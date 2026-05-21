ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ

Εκδήλωση προς τιμήν της 136ης επετείου της γέννησης του Χο Τσι Μινχ

Η πρεσβεία του Βιετνάμ στην Αθήνα τίμησε στις 19 Μάη την 136η επέτειο της γέννησης του Χο Τσι Μινχ. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρέσβης της Κούβας Αραμίς Φουέντε Ερνάντες, εκπρόσωποι της βιετναμέζικης παροικίας, της οικογένειας του συντρόφου Κώστα Σαραντίδη και άλλοι φίλοι του Βιετνάμ. Ο Νίκος Σερετάκης, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ, σε σύντομο χαιρετισμό του εκ μέρους του Κόμματος τόνισε:

«Τιμούμε σήμερα την 136η επέτειο της γέννησης του Προέδρου Χο Τσι Μινχ, επιφανούς προσωπικότητας του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, ιδρυτή του ΚΚ, του Λαϊκού Στρατού και του Πατριωτικού Μετώπου του Βιετνάμ. Του "θείου Χo", που υπήρξε ο ηγέτης της πάλης του λαού του Βιετνάμ για την κατάκτηση της ανεξαρτησίας, μέσα από πολύ σκληρούς αγώνες ενάντια στην ιαπωνική κατοχή, στη γαλλική αποικιοκρατία και στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό.

Τιμάμε τον διορατικό επαναστάτη, που αναγνώρισε στις θέσεις του Λένιν για το εθνικό και αποικιακό ζήτημα τη σωστή στρατηγική για την κατάκτηση της ανεξαρτησίας και διατύπωσε τη θέση ότι "για να σώσουμε τη χώρα και να απελευθερώσουμε το έθνος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την οργάνωση μιας προλεταριακής επανάστασης" .

Τον διεθνιστή που πίστευε ότι "το διεθνιστικό πνεύμα ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στη νίκη μας στον πόλεμο της αντίστασης". Που έθετε σε πρώτη προτεραιότητα τη συνεργασία μεταξύ των σοσιαλιστικών χωρών και την ανάπτυξη του προλεταριακού διεθνισμού μεταξύ των ΚΚ.

Τον άνθρωπο του Πολιτισμού και της Τέχνης, που ανακηρύχθηκε "ήρωας της εθνικής απελευθέρωσης και μεγάλη προσωπικότητα του πολιτισμού" από την UNESCO. Οντας κρατούμενος πάνω από έναν χρόνο σε άθλιες συνθήκες από τις δυνάμεις του Τσανγκ Κάι Σεκ στην Κίνα γράφει το περίφημο "Ημερολόγιο Φυλακής", με πάνω από 100 ποιήματα. Μάλιστα, το 1973 ποιήματά του μελοποιήθηκαν από τον μεγάλο Γερμανό συνθέτη και μαέστρο Χανς Βέρνερ Χέντσε.

Τον αποφασισμένο ηγέτη και επιδέξιο διπλωμάτη, που έβαλε τη σφραγίδα του στην ίδρυση και ενοποίηση της χώρας. Στις 2 Σεπτέμβρη 1945 ανατέλλει η μέρα της ανεξαρτησίας, με την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας που διαβάζει στο Ανόι. Στις 2 Σεπτέμβρη 1969 έδυσε η ζωή του μεγάλου αυτού επαναστάτη.

Οι Ελληνίδες κομμουνίστριες πολιτικές κρατούμενες σημείωναν στο συλλυπητήριο μήνυμα που απηύθυναν στο ΚΚΒ:

«Στο Γυναικείο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Αλικαρνασσού, όπου κρατούμεθα δεσμώτριες της νεοφασιστικής δικτατορίας, συχνά σιγοτραγουδάμε το "τραγούδι του Χο Τσι Μινχ", που το έφτιαξαν και το τραγουδούσαν οι φυλακισμένες Ελληνίδες εδώ και πολλά χρόνια, τότε που ο βιετναμέζικος λαός κυνηγούσε έξω από τη χώρα του τους Γάλλους ιμπεριαλιστές, όπως κυνηγάει σήμερα τους Αμερικανούς ιμπεριαλιστές:

Φουρτούνα η θάλασσα σηκώνεται με μιας

Ο Μπάρμπα Χο στην Ινδοκίνα πολεμάει

Ξένους και ντόπιους εχθρούς κυνηγάει

Ο Μπάρμπα Χο στην Ινδοκίνα πολεμάει».