«Νέο» σχέδιο Τραμπ για ενταφιασμό της προοπτικής για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος

Παζάρια ΗΠΑ με ηγεσίες αραβικών κρατών, ενώ συνεχίζεται η σφαγή από το Ισραήλ στη Γάζα

Την προώθησή του στο κέντρο τηςσυνέχισε χτες οπολλαπλασιάζοντας καθημερινά τις σφαγές αμάχων που έχουν εγκλωβιστεί σε συνοικίες της πολιορκημένης περιοχής.

Συνολικά, τουλάχιστον 65.427 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και πάνω από 167.376 έχουν τραυματιστεί.

Τα ατέλειωτα καραβάνια αμάχων που εκτοπίζονται βίαια δεν έχουν τελειωμό, ενώ ήδη στη νότια Γάζα επικρατεί το αδιαχώρητο, δίχως ανθρώπινες υποδομές, επαρκή σίτιση, τρεχούμενο νερό, αποχέτευση, είδη πρώτης ανάγκης, καταλύματα...

Σύμφωνα με στοιχεία του ισραηλινού στρατού, περίπου 700.000 Παλαιστίνιοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου.

Ανακοίνωση του ισραηλινού κατοχικού στρατού ανέφερε χαρακτηριστικά χθες πως το προηγούμενο 24ωρο πραγματοποίησε 170 αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι δολοφονικοί βομβαρδισμοί αυξάνουν συνεχώς τις οικογενειακές τραγωδίες του παλαιστινιακού λαού.

Σε μία επιδρομή σκοτώθηκαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, όταν βομβαρδίστηκε το σπίτι στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο τα μέλη μίας πολυμελούς οικογένειας εκτοπισμένων στην κεντρική Γάζα.

Αλλη τραγωδία σημειώθηκε στη συνοικία Ταλ αλ Χάουα, της Πόλης της Γάζας, όταν μία γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί με τα δυο της παιδιά μετά από βομβαρδισμό σε ένα κτίριο, κατάφερε να τηλεφωνήσει σε συγγενείς της, κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, ζητώντας βοήθεια, αλλά λίγη ώρα μετά σκοτώθηκε και αυτή και τα παιδιά της από νέο βομβαρδισμό...

Πληροφορίες για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Στο φόντο του συνεχιζόμενου μακελειού, η αμερικανική κυβέρνηση εντείνει τα παζάρια γύρω από τους όρους «τερματισμού» του πολέμου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για κατοχή και «αξιοποίηση» της Γάζας για τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή, με εκτοπισμό του παλαιστινιακού λαού από την κατεχόμενη πατρίδα του.

Το αμερικανικό «Axios» επικαλούμενο αξιόπιστες πηγές μετέδωσε πληροφορίες για το λεγόμενο «νέο σχέδιο» του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ, όπως φέρεται να το παρουσίασε την Τρίτη σε σύνοδο με τους ηγέτες Σαουδικής Αραβίας, Αιγύπτου, Κατάρ, Ιορδανίας, Τουρκίας, ΗΑΕ, Πακιστάν και Ινδονησίας.

Το σχέδιο των 21 σημείων φάνηκε να επιβεβαιώνει στη συνέχεια και ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα υπάρξει «πρόοδος» τις επόμενες μέρες.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και «μόνιμη» εκεχειρία, με «σταδιακή» αποχώρηση των ισραηλινών κατοχικών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Σε ό,τι αφορά την «επόμενη μέρα», χωρίς απολύτως καμία αναφορά σε ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει μία «διοίκηση δίχως τη Χαμάς» και μία δύναμη «ασφαλείας» που θα απαρτίζουν με έμψυχο δυναμικό και κεφάλαια αραβικές και ισλαμικές χώρες.

Οι αραβικές χώρες φέρονται να έθεσαν μια σειρά προϋποθέσεις, όπως ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τμήματα της Γάζας ή της Δυτικής Οχθης και δεν θα θέσει υπό κατοχή περιοχές της Λωρίδας ούτε θα ξαναφτιάξει εκεί εποικισμούς.

Επιπλέον, αναφέρεται πως το Ισραήλ θα σταματήσει να υπονομεύει το καθεστώς στο τέμενος αλ Ακσα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και πως θα πρέπει να αυξηθεί άμεσα η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Στο μεταξύ, χθες η Σλοβενία επέβαλε ταξιδιωτική απαγόρευση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου. Τον Ιούλη είχε επιβάλει ανάλογο μέτρο στους Ισραηλινούς υπουργούς Μπ. Σμότριτς και Ιτ. Μπεν Γκβιρ.

