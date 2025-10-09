ΗΠΑ

Συνεχίζουν την επανεξέταση για μια «βιώσιμη» AUKUS

Τα παζάρια που η κυβέρνηση Τραμπ θα δυναμώσει με εταίρους της σε Ινδο-Ειρηνικό (και όχι μόνο), για τους όρους ενίσχυσης της «αμυντικής συνεργασίας» τους, επιβεβαίωσε και ο προτεινόμενος για αναπληρωτής υφυπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Τζον Νο, κατά τη σχετική ακρόασή του σε Επιτροπή της Γερουσίας.

Απαντώντας σε ερώτηση για την επανεξέταση συμφωνιών που στο πλαίσιο της AUKUS (Αυστραλίας, Βρετανίας, ΗΠΑ) αναμένονταν να προχωρήσουν, ο Νο εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχουν «πράγματα κοινής λογικής» που οι τρεις χώρες μπορούν να κάνουν για να καταστεί πιο «βιώσιμη» η συμφωνία για την προμήθεια της Καμπέρα με πυρηνοκίνητα υποβρύχια.

Θυμίζουμε ότι τέτοια επανεξέταση διέρρευσε ότι ξεκίνησε στις αρχές του καλοκαιριού, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει μια «καλύτερη» αξιολόγησή του αν οι συμφωνίες με τους εταίρους στην AUKUS υπηρετούν το δόγμα «πρώτα η Αμερική». Μεταξύ άλλων η Ουάσιγκτον ζήτησε από την Καμπέρα να αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες, ώστε αυτές να φτάσουν «το συντομότερο δυνατό» στα 100 δισ. δολάρια ετησίως.

Από τη μεριά του, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Αντονι Αλμπανέζι δήλωσε τον Ιούνη ότι η χώρα «δεν θα πιεστεί για την αύξηση των αμυντικών δαπανών», θεωρώντας αρκετό τον στόχο αυτές να αυξηθούν από το 2% του ΑΕΠ που είναι σήμερα, στο 2,33%.

Τους όρους της συνεργασίας ΗΠΑ - Αυστραλίας, στην άμυνα αλλά και συνολικά, θα συζητήσει ο Αλμπανέζι στις 20 Οκτώβρη με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σε επίσημη συνάντηση που θα έχουν στον Λευκό Οίκο.

Να σημειωθεί ότι κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή της Γερουσίας ο Νο υποστήριξε ότι για να διασφαλιστεί η υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων της συμφωνίας της AUKUS (για τα υποβρύχια που περιμένει η Καμπέρα), χρειάζεται να αυξηθεί στις ΗΠΑ η ναυπήγηση υποβρυχίων κλάσης Virginia από 1,2 ετησίως σε 2,33.

Η αναβάθμιση της πολεμικής βιομηχανίας όπως και μιας σειράς άλλων κλάδων στρατηγικής σημασίας στις ΗΠΑ αποτελεί θέμα πολύπλευρου παζαριού της κυβέρνησης Τραμπ με μια σειρά χώρες, στο πλαίσιο του οποίου δασμοί ανεβαίνουν και πέφτουν, με μια σειρά ανταλλάγματα και μια σειρά προεκτάσεις (και) στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.