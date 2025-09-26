ΗΠΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ

Εκτακτη σύνοδος με συμμετοχή εκατοντάδων ανώτατων αξιωματικών

Εκτακτη σύνοδο εκατοντάδων στρατηγών, ναυάρχων, ταξιάρχων και άλλων ανώτατων αξιωματικών συγκαλεί την επόμενη βδομάδα ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Washington Post» και του πρακτορείου «Reuters», σε μία κίνηση που δεν θεωρείται συνηθισμένη.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο λόγος της έκτακτης συνόδου δεν έγινε γνωστός και η συνάντηση αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη στο Κουάντικο της Βιρτζίνια.

Η πρόσκληση δόθηκε «ουσιαστικά σε όλους τους ανώτατους διοικητές του στρατού» απανταχού στον κόσμο και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ο Χέγκσεθ θα απευθυνθεί στους ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές «στην αρχή της βδομάδας», αποφεύγοντας να πει άλλες πληροφορίες.

Πάντως, η εντολή γι? αυτήν την έκτακτη σύνοδο δόθηκε σε μία περίοδο, κατά την οποία ο Χέγκσεθ προωθεί «μαζικές αλλαγές στο Πεντάγωνο», όπως μείωση του αριθμού των στρατηγών κατά 20%, αποστράτευση ανώτερων αξιωματούχων και αναπροσαρμογές τμημάτων.

Σχέδια για απολύσεις ενόψει πιθανού shutdown

Σχέδια πιθανών μαζικών απολύσεων από ομοσπονδιακές υπηρεσίες ζήτησε χτες ο Λευκός Οίκος από τις διευθύνσεις, επειδή δεν αποκλείεται η πιθανή διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης (shutdown) μετά την 1η Οκτωβρίου εάν δεν ψηφίσει το Κογκρέσο έως τότε νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση του κράτους.

Την περασμένη βδομάδα οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την ψήφο ενός Δημοκρατικού ενέκριναν βραχυπρόθεσμο σχέδιο χρηματοδότησης το κρατικού προϋπολογισμού έως τις 20 Νοέμβρη αλλά στη συνέχεια το μπλόκαραν οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία αντιπροτείνοντας δικό τους σχέδιο.

Την Τρίτη, ο Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, ανακοίνωσε πως ματαίωσε τη συνάντηση με τους ηγέτες των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο Τσακ Σούμερ και Χακίμ Τζέφρις, θεωρώντας τις προτάσεις τους «ασόβαρες και γελοίες».