ΣΥΡΙΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ

Νέα συνάντηση με τον Τραμπ

Διαδοχικές συναντήσεις με ξένους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ και της προέδρου της Κομισιόν Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε προχθές το βράδυ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος του καθεστώτος των τζιχαντιστών της Συρίας, Αχμεντ Αλ Σαράα (Αλ Τζολάνι).

Ο Σαράα συνάντησε τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για δεύτερη φορά από τον περασμένο Μάη. Την Τρίτη είχε συναντηθεί και με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο.

Στη συνέχεια ο Σαράα συνάντησε τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι, με τον οποίο υπέγραψε κοινή ανακοίνωση για την αποκατάσταση των διμερών διπλωματικών σχέσεων.

Πέρα από τη συνάντηση με την πρόεδρο της Κομισιόν, ο Σαράα συναντήθηκε και με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και με τον Ελληνα πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη (βλ. σελ. 5).