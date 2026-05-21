ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η ΕΕ αναζητεί εκπρόσωπο για συνομιλίες με τη Ρωσία

Σε μια συγκυρία που κλιμακώνεται στρατιωτικά ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία και μεγαλώνει ο κίνδυνος επέκτασής του, με αιχμή τις χώρες της Βαλτικής, οι Ευρωπαίοι φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ορίσουν δικό τους διαπραγματευτή με τη Μόσχα, καθώς οι ΗΠΑ τούς έχουν αποκλείσει από το παζάρι. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, η Ρωσία αρχίζει να «ζορίζεται» τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο οικονομικό πεδίο.

Χθες, άλλο ένα περιστατικό σημειώθηκε στη Βαλτική. Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία για εισερχόμενο drone, κάτι που οδήγησε στη διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους και έστειλε την πολιτική ηγεσία, τους βουλευτές και τους κατοίκους της πρωτεύουσας στα καταφύγια, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή χώρα από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο συναγερμός σήμανε εξαιτίας του εντοπισμού drone στη γειτονική Λευκορωσία το οποίο κατευθυνόταν προς τη Λιθουανία. Η προέλευση του drone δεν επιβεβαιώθηκε.

Οι Ευρωπαίοι φοβούνται μήπως μείνουν «εκτός»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των «Financial Times», στο επίκεντρο των συζητήσεων για τον Ευρωπαίο διαπραγματευτή βρίσκονται δύο «βαριά» πολιτικά ονόματα: Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Αγκελα Μέρκελ και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι.

Η ΕΕ «ανησυχεί» ότι χωρίς απευθείας δίαυλο με τη Μόσχα, κινδυνεύει να μείνει στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων για τους όρους τερματισμού του πολέμου και τη μοιρασιά της «λείας» στην Ουκρανία. Οι επίσημοι δίαυλοι επικοινωνίας ΕΕ - Μόσχας έχουν ουσιαστικά παγώσει μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

Σύμφωνα με τους FT, οι σχετικές συζητήσεις αναμένεται να ενταθούν στην άτυπη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Κύπρο την επόμενη βδομάδα, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ουάσιγκτον εμφανίζεται λιγότερο αρνητική σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία διαλόγου με τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντ. Κόστα την περασμένη βδομάδα, δήλωσε ότι «η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις» και ότι χρειάζεται «ισχυρή φωνή και παρουσία» στη διαδικασία.

Ουκρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανέφερε ότι το Κίεβο θα έβλεπε θετικά μια προσωπικότητα όπως ο Ντράγκι ή έναν «ισχυρό εν ενεργεία ηγέτη» για να εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις επαφές με τη Ρωσία.

Η Μέρκελ, μιλώντας τη Δευτέρα σε συνέδριο, παραδέχτηκε ότι είναι λάθος η Ευρώπη να μένει εκτός διαπραγματεύσεων, αλλά άφησε να εννοηθεί πως πιθανώς άλλοι είναι καταλληλότεροι για τον ρόλο, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν λαμβάνει περισσότερο σοβαρά υπόψη ενεργούς ηγέτες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πεσκόφ χαιρέτισε τις ευρωπαϊκές κινήσεις για επαναφορά διαύλων επικοινωνίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο Πούτιν απέχει μόνο ένα τηλεφώνημα από τις ευρωπαϊκές χώρες».

Πίσω από τις συζητήσεις κρύβονται οι αντιθέσεις μέσα στην ΕΕ και στα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, που δεν έχουν ενιαία συμφέροντα και ενιαία στάση απέναντι στη Ρωσία. Παράλληλα, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη προετοιμάζονται εντατικά για μια γενικευμένη σύγκρουση με τη Ρωσία, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός για τον γεωπολιτικό συσχετισμό δυνάμεων στην Ευρώπη, για αγορές, πρώτες ύλες, δρόμους μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων.

Η συζήτηση διεξάγεται με φόντο τις δυσκολίες που φέρεται να αντιμετωπίζει η Ρωσία στο πεδίο της μάχης και στην οικονομία της, λόγω του κόστους του πολέμου και των «δυτικών» κυρώσεων.

Μέχρι στιγμής φέτος η Ουκρανία έχει πετύχει ορισμένα μικρά εδαφικά κέρδη, ενώ ο ρωσικός στρατός φαίνεται να παραμένει στάσιμος.

Σύμφωνα με το CNN, οι «δυτικές» εκτιμήσεις κάνουν τώρα λόγο για ρωσικές απώλειες σε επίπεδα που προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν τους 30.000 έως 40.000 νεκρούς και τραυματίες τον μήνα. Οι συνολικές ρωσικές απώλειες από τότε που ξεκίνησε η εισβολή εκτιμώνται πλέον πολύ πάνω από το 1 εκατ., ξεπερνώντας την ικανότητα της Ρωσίας για αναπλήρωση.

Νέα χτυπήματα στη Ρωσία

Καθημερινές είναι στο μεταξύ και οι επιθέσεις της Ουκρανίας με drones στη Ρωσία, ακόμα και στη Μόσχα, σε διυλιστήρια και άλλες ενεργειακές υποδομές, πλήττοντας την παραγωγική και εξαγωγική ικανότητα της ρωσικής Ενέργειας. Τα ουκρανικά drones τακτικά πλέον πλήττουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, στοχεύοντας στρατιωτικά αεροδρόμια, εργοστάσια, ενεργειακές υποδομές, αποθήκες πυρομαχικών και εφοδιαστικούς κόμβους.