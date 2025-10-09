ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Ειδικό ρόλο στον Λίβανο αναζητεί η Βρετανία

Ενισχυμένο ρόλο στον Λίβανο αναζητεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με χτεσινό ρεπορτάζ της λιβανέζικης εφημερίδας «Al Akhbar» η κυβέρνηση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ επιδιώκει να αυξήσει την παρουσία της στον Λίβανο, αξιοποιώντας τα κενά της μεσολάβησης των ΗΠΑ και της Γαλλίας και της «εκεχειρίας» που επέβαλαν στις 27 Νοέμβρη 2024, και την οποία καθημερινά παραβιάζει το Ισραήλ.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της εφημερίδας, το Ηνωμένο Βασίλειο προτείνει να αναλάβει Βρετανός ειδήμων τον διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ, ώστε η δεύτερη να πειστεί να παραδώσει τα όπλα και να ενταχθεί «πλήρως» στον λιβανέζικο στρατό (που είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένος σε πυρομαχικά, σύγχρονα όπλα και οπλικά συστήματα, εξαρτάται για το παραμικρό από «δωρεές» εταίρων της χώρας και γι' αυτό αδυνατεί να εκπληρώσει με αξιώσεις το καθήκον της άμυνας απέναντι στις συχνές ισραηλινές επιθέσεις).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Al Akhbar», ως πλέον κατάλληλος για τη θέση αυτή προωθείται ο 69χρονος Τζόναθαν Πάουελ, πρώην διπλωμάτης και νυν σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος το 2007 είχε ανοίξει την εταιρεία «μεσολάβησης» και επίλυσης διενέξεων «Inter Mediate», που είχε παίξει ρόλο - μεταξύ άλλων - στη Λιβύη.

Νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ για αμερικανικά εξαρτήματα σε drones

Κυρώσεις σε 15 κινεζικές εταιρείες, επειδή διευκόλυναν την αγορά αμερικανικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για drones που χρησιμοποιούνται από συμμάχους του Ιράν, όπως η Χαμάς και οι Χούθι της Υεμένης, επέβαλε χτες το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου.

Από τις 15 εταιρείες οι 10 συμπεριλαμβάνονται στη λεγόμενη μαύρη λίστα του αμερικανικού υπουργείου, που είναι γνωστή ως «Λίστα Οντοτήτων», και οι άλλες 5 προστέθηκαν στον ίδιο κατάλογο μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7/10/2023, καθώς το Ισραήλ κατήγγειλε ότι μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης χειρίστηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν αμερικανικά εξαρτήματα.

Χτες οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις και σε άλλες 14 εταιρείες, από την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Συρία: Αναφορές για πολλαπλές εκρήξεις νότια της Δαμασκού

Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν χτες το βράδυ στα νότια περίχωρα της συριακής πρωτεύουσας Δαμασκού. Το τηλεοπτικό δίκτυο «Russia Today» μετέδωσε εικόνες από τους τόπους των εκρήξεων, καταγράφοντας πολίτες να είναι σε κατάσταση πανικού, χωρίς οι πρώτες πληροφορίες να ξεκαθαρίσουν αν πρόκειται για νέες ισραηλινές επιθέσεις ή για κάτι άλλο. Σύμφωνα με το δίκτυο «Shafaq News», οι εκρήξεις στα περίχωρα της Δαμασκού, κοντά στην περιοχή Αλ Ματαχίν, έγιναν στο εσωτερικό εργοστασίου φιαλών οξυγόνου.

Νωρίτερα χτες μετέβη εκ νέου στην Αγκυρα ο υπουργός Εξωτερικών των τζιχαντιστών της Συρίας, Ασαντ Αλ Σαϊμπάνι, και συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Συμφώνησαν στο «ανανεωμένο όραμα διμερούς συνεργασίας, περιφερειακής σταθερότητας» και συζήτησαν για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Συρίας.