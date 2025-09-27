ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Εντείνονται η σφαγή στη Γάζα και τα σχέδια για την «επόμενη μέρα» σε βάρος των Παλαιστινίων

Με τονα συνεχίζει καθημερινά το μακελειό στηκαι να επεξεργάζεται σχέδια διαιώνισης της κατοχής στη, σε πλήρη συντονισμό με τιςκαι με πολύμορφες «πλάτες» από τους υπόλοιπουςτου - ακόμα και από αυτούς που για τα δικά τους συμφέροντα καταγράφουν σήμερα διαφοροποιήσεις από την Ουάσιγκτον - εντείνονταιστα παλαιστινιακά εδάφη και τη Μέση Ανατολή, με κοινό παρονομαστή τηνμε όλα τα μέσα για ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος, στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, επιστροφή των εκατομμυρίων προσφύγων κ.ο.κ.

Ο ισραηλινός κατοχικός στρατός συνεχίζει την επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας, πολλαπλασιάζοντας καθημερινά τις σφαγές αμάχων και τα ατελείωτα καραβάνια των εκτοπισμένων Παλαιστινίων.

Από τις αρχές Σεπτέμβρη, οπότε ξεκίνησε η νέα φάση της ισραηλινής επιχείρησης «Αρματα Γεδεών ΙΙ», πάνω από 700.000 κάτοικοι της πόλης έχουν αναγκαστεί να την εγκαταλείψουν, χωρίς να υπάρχει πουθενά ούτε ασφαλές πέρασμα ούτε ασφαλές και ανθρώπινο καταφύγιο.





Περίπου 300.000 άλλοι έχουν μείνει εγκλωβισμένοι σε συνοικίες που βομβαρδίζει ασταμάτητα ο κατοχικός στρατός από αέρος και εδάφους.

Συνολικά, από τον Οκτώβρη του 2023, τουλάχιστον 65.502 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις και άλλοι 167.376 έχουν τραυματιστεί, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι που χάθηκαν στα συντρίμμια από τους βομβαρδισμούς των κατοχικών δυνάμεων.

Χαρακτηριστική για το μένος του κράτους - δολοφόνου είναι η μαρτυρία του Βρετανού χειρουργού Ομάρ Τάτζι, που βρίσκεται ως εθελοντής στη Γάζα, ο οποίος μιλώντας στο «Al Jazeera» την Παρασκευή τόνισε πως τα τραύματα που φέρουν οι περισσότεροι άμαχοι είναι ασυνήθιστα σοβαρά και πως θυμίζουν Αμερικανούς στρατιώτες που τραυματίστηκαν στους πολέμους Ιράκ και Αφγανιστάν.

Πρόσθεσε πως όταν πρωτοέφθασε το 2024 στη Γάζα είδε σοκαριστικές περιπτώσεις παιδιών που έφεραν τόσο άσχημα εγκαύματα που «ουσιαστικά μπορούσες να δεις ανάμεσα στους ιστούς μυών τα κόκαλά τους»...

Μετάδοση της ομιλίας του μακελάρη Νετανιάχου από τα μεγάφωνα στη Γάζα...

Στο εφιαλτικό τοπίο της απόλυτης καταστροφής, του λιμού, των αμέτρητων κακουχιών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου πρόσθεσε την Παρασκευή μία ακόμη νοσηρή επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου, διατάζοντας τον κατοχικό στρατό να εγκαταστήσει μεγάφωνα σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, ώστε να υποχρεώσει τους πολύπαθους Παλαιστίνιους να ακούσουν την ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Σε αυτήν, ο ηγέτης του «στρατηγικού συμμάχου» των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, με τις «πλάτες» των οποίων το Ισραήλ κάνει κουρελόχαρτα δεκάδες σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ εδώ και δεκαετίες, επανέλαβε για πολλοστή φορά πως δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους «στην καρδιά του Ισραήλ».

Παράλληλα, με τη γνωστή προκλητική προπαγάνδα του κράτους - τρομοκράτη, ισχυρίστηκε ότι η πρόσφατη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από 11 «δυτικές» χώρες (μεταξύ των οποίων Βρετανία, Γαλλία, Αυστραλία, Καναδάς κ.ά.) αποτελεί «επιβράβευση τρομοκρατών, φονιάδων, βιαστών της Χαμάς»...

Εξίσου χαρακτηριστικά, ο Νετανιάχου παραλλήλισε ιμπεριαλιστικές επιθέσεις των ΗΠΑ με ό,τι κάνει σήμερα το κράτος - δολοφόνος στη Γάζα, ενώ αναφερόμενος στο μπουρλότο που βάζει το Ισραήλ σε όλη τη Μέση Ανατολή, είπε ότι πολέμησε σε επτά μέτωπα «κατά της βαρβαρότητας» τα τελευταία δύο χρόνια...

Αναφερόμενος στη Συρία και τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει επεκτείνει την κατοχή εδαφών και τις στρατιωτικές επιθέσεις, ο Νετανιάχου είπε ότι είναι πιθανή μία συμφωνία με τη νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό - το καθεστώς των τζιχαντιστών - και με την κυβέρνηση στον Λίβανο, όταν αυτή υλοποιήσει την υπόσχεσή της για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Ανοιξε επίσης την «πόρτα» προς τη μεριά της Ινδονησίας, της πιο πολυπληθούς ισλαμικής χώρας στον κόσμο, και προέβλεψε πως όσες κυβερνήσεις είναι σε πόλεμο με το Ισραήλ «θα φύγουν αύριο» και η περιοχή θα αλλάξει σημαντικά.

