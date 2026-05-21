ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

«Υποχρεωμένη» να βρει μια «λύση» με τις ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι παρασκηνιακές και δημόσιες διεργασίες γύρω από τη γεωπολιτική αντιπαράθεση στην Αρκτική, με τις ΗΠΑ να μην υποχωρούν από την πρόθεσή τους να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, που αποτελεί αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δανίας, ενώ οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς προωθούν τα δικά τους συμφέροντα στη στρατηγικής σημασίας περιοχή.

Η ηγεσία της Γροιλανδίας είναι «υποχρεωμένη να βρει μια λύση» με τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε στις αρχές του έτους, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι το αυτόνομο έδαφος της Δανίας είναι ανοιχτό στις αμερικανικές επενδύσεις.

Παρότι η βούληση ενός ηγέτη να «διασφαλίσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας είναι τελείως ασεβής, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε μια λύση», δήλωσε ο Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο του οικονομικού συνεδρίου «Future Greenland» που διεξήχθη προχθές στο νησί της Αρκτικής, όπου παρίσταται ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία Τζέφρι Λάντρι.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ ήταν παρών στην έναρξη του συνεδρίου, αλλά αναχώρησε γρήγορα από την αίθουσα χωρίς να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν εκεί. Ο Λάντρι είχε συναντήσει τη Δευτέρα τον Νίλσεν και τον ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας.

«Από εμπορικής άποψης, δεν είχαμε απολύτως καμιά πρόθεση να αποκλείσουμε τις αμερικανικές επενδύσεις», είπε ο Νίλσεν, προσθέτοντας ότι το σημαντικό είναι να συνεχιστούν οι συνομιλίες στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας την οποία αποτελούν οι ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας και της Δανίας, ο ΥΠΕΞ και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Παρών στο συνέδριο ο Γάλλος υπουργός για το εξωτερικό εμπόριο και την οικονομική ελκυστικότητα, Νικολά Φορισιέ, που σημείωσε ότι πήγε για να εκφράσει την αλληλεγγύη της Γαλλίας στη Γροιλανδία. «Μια χώρα όπως η Γροιλανδία δεν εξαγοράζεται, δεν μπορεί να κατακτηθεί, και η Γαλλία είναι εδώ για να προσφέρει τη βοήθειά της», τόνισε.