ΜΟΛΔΑΒΙΑ

ΝΑΤΟικά στρατεύματα σε Ρουμανία και Οδησσό καταγγέλλει η Μόσχα

INTIME NEWS

κατηγόρησε την ΕΕ ότι σχεδιάζει να «καταλάβει» τη Μολδαβία με στρατιωτικές δυνάμεις των χωρών - μελών του ΝΑΤΟ, ενόψει των εκλογών στη Μολδαβία την ερχόμενη Κυριακή ή των εκλογών στη «φιλορωσική» αυτοδιοικούμενη μολδαβική περιοχή της Υπερδνειστερίας.

Συγκεκριμένα, σε δήλωσή της η SVR ισχυρίστηκε ότι το ΝΑΤΟ συγκεντρώνει στρατεύματα στη γειτονική Ρουμανία και στην πόλη της Οδησσού στην Ουκρανία, είτε για να καταστείλει διαμαρτυρίες ενόψει των εκλογών στη Μολδαβία την Κυριακή είτε για να προετοιμαστεί για τις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβρη στην Υπερδνειστερία.

«Οι ευρω-γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν τη Μολδαβία σε ευθυγράμμιση με τις ρωσοφοβικές πολιτικές τους. Σκοπεύουν να το κάνουν αυτό με κάθε κόστος, συμπεριλαμβανομένων της αποστολής στρατευμάτων και της de facto κατάληψης της χώρας», ισχυρίστηκε η ρωσική υπηρεσία κατασκοπείας.

Αφού Γάλλοι στρατιωτικοί εντοπίστηκαν σε ένα καφέ στη Μολδαβία, το υπουργείο Αμυνας της χώρας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η παρουσία τους είναι νομιμοποιημένη, βάσει της διμερούς συμφωνίας «αμυντικής συνεργασίας» με τη Γαλλία.

Οι ισχυρισμοί της SVR έρχονται εν μέσω μαζικών αστυνομικών επιχειρήσεων στη Μολδαβία, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για τις «υποστηριζόμενες από τη Ρωσία προσπάθειες υποκίνησης αναταραχών στη χώρα», όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί συνολικά 74 άτομα.

Οι αρχές της Μολδαβίας, συμπεριλαμβανομένης της «φιλοδυτικής» Προέδρου Μάγια Σάντου, κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι «πληρώνει ντόπιους για να εξαγοράσει ψήφους» και εκπαιδεύει Μολδαβούς νέους για «διεξαγωγή βίαιων ενεργειών» κατά τη διάρκεια των εκλογών.

Τη Δευτέρα το «Bloomberg» μετέδωσε ότι είχε στην κατοχή του έγγραφα που περιγράφουν τα φερόμενα σχέδια της Ρωσίας να οργανώσει διαδηλώσεις, να διεξαγάγει εκστρατείες παραπληροφόρησης και να στρατολογήσει Μολδαβούς ψηφοφόρους ενόψει των εκλογών.

Στην ανακοίνωσή της η SVR φάνηκε να απαντά σε αυτές τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι «η κατάφωρη παραποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών από τις Βρυξέλλες και το Κισινάου θα οδηγήσει τους απελπισμένους πολίτες της Μολδαβίας στους δρόμους».

Την Τετάρτη η πρέσβειρα της Μολδαβίας στη Μόσχα κλήθηκε στο ρωσικό ΥΠΕΞ αναφορικά με την άρνηση του Κισινάου να διαπιστεύσει Ρώσους παρατηρητές στις εκλογές.

Συλλήψεις στη Σερβία

Σχετική με την κατάσταση αυτή είναι και η είδηση που έγινε γνωστή από τις σερβικές αρχές ασφαλείας, για τη σύλληψη δύο ατόμων τα οποία θεωρούνται ύποπτα για συμμετοχή στην «εκπαίδευση Μολδαβών και Ρουμάνων διαδηλωτών».

Οπως σημειώνεται, «υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι στόχος της εκπαίδευσης ήταν η άσκηση ώστε να παρουσιάσουν πιο αποτελεσματική φυσική αντίσταση σε Μολδαβούς αστυνομικούς σε περίπτωση αναταραχών σ' αυτήν τη χώρα στις 28 Σεπτέμβρη, ημέρα εκλογών».

Οι σερβικές αρχές «υποψιάζονται» ότι «η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16 Ιούλη και 12 Σεπτέμβρη, και συμμετείχαν σε αυτήν 150 έως 170 πολίτες της Μολδαβίας και της Ρουμανίας». Ακόμα, στο διαμέρισμα των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, μια συσκευή ανίχνευσης και παρακολούθησης ραδιοσυχνοτήτων και ένα πιστόλι, για το οποίο - όπως αναφέρεται - δεν υπάρχει άδεια οπλοκατοχής.