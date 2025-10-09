ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ

Δίχως συμφωνία ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ - Κάρνεϊ

Δίχως χειροπιαστά αποτελέσματα έφυγε αργά το βράδυ της Τρίτης από τον Λευκό Οίκο ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Κάρνεϊ συνάντησε για δεύτερη φορά (από τον περασμένο Μάιο) τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο διμερών διαπραγματεύσεων για μία εμπορική συμφωνία που θα μειώνει τους εξοντωτικούς δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε σειρά χωρών μεταξύ των οποίων και ο Καναδάς, ξεκινώντας νέο παζάρι ρύθμισης των εμπορικών συναλλαγών. Αυτή τη φορά ο Τραμπ δεν έθεσε θέμα «να γίνει ο Καναδάς πολιτεία των ΗΠΑ», όπως είχε πει παλιότερα και φέρεται να υποσχέθηκε ότι θα συμπεριφερθεί «δίκαια» στον Καναδά σε ό,τι αφορά τους μεγάλους δασμούς που επέβαλε, όπως 25% σε όλα τα καναδικά προϊόντα στις ΗΠΑ (εκτός πετρελαίου, φυσικού αερίου, ουρανίου και βιοκαυσίμων).

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ - Καναδά διατάραξε τις διμερείς εμπορικές σχέσεις (αξίας άνω των 900 δισ. δολαρίων) προκαλώντας πτώση της παραγωγής και μείωση της καπιταλιστικής ανάπτυξης στον Καναδά. Η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά προειδοποίησε πρόσφατα ότι πιθανή παρατεταμένη επιβολή δασμών 25% στις εξαγωγές καναδικών προϊόντων στις ΗΠΑ μπορεί να μειώσει την καναδική παραγωγή κατά 3% έως το 2027.