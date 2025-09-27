ΣΤΟΛΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ

Συνεχίζει την αποστολή υπό τις ωμές απειλές του κράτους - δολοφόνου

Υπό τις ωμές απειλές του Ισραήλ για βίαιη αναχαίτιση και μετά την επίθεση με drones τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο στολίσκος αλληλεγγύης για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla», αποτελούμενος από περίπου 50 σκάφη με επιβαίνοντες από 44 χώρες, συνέχισε και την Παρασκευή το ταξίδι του με στόχο να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό και να σπάσει το απάνθρωπο ισραηλινό εμπάργκο στη Γάζα, που έχει επιβληθεί από το 2007 και εντάθηκε περαιτέρω από τον Οκτώβρη του 2023.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, πλοία του στολίσκου δέχθηκαν μπαράζ επιθέσεων από ισραηλινά drones με χημικά και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης, ενώ έπλεαν ανοικτά της Γαύδου.

Ο στολίσκος αλληλεγγύης σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι οι ελληνικές αρχές δεν έκαναν «καμία άμεση σχετική προσπάθεια κίνησης» προς το σημείο των επιθέσεων στα πλοία, παρότι αυτές καταγγέλθηκαν άμεσα στο Ελληνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, καθώς τα πλοία έπλεαν εντός του Ελληνικού Χώρου Ερευνας και Διάσωσης (SAR).

Μετά από αυτές τις καταγγελίες και αφού μεσολάβησε μία μέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η κυβέρνηση θα εγγυηθεί την ασφαλή ναυσιπλοΐα των πλοίων στα ελληνικά χωρικά ύδατα, χωρίς να στείλει πολεμικά πλοία όπως έκαναν Ιταλία και Ισπανία. Είπε επίσης πως έχει ενημερωθεί σχετικά η ισραηλινή κυβέρνηση «για τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών» σε αυτή την κινητοποίηση.

Στο μεταξύ, πληροφορίες του ισραηλινού «Καναλιού 12» ανέφεραν την Πέμπτη πως όταν πλησιάσει ο στόλος αλληλεγγύης ανοικτά της Γάζας, μέλη της ειδικής μονάδας Shayetet 13 θα καταλάβουν τα πλοία και θα μεταφέρουν τους συμμετέχοντες στην αποστολή σε ένα μόνο σκάφος. Οσοι από τους ακτιβιστές αρνηθούν να απελαθούν «εθελοντικά», θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν σε κελιά κράτησης.

Παράλληλα με τις απειλές του Ισραήλ, εντείνονται τα παζάρια του κράτους - δολοφόνου με τις κυβερνήσεις Ιταλίας και Κύπρου, προκειμένου τα πλοία του στολίσκου να μην μεταβούν στη Γάζα, αλλά να κατευθυνθούν σε λιμάνι της Κύπρου, με συμφωνία για παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Λατινικού Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ.

Καταγγελίες του ΚΚΕ για τις επιθέσεις

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη για τις επιθέσεις με drones κατά του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε τα εξής:

«Οι καταγγελίες των εθελοντών, που επιχειρούν να μεταφέρουν μέσω θαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, ότι δέχτηκαν επιθέσεις από drones και μάλιστα σε περιοχή κοντά στην Κρήτη, είναι πολύ σοβαρές και πέρα από τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν από τις ελληνικές αρχές, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα αποτραπεί οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια εναντίον τους.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Γάζα και την ασφάλεια των εθελοντών, χωρίς καθυστερήσεις και υπεκφυγές».

Αντίστοιχη παρέμβαση έκανε και η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, στέλνοντας επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με κοινοποίηση στην ελληνική κυβέρνηση, καταγγέλλοντας τις επιθέσεις στον στολίσκο, καθώς και τη στάση των ελληνικών αρχών όταν ενημερώθηκαν για αυτές.