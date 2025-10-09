ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Εντατικές πιέσεις και διαβουλεύσεις για το άθλιο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Εν μέσω νέου γύρου σκληρών πολυμερών παζαριών με επίκεντρο το άθλιο «ειρηνευτικό» σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ που είναι κομμένο και ραμμένο στα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οσυνέχισε και χθες τις φονικές επιθέσεις στους αμάχους της

Παράλληλα ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιτ. Μπ. Γκβιρ έκανε νέα προκλητική εμφάνιση στον περίβολο του τεμένους αλ Ακσα της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ασκώντας πιέσεις για «τελική νίκη» εναντίον των Παλαιστινίων.

Με τις ισραηλινές επιθέσεις να αυξάνουν συνεχώς τον συνολικό αριθμό των θυμάτων, το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέβασε τον απολογισμό νεκρών Παλαιστινίων σε τουλάχιστον 67.183 και των τραυματιών σε άλλους 169.841, πέρα από τους χιλιάδες αγνοούμενους που πέθαναν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Χτες οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν ανελέητα την συνοικία Σάμπρα της Πόλης της Γάζας, με τα ρομπότ του κατοχικού στρατού να κατεδαφίζουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα σε περιοχές που κάποτε υπήρχαν σπίτια και καταστήματα.

Οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο

Το ίδιο διάστημα, στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου εντείνονται οι διαπραγματεύσεις με επίκεντρο το άθλιο σχέδιο των ΗΠΑ και του Ισραήλ για «εκεχειρία» και «ειρήνη» στη Γάζα με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού και με μετατροπή του παλαιστινιακού θύλακα σε ένα αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο, με διαιώνιση της παρουσίας του κατοχικού στρατού.

Διάφορες πληροφορίες ανέφεραν ότι μπορεί ακόμα και σήμερα να υπάρξουν εξελίξεις και να εκδοθεί ανακοίνωση για κάποιου είδους συμφωνία, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να πάει ο ίδιος στη Μέση Ανατολή στο τέλος της εβδομάδας, ενδεχομένως την Κυριακή.

Ρόλο στις διαπραγματεύσεις είχε μαζί με τον Αμερικανό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζ. Κούσνερ, που είχε συμβάλει στην κατάστρωση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα και στο παλαιότερο - εξίσου απαράδεκτο - σχέδιο της υποτιθέμενης «συμφωνίας του αιώνα» του 2020 για το Παλαιστινιακό.

Αναβαθμισμένη ήταν και η συμμετοχή της Τουρκίας, καθώς χτες πήρε μέρος στις διαπραγματεύσεις τουρκική αντιπροσωπεία υπό τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν.

Νωρίτερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν είχε αναφερθεί στην άσκηση πιέσεων στη Χαμάς ώστε να δεχθεί το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

«Η Τουρκία εξηγεί στην παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση για το μέλλον ενός παλαιστινιακού κράτους, στο πλαίσιο ενός σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», ανέφερε ο Ερντογάν, προσθέτοντας πως η αποστολή ξένων στρατευμάτων στη Γάζα και η διασφάλιση της ασφάλειας «πρέπει να συζητηθούν λεπτομερώς και η Αγκυρα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε όλες τις προσπάθειες».

Αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων εμφανίστηκε το απόγευμα ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν. Είπε ότι αυτές έχουν σημειώσει «μεγάλη πρόοδο», ελπίζοντας πως θα κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός.

Ενεργό ρόλο στα παζάρια παίζει η Αίγυπτος, όχι μόνο σε ρόλο μεσολαβητή αλλά και «επιταχυντή» της διαδικασίας. Χτες, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Α. Φ. Σίσι προσκάλεσε τον Τραμπ στην Αίγυπτο σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία Χαμάς - Ισραήλ. Ο ίδιος σημείωσε πως οι διαπραγματεύσεις για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ «προχωρούν θετικά», εκφράζοντας την ελπίδα «όλοι να αδράξουν την ευκαιρία και να τελειώσουν τον πόλεμο».

Για τις ανάγκες της σκληρής διαπραγμάτευσης κατέφθασε χτες στο Σαρμ ελ Σέιχ και ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι.

