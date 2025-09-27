Ρ. Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Παρουσίασε ξανά τις αξιώσεις της τουρκικής αστικής τάξης στη Μεσόγειο

Η συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν εστίασε φυσικά και στις εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία αλλά και τη Μέση Ανατολή, με τον πρώτο να επιδοκιμάζει την «προσφορά» του δεύτερου, τόσο στη διαπραγμάτευση μεταξύ Μόσχας - Κιέβου όσο και στη διευθέτηση άλλων «κρίσεων», με ειδική αναφορά στη Συρία (ανατροπή κυβέρνησης Ασαντ), στη Λιβύη κ.λπ.

Ο δε Ερντογάν βγαίνοντας από τη συνάντηση επεσήμανε ότι «στηρίζω το παγκόσμιο όραμα του κ. Τραμπ για ειρήνη», ενώ ξεχωρίζοντας τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο - ενεργειακές και γενικότερες - δήλωσε ότι «η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα δίκαια και την κυριαρχία κανενός» αλλά «είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Η στάση μας όσον αφορά τους πόρους της Μεσογείου είναι σαφής. Παίρνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί από αυτούς τους πόρους και συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή του αμοιβαίου οφέλους».

Με φόντο δε πυρετώδεις διεργασίες και αναδιατάξεις στον ενεργειακό και γεωπολιτικό χάρτη όλης της περιφέρειας, διαμήνυσε προς συμμάχους και αντιπάλους: «Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας οδηγεί σε αναθεώρηση των υπολογισμών στην περιοχή. Η Τουρκία είναι πλέον μια δύναμη με λόγο, αποφασιστική και καθοριστική στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Σε αυτήν τη βάση, επανήλθε στις προκλητικές θέσεις για τη διχοτόμηση της Κύπρου, λέγοντας ότι «το θέμα της ομοσπονδίας έχει πλέον κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας παρασύρει ξανά σε συζητήσεις για ομοσπονδία με λογοπαίγνια. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η αποδοχή της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί».

Την ίδια στιγμή, τα σχέδια αναβάθμισης του ρόλου του τουρκικού κεφαλαίου στην περιφέρεια αναδεικνύουν:

- Η γοργή αναθέρμανση των σχέσεων Τουρκίας - Αιγύπτου, όπως φάνηκε και με τη διενέργεια ναυτικών ασκήσεων «Θάλασσα Φιλίας» που έκαναν οι δύο χώρες το διάστημα 22 - 26 Σεπτέμβρη, μετά από 13 χρόνια.

- Εξίσου ενδεικτική είναι και η όλο και μεγαλύτερη «ευθύνη» που η Αγκυρα αναλαμβάνει για τη «συμφιλίωση» των δύο αντιμαχόμενων πλευρών στη Λιβύη. Στις δηλώσεις του μάλιστα ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην «ειρήνη που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Τουρκίας μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών στη Λιβύη», χαρακτηρίζοντας τη χώρα του ...«πηγή ελπίδας για ολόκληρη την περιοχή». Και ενώ προχωρούν επαφές για ενεργειακές και άλλες συνεργασίες τουρκικών μονοπωλίων και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη, στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ ο Ερντογάν συνάντησε τον επικεφαλής του λεγόμενου «προεδρικού συμβουλίου» από την Τρίπολη, Μ. Μένφι. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, αντάλλαξαν απόψεις «για τρόπους ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας και συζήτησαν μηχανισμούς για την ανάπτυξη στρατηγικών σχέσεων που θα υπηρετούν τα αμοιβαία συμφέροντα, και θα προωθούν τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στη Λιβύη και στην ευρύτερη περιοχή».

Επίδειξη δύναμης με αναβολή συνάντησης

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κάθε άλλο παρά τυπική ήταν η αναβολή της συνάντησης Ερντογάν - Μητσοτάκη που είχε προγραμματιστεί να γίνει την περασμένη Τρίτη, αλλά «κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς» ακυρώθηκε στο «παρά πέντε».

Σε σχετική του ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ μίλησε για «διπλωματική επίδειξη δύναμης», που «προφανώς και δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τραμπ - Ερντογάν που είναι σε εξέλιξη».

Υπογράμμιζε δε ότι «το ΚΚΕ ούτως ή άλλως δεν έτρεφε προσδοκίες για τη συγκεκριμένη συνάντηση, έχοντας επανειλημμένα επισημάνει τους κινδύνους από την ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας - Τουρκίας, πίσω από την οποία κρύβονται οι διευθετήσεις με ΝΑΤΟική σφραγίδα. Ωστόσο, για μια ακόμη φορά εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των "ήρεμων νερών"».