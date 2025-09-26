ΣΤΟΛΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ

Συνεχίζεται το ταξίδι ενάντια στον βάρβαρο ισραηλινό αποκλεισμό

Την πορεία τους προς τη Γάζα, με στόχο να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό, σπάζοντας τον βάρβαρο ισραηλινό αποκλεισμό, συνεχίζουν περίπου 50 πλοία από 44 χώρες που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», δύο μέρες μετά το μπαράζ επιθέσεων που δέχθηκαν από ισραηλινά drone τα ξημερώματα της Τετάρτης ανοιχτά της Γαύδου κι ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το κράτος - δολοφόνος ετοιμάζει γενικευμένο χτύπημα εναντίον τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο στολίσκος σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι οι ελληνικές αρχές δεν έκαναν «καμία άμεση σχετική προσπάθεια κίνησης» προς το σημείο των επιθέσεων στα πλοία, παρότι αυτές καταγγέλθηκαν άμεσα στο Ελληνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, καθώς τα πλοία έπλεαν εντός του Ελληνικού χώρου Ερευνας και Διάσωσης (SAR).

Μία μέρα μετά τα γεγονότα και τις καταγγελίες, ο υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης, σε χθεσινές δηλώσεις του στο πρακτορείο «Reuters» επιχείρησε να υποβαθμίσει τις επιθέσεις των drones, περιοριζόμενος να αναφέρει ότι θα υπάρξει «πλήρης διερεύνηση» για το τι συνέβη.

Δήλωσε δε ότι η κυβέρνηση θα εγγυηθεί την ασφαλή ναυσιπλοΐα των πλοίων στα ελληνικά χωρικά ύδατα, χωρίς να στείλει πολεμικό πλοίο όπως έκαναν Ιταλία και Ισπανία, προσθέτοντας ότι «έχουμε ήδη ενημερώσει την ισραηλινή κυβέρνηση για τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών σε αυτό».

Η Ιταλία έστειλε χτες και δεύτερη φρεγάτα στην περιοχή, τη φρεγάτα «Alpino», μετά την αποστολή της φρεγάτας «Fasan» που είχε ανακοινώσει μία μέρα πριν ο υπουργός Αμυνας Γκ. Κροσέτο, για να προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί και «να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ιταλών πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο».

Υπενθυμίζεται ότι και η Ισπανία ανακοίνωσε την αποστολή «πλοίου ναυτικής δράσης», για να συνδράμει τα σκάφη του στολίσκου αλληλεγγύης ή «να διενεργήσει επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης εάν χρειαστεί».

Την ίδια ώρα, πυκνώνουν τα παζάρια της ιταλικής κυβέρνησης - η οποία χαρακτήρισε... «επικίνδυνη και ανεύθυνη» την πρωτοβουλία του στολίσκου αλληλεγγύης - με την Κύπρο και το Ισραήλ προκειμένου τα πλοία του στολίσκου να μην μεταβούν στη Γάζα, αλλά να κατευθυνθούν σε λιμάνι της Κύπρου, με συμφωνία για παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Λατινικού Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ.

Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ

Το ΠΑΜΕ με ανακοίνωσή του καταγγέλλει την επίθεση από drones που δέχθηκε ανοιχτά της Κρήτης ο στολίσκος «Global Sumud Flotilla», τονίζοντας ότι «σοβαρές ευθύνες έχει η ελληνική κυβέρνηση, που οφείλει άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις να δώσει απαντήσεις για την επίθεση και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του στολίσκου και την ασφάλεια των εθελοντών».

Υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ, βαφτίζοντας τη γενοκτονία "ανθρωπιστική κρίση", συνεχίζει και βαθαίνει την "εταιρική στρατηγική σχέση" με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ, στα βήματα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων».

«Με την πανελλαδική πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη», τονίζει, «ενώνουμε τη φωνή μας με τους χιλιάδες των εργατών που πλημμύρισαν τους δρόμους από άκρη σε άκρη της Ιταλίας και νέκρωσαν χώρους δουλειάς με την απεργία στις 22/9, ενάντια στην πολεμική οικονομία και για αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό. Στέλνουμε το πιο ξεκάθαρο μήνυμα: Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού, δεν θα θυσιάσουμε τις ζωές και τα δικαιώματά μας για τους πολέμους των ιμπεριαλιστών».