Ηδη από την περασμένη Κυριακή βρίσκεται στην Αίγυπτο ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, που είχε βρεθεί στο στόχαστρο της ισραηλινής επίθεσης στις 9 Σεπτέμβρη στο Κατάρ. Ο αλ Χάγια είπε πως η Χαμάς θέλει «εγγυήσεις» από τον Αμερικανό Πρόεδρο και τους μεσολαβητές ώστε να βεβαιωθεί πως ο πόλεμος «θα τελειώσει μια για πάντα», καθώς το Ισραήλ στο παρελθόν έχει παραβιάσει όλες τις συμφωνίες που έχει υπογράψει. «Δεν εμπιστευόμαστε το Ισραήλ», ανέφερε, τονίζοντας πως η Χαμάς είναι «έτοιμη για μία συμφωνία αλλά χρειάζεται πραγματικές εγγυήσεις» από τον Τραμπ και τη διεθνή κοινότητα πως ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει.

Κατά το Γαλλικό Πρακτορείο, την Τρίτη παρουσιάστηκαν οι πρώτοι χάρτες από την ισραηλινή πλευρά για την «απόσυρση» των κατοχικών στρατευμάτων - το σχέδιο Τραμπ προβλέπει σταδιακή «απόσυρση» χωρίς συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και με «αστερίσκους» και προϋποθέσεις την εκπλήρωση των οποίων θα «ελέγχει» και το Ισραήλ. Παρουσιάστηκε επίσης μηχανισμός και χρονοδιάγραμμα της ανταλλαγής ομήρων και αιχμαλώτων.

Παράλληλα, το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο «Qahera News» μετέδωσε πως η Χαμάς ζήτησε να αφεθεί μεταξύ άλλων ελεύθερος ο Μαρουάν Μπαργούτι - ο γνωστότερος Παλαιστίνιος αντιστασιακός ηγέτης στις ισραηλινές φυλακές, ο οποίος διετέλεσε στέλεχος της Φατάχ. Το όνομα του Μπαργούτι μπήκε στο τραπέζι των έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, δεδομένου ότι για το κράτος - δολοφόνο θεωρείται «μεγάλος τρομοκράτης».

Στο φόντο των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο, ο μακελάρης πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπ. Νετανιάχου, με ανάρτησή του ανέφερε ότι το Ισραήλ «θα συνεχίζει να δρα» για να πετύχει όλους τους στόχους του πολέμου, δηλαδή την επιστροφή όλων των ομήρων, την εξάλειψη «του καθεστώτος» της Χαμάς και την εξασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα ξαναγίνει «απειλή για το Ισραήλ». Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε μετά ότι «υπάρχει πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία» επειδή «η Χαμάς μπορεί να προσθέσει εμπόδια οποιαδήποτε στιγμή και να φύγει».

Σε ό,τι αφορά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις Χαμάς - Ισραήλ στο Σαρμ ελ Σέιχ, που έγιναν αργότερα το βράδυ της Τρίτης, ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος είπε στο BBC ότι ολοκληρώθηκαν «δίχως απτά αποτελέσματα» λόγω διαφωνιών με τις θέσεις που προτείνει το Ισραήλ σχετικά με την «αποχώρηση» του κατοχικού στρατού από τη Γάζα.

Επίσης, η Χαμάς επιδιώκει σοβαρές εγγυήσεις πως το Ισραήλ θα τηρήσει τη συμφωνία και δεν θα την παραβιάσει μονομερώς όπως έκανε στο παρελθόν πολλές φορές, ειδικά μόλις πετύχει την απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων. Ακολούθησε κατά πληροφορίες ανακοίνωση της Χαμάς, σύμφωνα με τις οποίες η οργάνωση ζητά έγγραφες εγγυήσεις για τη δέσμευση του Ισραήλ σε εκεχειρία, την αποχώρηση από τη Γάζα και την ανταλλαγή κρατουμένων.

Σχετικά με τις εγγυήσεις αυτές ο Τραμπ εμφανίστηκε να διαβεβαιώνει προχθές βράδυ πως ο ίδιος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν «για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία».

