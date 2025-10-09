ΗΠΑ

Συνεχίζεται η κόντρα Τραμπ και Δημοκρατικών στο Σικάγο

Παρά τις αντιδράσεις Δημοκρατικών κυβερνητών και δημάρχων η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την προώθηση ανάπτυξης δυνάμεων της Εθνοφρουράς σε πόλεις - κλειδιά με πρόσχημα την «ασφάλεια» και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας ενόψει των ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών τον Νοέμβρη του 2026.

Χτες, το πρακτορείο ΑΡ μετέδωσε πως είχαν αναπτυχθεί σε απόσταση 89 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Σικάγο μέλη της Εθνοφρουράς από το Τέξας και πως ανάλογες δυνάμεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο Μέμφις έως αύριο Παρασκευή.

Oι αρχές της πολιτείας του Ιλινόι (όπου ανήκει το Σικάγο) και οι δημοτικές αρχές της πόλης έχουν προσφύγει σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ζητώντας να σταματήσει «ο εδώ και καιρό κηρυγμένος πόλεμος του Τραμπ» στην πολιτεία. Η ακρόαση της υπόθεσης στο δικαστήριο αναμένεται σήμερα, Πέμπτη, λίγες μέρες αφότου ομοσπονδιακή δικαστής στο Ορεγκον μπλόκαρε την ανάπτυξη Τεξανών Εθνοφρουρών στο Πόρτλαντ.

Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για την ανάπτυξη στρατού εντός ΗΠΑ

Το 58% των Αμερικανών - περιλαμβανομένων 7 στους 10 Δημοκρατικούς και των μισών Ρεπουμπλικάνων - πιστεύουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, που διενεργήθηκε από την προηγούμενη Παρασκευή έως την Τρίτη, το ποσοστό δημοτικότητας του Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων έπεσε στο 40%, μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου, λόγω του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται την εγκληματικότητα και το κόστος ζωής.

Το 37% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί με τη δήλωση πως οι Αμερικανοί Πρόεδροι, ανεξαρτήτως κόμματος, θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν τον στρατό στις πολιτείες ακόμη και παρά την αντίθεση των κυβερνητών τους. Το 48% διαφώνησε.

Υπέρ της ουδετερότητας του στρατού για ζητήματα εσωτερικής πολιτικής είναι το 83% των ερωτηθέντων.