ΓΑΛΛΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

«Πράσινο φως» για την εκτόξευση των στρατιωτικών δαπανών

Εκτόξευση των στρατιωτικών δαπανών της χώρας κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ ενέκρινε αργά προχτές η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας, με 440 ψήφους υπέρ και 122 κατά, «διασφαλίζοντας» έτσι μέχρι το 2030 συνολικά 436 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα του ντόπιου μεγάλου κεφαλαίου, έτσι όπως απαιτούν οι σημερινές ανάγκες που επιβάλλουν οι πυρετώδεις πολεμικές προετοιμασίες και η όξυνση ανταγωνισμών μεταξύ εχθρών αλλά και φίλων.

Ενδεικτική της «ετοιμότητας» την οποία απαιτούν από τα λαϊκά στρώματα είναι ότι ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης των δαπανών ...«αν αυτό κριθεί αναγκαίο» τα επόμενα χρόνια.

Στην παρέμβασή της η Γαλλίδα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βοτρίν στάθηκε «στην ανάγκη επιτάχυνσης και εντατικοποίησης των προσπαθειών για επανεξοπλισμό», επικαλούμενη «τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την κρίση Covid», που επιβεβαιώνουν πόσο προσαρμόζονται οι αμυντικές προτεραιότητες στα ολοένα και περισσότερο συγκρουόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα.

Μεταξύ άλλων με τον νέο νόμο - που μένει τώρα να συζητήσει και εγκρίνει η Γερουσία, σε μια διαδικασία που αρχίζει 2 Ιούνη - προτάσσονται επενδύσεις σε πεδία που θεωρούνται σημαντικότερα, όπως η διασφάλιση επαρκών και κατάλληλων πυρομαχικών για τις σύγχρονες στρατιωτικές ανάγκες και επιχειρήσεις, περισσότεροι πύραυλοι, βλήματα, όπως και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την ίδια στιγμή, καθώς η αστική τάξη και κυβέρνηση (όχι μόνο στη Γαλλία φυσικά) απαιτούν «σιδερένια» συμμόρφωση των λαϊκών - εργατικών μαζών στις εκάστοτε συστάσεις της, γι' αυτό και προσαρμόζει κατάλληλα τον αστικό κρατικό μηχανισμό: Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης «σε ολόκληρη ή σε μέρος της εθνικής επικράτειας, με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου σε περίπτωση σοβαρής και άμεσης απειλής». Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται ότι η γαλλική κυβέρνηση δύναται να ενεργοποιεί και μια σειρά «διοικητικά μέτρα απλούστευσης» π.χ. για την κατασκευή υπόστεγων για την αποθήκευση μαχητικών αεροσκαφών, αποκλίνοντας από περιβαλλοντικά, πολεοδομικά πρότυπα κ.τ.λ.

Χαρακτηριστική είναι όμως και η εμπλοκή ιδιωτών στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών στρατηγικής σημασίας (προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν συσκευές παρεμβολής ή εξουδετέρωσης drones, ή και να αναθέτουν αντίστοιχες αποστολές σε ιδιώτες υπεργολάβους).

Φυσικά, διευρύνονται μέτρα αστυνομοκρατίας και περιθώρια καταστολής, αφού προβλέπεται ότι μέσα από συγκεκριμένους αλγόριθμους οι υπηρεσίες πληροφοριών θα παρακολουθούν και αναλύουν δεδομένα σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο όνομα της υπεράσπισης της «εθνικής άμυνας» και της αντιμετώπισης του «οργανωμένου εγκλήματος» κ.τ.λ.

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν τα κυβερνητικά κόμματα αλλά και το Σοσιαλιστικό, κατά οι αντιπολιτευόμενοι όπως το μεταλλαγμένο ΚΚ Γαλλίας και η Ανυπότακτη Γαλλία, η Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν κ.ά.