Στο φόντο αυτό, η τελευταία δημοσκόπηση στο Ισραήλ κατέγραψε την επιθυμία του 70% των Ισραηλινών πολιτών να τερματιστεί ο πόλεμος και να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνοδος στο Παρίσι για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα

Υπουργική συνάντηση αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα στο Παρίσι με χώρες της ΕΕ και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, με θέμα τη μετάβαση στη «μεταπολεμική» Γάζα.

Η συνάντηση των αξιωματούχων αυτών στο Παρίσι, που θα γίνει παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις στο Σαρμ Ελ Σεΐχ, έχει στόχο να συζητηθεί το πώς θα εφαρμοστεί το σχέδιο που πρότεινε ο Τραμπ και να αξιολογηθούν οι συλλογικές δεσμεύσεις χωρών.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι τις ΗΠΑ θα εκπροσωπούσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ωστόσο αυτό διαψεύστηκε, με πρόσχημα τη δημοσιονομική παράλυση (shutdown) στις ΗΠΑ. Η αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι περιόρισε τη λειτουργία της, λόγω του shutdown, και αναμένεται να στείλει κάποιον διπλωμάτη να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Σύνοδο.

Πάντως, χτες το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αντιμετώπισε τη γαλλική πρωτοβουλία για τη Σύνοδο στο Παρίσι ως ...«απόπειρα διεθνοποίησης του πολέμου» στη Γάζα, και τη χαρακτήρισε επίσης «ανώφελη και επιζήμια».

Νέο ρεσάλτο του κράτους - τρομοκράτη σε στόλο αλληλεγγύης στη Γάζα

Νωρίς χτες το πρωί οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν 9 πλοία του «Στολίσκου της Ελευθερίας» που απέπλευσαν πριν λίγες μέρες από τις τουρκικές ακτές με κατεύθυνση τη Γάζα, μεταφέροντας 150 συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία, μετά το ισραηλινό ρεσάλτο στα 47 πλοία του στόλου αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla».

Η επιχείρηση των Ισραηλινών οδήγησε στη σύλληψη των επιβαινόντων στα πλοία και στη μεταγωγή τους σε φυλακές ασφαλείας.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την αναχαίτιση των πλοίων του νέου στόλου αλληλεγγύης, τονίζοντας: «Η επέμβαση στα διεθνή ύδατα εναντίον του Στολίσκου της Ελευθερίας, ο οποίος επεδίωξε να σπάσει την παράνομη και απάνθρωπη πολιορκία που επιβάλλεται στη Γάζα, είναι μια πράξη πειρατείας». Αναφέρεται επίσης ότι έχει αναληφθεί κάθε πρωτοβουλία για να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στην Τουρκία οι Τούρκοι ακτιβιστές που κρατούνται από το Ισραήλ.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τη «μάταιη προσπάθεια» του νέου στόλου «να παρεισφρήσει σε εμπόλεμη περιοχή».

Νέα προκλητική εμφάνιση του Ιτ. Μπεν Γκβιρ

Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ μετέβη χτες στον περίβολο του τεμένους Αλ Ακσα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ μαζί με δεκάδες έποικους, ζητώντας από τον Νετανιάχου «πλήρη νίκη» αλλά και για να δείξει ότι το στάτους κβο της περιοχής έχει αλλάξει και ότι έχει «ξεδοντιαστεί» ο ρόλος που είχε αναλάβει η Ιορδανία, μετά τον πόλεμο του 1967, ως «κηδεμόνας» των ιερών τόπων Χριστιανών και Μουσουλμάνων.

«Κάθε σπίτι στη Γάζα έχει μία φωτογραφία του Ορους του Ναού και σήμερα, δύο χρόνια μετά (σ.σ. τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7/10/2023), νικάμε στο Ορος του Ναού. Είμαστε οι ιδιοκτήτες του Ορους του Ναού. Προσεύχομαι μόνο ώστε ο πρωθυπουργός μας να επιτρέψει μια πλήρη νίκη και στη Γάζα: Καταστρέφοντας τη Χαμάς, με τη βοήθεια του Θεού να επιστραφούν οι όμηροι, και να πετύχουμε έτσι μια πλήρη νίκη», είπε ο Μπεν Γκβιρ.