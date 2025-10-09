Πέμπτη 9 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Συνεχίζεται η κόντρα Τραμπ και Δημοκρατικών στο Σικάγο

Παρά τις αντιδράσεις Δημοκρατικών κυβερνητών και δημάρχων η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την προώθηση ανάπτυξης δυνάμεων της Εθνοφρουράς σε πόλεις - κλειδιά με πρόσχημα την «ασφάλεια» και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας ενόψει των ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών τον Νοέμβρη του 2026.

Χτες, το πρακτορείο ΑΡ μετέδωσε πως είχαν αναπτυχθεί σε απόσταση 89 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Σικάγο μέλη της Εθνοφρουράς από το Τέξας και πως ανάλογες δυνάμεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο Μέμφις έως αύριο Παρασκευή.

Oι αρχές της πολιτείας του Ιλινόι (όπου ανήκει το Σικάγο) και οι δημοτικές αρχές της πόλης έχουν προσφύγει σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ζητώντας να σταματήσει «ο εδώ και καιρό κηρυγμένος πόλεμος του Τραμπ» στην πολιτεία. Η ακρόαση της υπόθεσης στο δικαστήριο αναμένεται σήμερα, Πέμπτη, λίγες μέρες αφότου ομοσπονδιακή δικαστής στο Ορεγκον μπλόκαρε την ανάπτυξη Τεξανών Εθνοφρουρών στο Πόρτλαντ.

Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για την ανάπτυξη στρατού εντός ΗΠΑ

Το 58% των Αμερικανών - περιλαμβανομένων 7 στους 10 Δημοκρατικούς και των μισών Ρεπουμπλικάνων - πιστεύουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, που διενεργήθηκε από την προηγούμενη Παρασκευή έως την Τρίτη, το ποσοστό δημοτικότητας του Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων έπεσε στο 40%, μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου, λόγω του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται την εγκληματικότητα και το κόστος ζωής.

Το 37% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί με τη δήλωση πως οι Αμερικανοί Πρόεδροι, ανεξαρτήτως κόμματος, θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν τον στρατό στις πολιτείες ακόμη και παρά την αντίθεση των κυβερνητών τους. Το 48% διαφώνησε.

Υπέρ της ουδετερότητας του στρατού για ζητήματα εσωτερικής πολιτικής είναι το 83% των ερωτηθέντων.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Εντατικές πιέσεις και διαβουλεύσεις για το άθλιο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
 Ψάχνουν «βούληση» για ένα πρώτο άμεσο σχέδιο περικοπών
Η μεγαλύτερη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής από το 2022
 Ειδικό ρόλο στον Λίβανο αναζητεί η Βρετανία
 Κινητικότητα σχετικά με την υποχρεωτικότητα της ισλαμικής μαντίλας
 Πολύπλευρα παζάρια για να αυξήσει τα πολεμικά της αεροπλάνα
 Συνεχίζουν την επανεξέταση για μια «βιώσιμη» AUKUS
 Δίχως συμφωνία ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ - Κάρνεϊ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