Σύνοδος των ΗΠΑ με ηγέτες χωρών της περιοχής

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί τα άθλια σχέδιά της για την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας και τη μετατροπή της σε ένα κερδοφόρο αμερικανικό προτεκτοράτο με στρατηγική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και τους εμπορικούς δρόμους από την Ανατολή στη Δύση, με μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη πατρίδα τους.

Σε αυτό το μήκος κύματος κινείται το σχέδιο που παρουσίασε ο Ντ. Τραμπ σε σύνοδο που πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με ηγέτες και υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, των ΗΑΕ, της Τουρκίας, της Ιορδανίας, του Κατάρ, της Ινδονησίας και του Πακιστάν.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες του αμερικανικού και διεθνούς Τύπου, ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε ένα σχέδιο 21 σημείων, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων (ζωντανών και νεκρών), «μόνιμη» εκεχειρία με απώτερο στόχο τον «τερματισμό» του πολέμου, με «σταδιακή» αποχώρηση των ισραηλινών κατοχικών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Σε ό,τι αφορά την «επόμενη μέρα», χωρίς απολύτως καμία αναφορά σε ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει μία «διοίκηση δίχως τη Χαμάς» και μία δύναμη «ασφαλείας» που θα απαρτίζουν με έμψυχο δυναμικό και κεφάλαια αραβικές και ισλαμικές χώρες.

Οι αραβικές χώρες φέρονται να έθεσαν μια σειρά προϋποθέσεις, όπως ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τμήματα της Γάζας ή της Δυτικής Οχθης και δεν θα θέσει υπό κατοχή περιοχές της Λωρίδας ούτε θα ξαναφτιάξει εκεί εποικισμούς.

Επιπλέον, αναφέρεται πως το Ισραήλ θα σταματήσει να υπονομεύει το καθεστώς στο τέμενος αλ Ακσα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και πως θα πρέπει να αυξηθεί άμεσα η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Το παραπάνω θέμα συζητήθηκε και την Πέμπτη στη συνάντηση των Προέδρων ΗΠΑ και Τουρκίας στον Λευκό Οίκο.

Σε επακόλουθες δηλώσεις του, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν τόνισε πως «κατέληξε σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο Τραμπ» για το «πώς θα επιτευχθεί η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και μία διαρκής ειρήνη».

Νωρίτερα, είχε αναφερθεί πως ο Τραμπ διαβεβαίωσε και άλλους ηγέτες χωρών της περιοχής πως «δεν θα επιτρέψει» την προσάρτηση περιοχών ή ολόκληρης της Δυτικής Οχθης από το Ισραήλ - την ίδια ώρα που η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει ανοιχτά ότι επεξεργάζεται τέτοια σχέδια.

Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή το BBC επανέφερε στο προσκήνιο το όνομα του Βρετανού πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ, που είχε κατά το διάστημα 2005-2017 ρόλο «ειδικού απεσταλμένου» του λεγόμενου Κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή και το ίδρυμα του οποίου έχει άμεση εμπλοκή στα σχέδια των ΗΠΑ για μετατροπή της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» και «Αβρααμικό σύμμαχο», με μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων και χωρίς παλαιστινιακό κράτος.

Πληροφορίες του βρετανικού καναλιού ανέφεραν ότι στο τραπέζι των παζαριών για την «επόμενη μέρα» έχει πέσει πρόταση, η οποία λέγεται ότι έχει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου, ο Μπλερ να ηγηθεί μιας «κυβερνητικής αρχής» στη Γάζα που θα υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και τα κράτη του Κόλπου...

Η «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης»

Πριν τη συνάντηση ανάμεσα στον Τραμπ και ηγέτες χωρών της περιοχής, προηγήθηκε την περασμένη Δευτέρα η διεθνής σύνοδος για το Παλαιστινιακό και την επίλυσή του στη βάση των δύο κρατών, την οποία συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Η σύνοδος υιοθέτησε τη λεγόμενη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» που προδιαγράφει έναν «οδικό χάρτη» για εκεχειρία και κάποια «χρονικά καθορισμένα» βήματα για διπλωματική διαδικασία με στόχο την «επίλυση» του Παλαιστινιακού.

Η διακήρυξη που υιοθετήθηκε στη συνέχεια από τη μεγάλη πλειοψηφία των 193 χωρών του ΟΗΕ, ζητά άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, επανένωσή της με τη Δυτική Οχθη υπό την Παλαιστινιακή Αρχή και αποκλεισμό της Χαμάς από κάθε μελλοντική κυβέρνηση.

Προτείνει επίσης συγκρότηση διεθνούς «προσωρινής» αποστολής «σταθεροποίησης» από τον ΟΗΕ και ανάσχεση των σχεδίων για νέους εβραϊκούς εποικισμούς σε θέσεις - κλειδιά της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης που θα ενταφιάσουν στην πράξη κάθε πιθανότητα για εδαφική συνέχεια των παλαιστινιακών εδαφών.

Η νέα συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου

Η συνέχεια στα παραπάνω θα δοθεί τη Δευτέρα 29/9, όταν θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο η τέταρτη κατά σειρά συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου.

Κατά δήλωση του τελευταίου, σκοπεύει να επαναλάβει στον Αμερικανό ηγέτη «την ανάγκη για επίτευξη των στόχων του πολέμου», όπως η επιστροφή όλων των ομήρων, η ήττα της Χαμάς, η «διεύρυνση του κύκλου ειρήνης» με όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής, σε διάστημα που σκληραίνουν τα παζάρια για συμφωνία «στρατιωτικής ασφάλειας» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Συρία.

Ο Νετανιάχου ανέφερε δε πως σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ και για το Ιράν μετά τον 12ήμερο πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον της Τεχεράνης με τη συνδρομή των ΗΠΑ.

Δ.Ορφ.