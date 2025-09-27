ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

«Ξέπλυμα» των τζιχαντιστών της Συρίας και συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων

Φουντώνουν τα παζάρια για την επίτευξη συμφωνίας «ασφαλείας» ανάμεσα σε Ισραήλ και Συρία υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Οι ζυμώσεις με στόχο μια τέτοια συμφωνία αυξήθηκαν αυτήν τη βδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τις σκοπιμότητες μιας τέτοιας συμφωνίας, αλλά και της γενικότερης «έμπρακτης» αποδοχής της κυβέρνησης τζιχαντιστών στη Συρία, που ΗΠΑ, ΕΕ και Τουρκία έφεραν στην εξουσία και σήμερα «ξεπλένουν., προώθησε τις τελευταίες μέρες ο τζιχαντιστής «Πρόεδρος» Αχμεντ Αλ Σαράα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σαράα συναντήθηκε ξανά (για δεύτερη φορά από τον Μάη) με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ, καθώς και με Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους, μεταξύ τους και με τον Ελληνα πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη.

Το ίδιο διάστημα το Ισραήλ με τις ευλογίες των ΗΠΑ συνέχισε τις δολοφονικές επιθέσεις σε νότιο και ανατολικό Λίβανο, κοντά στην πρώτη επέτειο της δολοφονίας του πρώην αρχηγού της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, η οποία - παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ - τιμήθηκε με σειρά εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, ομιλιών, ακόμα και με βίντεο προβολής του πορτρέτου του στον εμβληματικό Βράχο των Περιστεριών στη Βηρυτό.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ δεν περιορίστηκαν σε πολίτες του Λιβάνου, καθώς μεσοβδόμαδα αναφέρθηκε άλλη μια εκφοβιστική επίθεση με ισραηλινό drone κοντά σε θέση κυανοκράνων του ΟΗΕ (αποστολή UNIFIL) στη μεθοριακή πόλη Νακούρα.

Δεν έλειψαν ούτε αυτήν τη βδομάδα οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης και τα αντίποινα του Ισραήλ, με επιθέσεις την Πέμπτη το βράδυ οι οποίες είχαν προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δύο αμάχων και δεκάδες τραυματίες στην πρωτεύουσα Σαναά.

Στο μεταξύ το Ιράν επιδίδεται σε διπλωματικό μαραθώνιο, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την επαναφορά σκληρών διεθνών κυρώσεων που ίσχυαν σε βάρος του μέχρι τη Συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, την οποία σαμποτάρισαν οι ΗΠΑ αποχωρώντας απ' αυτήν 3 χρόνια μετά.

Στο φόντο αυτής της πιθανής εξέλιξης, το Ιράν επανέλαβε τις προειδοποιήσεις ότι τυχόν επαναφορά των διεθνών κυρώσεων μπορεί να τερματίσει τη συνεργασία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και τις επισκέψεις επιθεωρητών της σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα ενέτεινε τις διαπραγματεύσεις αυτήν τη βδομάδα με τη Ρωσία, κλείνοντας συμφωνία με τη «Rosatom» για την κατασκευή μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων. Την Παρασκευή υπεγράφη συμφωνία ύψους 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή 4 πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, αξίας 25 δισ. δολαρίων.