πρόθυμες να οικοδομήσουν σταθερούς και θετικούς στρατιωτικούς δεσμούς με βάση τον σεβασμό και την ειρηνική συνύπαρξη, διασφαλίζοντας παράλληλα την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και τα αναπτυξιακά συμφέροντα της χώρας.

Από τη μεριά των Αμερικανών βουλευτών, ο Δημοκρατικός βουλευτής Ουάσιγκτον Ανταμ Σμιθ είπε ότι χρειάζονται «πιο συχνές επισκέψεις» και «πιο στιβαρή συνομιλία», εκφράζοντας επιθυμία για διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας, «ειδικότερα γύρω από στρατιωτικά θέματα» (συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης γύρω από την Ταϊβάν), σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στο Πεκίνο.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης «το θέμα των κρίσιμων ορυκτών και τις ανησυχίες σχετικά με τις ενέργειες της Κίνας για τον περιορισμό της παγκόσμιας προμήθειας και επεξεργασίας ορυκτών σπάνιων γαιών», εξήγησε ο Σμιθ.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε και με τον αντιπρόεδρο της Κίνας Χε Λάιφενγκ, που σύμφωνα με το «Σινχουά» κάλεσε τις δύο πλευρές «να εμπλακούν σε ειλικρινή επικοινωνία, να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και να επιλύσουν αμφιβολίες» για την ανάπτυξη σταθερών, υγιεινών και βιώσιμων εμπορικών και οικονομικών σχέσεων.

Αυξημένο ευρωπαϊκό «παρών» σε έκθεση πολεμικών βιομηχανιών στην Ταϊβάν

Αυξημένες αντιπροσωπείες από την Ευρώπη συμμετείχαν φέτος στην Εκθεση Αεροδιαστημικής και Αμυντικής Τεχνολογίας στην Ταϊπέι, σύμφωνα με το «Reuters».

Οπως δήλωσε ο Πάβελ Φίσερ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τσεχικής Γερουσίας, «σήμερα στην Ταϊβάν έχουμε πολλούς εταίρους να συνεργαστούμε (...) Γνωρίζουμε τη συνθετότητα που υπάρχει στη διεθνή αρένα για την Ταϊβάν, λόγω των ενεργών μέτρων της Κίνας».

Για πρώτη φορά συμμετείχε στην Εκθεση και το Γερμανικό Εμπορικό Γραφείο στην Ταϊπέι, παρουσιάζοντας - όπως ανακοίνωσε - «τα καινοτόμα επιτεύγματα και τη βιομηχανική ισχύ της Γερμανίας στους τομείς της αεροδιαστημικής και της ασφάλειας».

Πριν μερικές μέρες ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, Λιν Κιά Λουνγκ, είχε επαφές σε Πράγα, Ρώμη και Βιέννη.

Αποφυγή «περιττών εντάσεων» ζητά η Σεούλ

Στο μεταξύ ο νέος Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι «σκοπεύουμε να τερματίσουμε τον φαύλο κύκλο των περιττών στρατιωτικών εντάσεων και των εχθρικών πράξεων μεταξύ των δύο Κορεών». Πρόσθεσε πως η Σεούλ «επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι σέβεται το τρέχον σύστημα της Βόρειας Κορέας, ότι δεν θα επιδιώξει καμία μορφή ενοποίησης μέσω απορρόφησης και ότι δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί σε εχθρικούς τρόπους», για να καταλήξει: «Πρέπει να τερματίσουμε την εποχή της εχθρότητας και της αντιπαράθεσης στην Κορεατική Χερσόνησο, και να εγκαινιάσουμε μια νέα εποχή ειρηνικής συνύπαρξης».

Στις αρχές της βδομάδας ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν μίλησε για «καλές αναμνήσεις» που έχει από τις συναντήσεις που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, και δήλωσε ανοιχτός σε συνομιλίες με την Ουάσιγκτον «αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείψουν την παραληρηματική εμμονή τους με την αποπυρηνικοποίηση, αναγνωρίσουν την πραγματικότητα και επιθυμούν πραγματικά την ειρηνική συνύπαρξη μαζί μας».

Υποστήριξε δε αναφορικά με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Πιονγιάνγκ ότι τη βοήθησαν «να γίνει ισχυρότερη, να αναπτύξει αντοχή και αντίσταση που δεν μπορούν να συντριβούν από καμία πίεση».