Η ομιλία Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

«Οι ρίζες μας είναι βαθιές. Επτά εκατομμύρια Παλαιστίνιοι (και οι απόγονοί τους) ζουν από το 1948 μακριά από τη γη τους», τόνισε ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος, Μ. Αμπάς, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξ αποστάσεως και όχι από τη Νέα Υόρκη που πραγματοποιείται, αφού οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την είσοδό του στη χώρα, αρνούμενες να του χορηγήσουν βίζα.

Κατήγγειλε τη σφαγή από το Ισραήλ στη Γάζα και υπογράμμισε ότι έχουν προηγηθεί εδώ και δεκαετίες δεκάδες αποφάσεις του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό δίχως να εφαρμοστούν.

«Αναγνωρίζουμε το κράτος του Ισραήλ» είπε ο Αμπάς, επαναλαμβάνοντας την τοποθέτηση για λύση στη βάση των δύο κρατών, «που θα ζουν ειρηνικά πλάι - πλάι».

Ευχαρίστησε δε τις 11 επιπλέον χώρες που προχώρησαν σε αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης - μια κίνηση που συνοδεύτηκε από μια σειρά «αστερίσκους» και προϋποθέσεις, για την οποία ρόλο έπαιξαν τόσο η πίεση από το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό όσο και αντιθέσεις μέσα στο ευρωατλαντικό μπλοκ και ιδιαίτερα συμφέροντα για την «επόμενη μέρα» στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμπας αναφέρθηκε στη συνέχεια στα βασικά αιτήματα, όπως τον τερματισμό του πολέμου, την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, να αναλάβει το κράτος της Παλαιστίνης την πλήρη διοίκηση και έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, δημιουργία ταμείου ανοικοδόμησης στα παλαιστινιακά εδάφη, απελευθέρωση κονδυλίων και φόρων που ανήκουν στο Παλαιστινιακό Κράτος αλλά παρακρατά παράνομα το Ισραήλ.

Υποσχέθηκε επίσης εκλογές «σε έναν χρόνο μετά το τέλος του πολέμου», λέγοντας πως στόχος είναι ένα «σύγχρονο, βιώσιμο, ειρηνικό» παλαιστινιακό κράτος.

Επιβεβαιώνονται τα σχέδια προσάρτησης κατεχόμενων εδαφών

Χτες, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκ. Σάαρ, μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα «Corriere Della Sera», διαβεβαίωσε πως η χώρα του δεν σχεδιάζει να προσαρτήσει περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης «που είναι σήμερα υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής», επιβεβαιώνοντας ωστόσο τα σχέδια προσάρτησης των εδαφών των εβραϊκών εποικισμών που καταλαμβάνουν τεράστιο ποσοστό των παλαιστινιακών εδαφών.

«Δεν υπάρχει καν πρόθεση ούτε συζήτηση για προσάρτηση των εδαφών της Παλαιστινιακής Αρχής, γιατί δεν θέλουμε να ελέγξουμε τους Παλαιστίνιους», είπε ο Σάαρ, σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι «αυτό που μπορεί να συζητηθεί αλλά δεν έχει ακόμη αποφασιστεί είναι η εφαρμογή του ισραηλινού νόμου στις ισραηλινές κοινότητες που βρίσκονται εκεί και δεν είναι υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι τελικές αποφάσεις για το θέμα θα ληφθούν μετά την επιστροφή του Ισραηλινού πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ, έπειτα από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η Αίγυπτος φέρεται να απορρίπτει τη «δωροδοκία»

Στο μεταξύ, ρεπορτάζ της εφημερίδας «Al-Araby Al-Jadeed» αναφέρει πως διάφορες χώρες κυρίως από την Ευρώπη και την περιοχή του Κόλπου προωθούσαν ένα εκτεταμένο «άνευ προηγουμένου» πακέτο οικονομικής βοήθειας προς την Αίγυπτο, προκειμένου να πείσουν το Κάιρο να δεχθεί εκτοπισμένους Παλαιστίνιους από τη Γάζα.

Η κυβέρνηση του Αιγύπτιου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι το απέρριψε εξηγώντας πως δεν πρόκειται να συναινέσει στον διωγμό των Παλαιστινίων από τη γη τους.

Από την άλλη, ανώτεροι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι πρότειναν σε Ευρωπαίους ομολόγους τους πως είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν «σε οποιαδήποτε λύση για τη Γάζα» αφήνει τους κατοίκους στη γη τους.