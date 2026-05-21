ΕΕ - ΗΠΑ

Ανακοινώθηκε η «Συμφωνία του Τέρνμπερι» για το Εμπόριο

Συμφωνία που κατά τις Βρυξέλλες «σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στην κοινή δήλωση ΕΕ - ΗΠΑ (Αύγουστος 2025)» και «αποσκοπεί στην ενίσχυση μιας σταθερής και προβλέψιμης διατλαντικής εμπορικής σχέσης» ανακοίνωσαν οι Βρυξέλλες ότι επιτεύχθηκε με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι αυτή παρέχει και «ισχυρές διασφαλίσεις διατηρώντας την ευελιξία, ώστε να είναι δυνατή η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, εάν χρειαστεί».

Η λεγόμενη «Συμφωνία του Τέρνμπερι» (από την ομώνυμη πόλη της Σκωτίας) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ευρωπαϊκή δέσμευση για επένδυση 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε στρατηγικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028, αλλά και αγορές Ενέργειας αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Μεταξύ άλλων, οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα διαμορφώνονται μέχρι και 15%. Επίσης, επισημαίνεται ότι «η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εφαρμογή του κανονισμού (...) όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρούν τις δεσμεύσεις της Κοινής Δήλωσης, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες υπονομεύουν με άλλον τρόπο τους στόχους που επιδιώκονται με την κοινή δήλωση ή διαταράσσουν τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με την ΕΕ, μεταξύ άλλων εισάγοντας διακρίσεις ή στοχοποιώντας οικονομικούς φορείς της ΕΕ. Ο μηχανισμός αναστολής μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί όταν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να συμβούν στο μέλλον».