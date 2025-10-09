ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η μεγαλύτερη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής από το 2022

Associated Press

Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση από τις αρχές του 2022, αποδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ισχυρότερη καπιταλιστική οικονομία της ΕΕ να ξεπεράσει την πολυετή ύφεση.

Η παραγωγή μειώθηκε κατά 4,3% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, λόγω της πτώσης κατά 18,5% στην κατασκευή αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε χτες η Destatis.

Η έκθεση, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και δείχνουν ότι οι παραγγελίες των εργοστασίων μειώθηκαν απροσδόκητα για τέταρτο μήνα, υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη υποτονική ανάπτυξη της Γερμανίας, που επιδεινώνεται από τους δασμούς των ΗΠΑ, την ακριβή Ενέργεια, τον ανταγωνισμό από την Κίνα.

Αυτή την εβδομάδα, η BMW AG μείωσε τις οικονομικές προβλέψεις της για το έτος λόγω των συνεχιζόμενων χαμηλών πωλήσεων στην Κίνα και των δαπανών που σχετίζονται με τους δασμούς.

Πάντως η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε βελτιωμένες προβλέψεις και συγκεκριμένα αναμένει ανάπτυξη ύψους 1,3% για το 2026 και 1,4% για το 2027, χάρη κυρίως στις κρατικές δαπάνες για τις υποδομές και την «άμυνα», δήλωσε η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε και έκανε λόγο για «σημάδια βελτίωσης» της κατάστασης στην οικονομία.

Για το τρέχον έτος ωστόσο το κλίμα παραμένει υποτονικό, με πρόβλεψη για 0,2%, αντί για στασιμότητα.

Μαχαιρώθηκε η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της Χέρντεκε

Σε κρίσιμη κατάσταση και με πολλαπλά τραύματα νοσηλεύεται η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη δυτική Γερμανία, Ιρις Στάλτσερ, που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι της την Τρίτη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έφερε 13 μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα και στην πλάτη, ενώ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Μπόχουμ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και δίνει μάχη για τη ζωή της. Στην έρευνα που γίνεται, εξετάζεται πιθανή εμπλοκή ενός μέλους της οικογένειας.