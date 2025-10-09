ΙΡΑΝ

Κινητικότητα σχετικά με την υποχρεωτικότητα της ισλαμικής μαντίλας

Πληροφορίες περί κατάργησης της υποχρεωτικότητας της ισλαμικής μαντίλας (χιτζάμπ) στο Ιράν διαδίδονται σε ΜΜΕ, με αφορμή την αναστολή του νέου αυστηρού νόμου που είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ τον περασμένο Δεκέμβρη αλλά έκτοτε η σχετική διαδικασία «πάγωσε», με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Ωστόσο, η άρση της υποχρεωτικής χρήσης του χιτζάμπ από τις Ιρανές, που πριν τρία χρόνια είχε προκαλέσει θύελλα διαδηλώσεων και μαζικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα μετά τον θάνατο της 22χρονης κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί ενώ κρατούνταν σε αστυνομικό τμήμα με την κατηγορία της «άσεμνης περιβολής», δεν είναι πλήρης όσο ισχύει ο Ισλαμικός Ποινικός Κώδικας και συγκεκριμένα το άρθρο 368, όπως σημειώνουν διάφοροι σχολιαστές. Ολα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις που έκανε στις 3 Οκτώβρη ο Μοχάμεντ Ρεζά Μπαχονάρ, μέλος του «Συμβουλίου Διάκρισης του Συμφέροντος του Συστήματος».

Υπάρχουν όμως δηλώσεις άλλων αξιωματούχων που θεωρούν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει για την περιβολή των γυναικών σε δημόσιους χώρους.

Πάντως, οι κινητοποιήσεις που έγιναν από πολλές γυναίκες, που αγωνίζονται εδώ και χρόνια για να αρθεί αυτό το αναχρονιστικό μέτρο, έχουν ασκήσει πίεση στο ιρανικό ισλαμικό καθεστώς, και μάλιστα σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης με το Ισραήλ και πιθανών νέων επιθέσεων, όπως και επαναφοράς διεθνών κυρώσεων, ενώ υπάρχουν προβλήματα στο εσωτερικό, με διακοπές ρεύματος και παρατεταμένη λειψυδρία, ειδικά στην Τεχεράνη, που δημιουργούν δυσαρέσκεια στα λαϊκά στρώματα.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, την Τρίτη ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αποδοκίμασε τις «προειδοποιήσεις» του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου σε podcast του Αμερικανού σχολιαστή Μπεν Σαπίρο ότι το Ιράν επιχειρεί να φτιάξει βαλλιστικούς πυραύλους με βεληνεκές 8.000 χλμ., ώστε να μπορεί να χτυπήσει τις ΗΠΑ. Οπως είπε, το Ισραήλ προσπαθεί να εμφανίσει ως φανταστική «απειλή» το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα, διαψεύδοντας με αυτόν τον τρόπο τον Νετανιάχου.