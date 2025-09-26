ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να αποτραπεί κάθε επίθεση στον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με κοινοποίηση στην ελληνική κυβέρνηση, απέστειλε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, καταγγέλλοντας τις επιθέσεις του Ισραήλ στον «στολίσκο Global Sumud» που έπλεε ανοιχτά της Κρήτης με προορισμό τη Γάζα για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η επιστολή των ευρωβουλευτών του Κόμματος Κώστα Παπαδάκη και Λευτέρη Νικολάου - Αλαβάνου αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Τουλάχιστον 11 επιθέσεις από ισραηλινά drones, χειροβομβίδες κρότου - λάμψης και χημικά, κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο στολίσκος "Global Sumud", την ώρα που τα πλοία του έπλεαν ανοιχτά της Κρήτης με προορισμό τη Γάζα για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Παρά το γεγονός ότι κατήγγειλαν άμεσα τις επιθέσεις που δέχτηκαν στο Ελληνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, καθώς έπλεαν εντός του Ελληνικού χώρου Ερευνας και Διάσωσης (SAR), οι ελληνικές αρχές δεν έκαναν "καμία άμεση σχετική προσπάθεια κίνησης" προς το σημείο, όπως σημειώνει ο στολίσκος σε ανακοίνωσή του.

Οι πράξεις αυτές παραβιάζουν κατάφωρα την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των επιβαινόντων (...) Η κυβέρνηση Νετανιάχου, επί της ουσίας, έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να χτυπήσει τον "στολίσκο"».

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

« - Να καταδικάσει τις επιθέσεις του Ισραήλ στον "στολίσκο" και μαζί με την ελληνική κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις κρατών - μελών από την επικράτεια των οποίων θα περάσει ο "στολίσκος", να πάρουν μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια των εθελοντών και τον πλουν του, ώστε να φθάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στον πολύπαθο λαό της Γάζας.

- Να ασκήσει κάθε μορφής πίεση στο Ισραήλ, όπως η διακοπή κάθε στρατιωτικής - οικονομικής συνεργασίας με το κατοχικό κράτος, με στόχο να σταματήσουν άμεσα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας και να διατεθεί όλη η ανθρωπιστική βοήθεια, που το Ισραήλ έχει μπλοκάρει, στον λαό της.

- Να προχωρήσει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, ανεξάρτητου, ελεύθερου, χωρίς κατοχικές στρατιωτικές κι αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς εποικισμούς και εποίκους, με εδαφική συνέχεια, στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».