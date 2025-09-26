Παρασκευή 26 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΥΡΙΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ
Νέα συνάντηση με τον Τραμπ

Διαδοχικές συναντήσεις με ξένους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ και της προέδρου της Κομισιόν Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε προχθές το βράδυ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος του καθεστώτος των τζιχαντιστών της Συρίας, Αχμεντ Αλ Σαράα (Αλ Τζολάνι).

Ο Σαράα συνάντησε τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για δεύτερη φορά από τον περασμένο Μάη. Την Τρίτη είχε συναντηθεί και με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο.

Στη συνέχεια ο Σαράα συνάντησε τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι, με τον οποίο υπέγραψε κοινή ανακοίνωση για την αποκατάσταση των διμερών διπλωματικών σχέσεων.

Πέρα από τη συνάντηση με την πρόεδρο της Κομισιόν, ο Σαράα συναντήθηκε και με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και με τον Ελληνα πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη (βλ. σελ. 5).

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Νέο» σχέδιο Τραμπ για ενταφιασμό της προοπτικής για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος
 Συνεχίζεται το ταξίδι ενάντια στον βάρβαρο ισραηλινό αποκλεισμό
 Να αποτραπεί κάθε επίθεση στον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα
Συμφωνίες δεκάδων δισ. και παζάρια με «ειδικό βάρος»
 Εκτακτη σύνοδος με συμμετοχή εκατοντάδων ανώτατων αξιωματικών
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