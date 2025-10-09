ΓΑΛΛΙΑ

Ψάχνουν «βούληση» για ένα πρώτο άμεσο σχέδιο περικοπών

Παζάρια ώστε να εγκριθεί σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 και να προχωρήσει ο πρώτος γύρος των νέων αντιλαϊκών ανατροπών που απαιτεί το μεγάλο κεφάλαιο

Χτες το βράδυ αναμενόταν να λήξει η προθεσμία που έδωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος Πρόεδρος στον Σεμπαστιάν Λεκορνί για «τελευταίες διαπραγματεύσεις» με στόχο μια «πλατφόρμα δράσης», αναβάλλοντας προσωρινά (;) την παραίτηση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ενώ φουντώνουν τα σενάρια για τη δεύτερη ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης, μαζί με την ανησυχία για την πορεία του χρέους αλλά και του δημόσιου ελλείμματός της.

Το πρωί της ίδιας μέρας, πάντως, πριν από νέο γύρο επαφών με κοινοβουλευτικά κόμματα ο Λεκορνί υποστήριξε έξω από το μέγαρο Ματινιόν ότι «υπάρχει βούληση» πολιτικών δυνάμεων να συμφωνήσουν πάνω σε ένα σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 πριν το τέλος του 2025, με στόχο δηλαδή να μην εκτροχιαστεί εντελώς το χρονοδιάγραμμα για άμεση επιτάχυνση νέων περικοπών και ανατροπών τις οποίες επιβάλλουν τα συμφέροντα του γαλλικού κεφαλαίου σε καιρούς παγκόσμιας πολεμικής προπαρασκευής.

Μίλησε δε για μια «πολιτική σύγκλιση που αποτρέπει την προοπτική της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης», αναφέροντας ότι «ο νέος κρατικός προϋπολογισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ορισμένο αριθμό παραμέτρων που θα επιτρέψουν στη Γαλλία να προχωρήσει» και καταλήγοντας σε εκβιασμούς πρώτα απ' όλα στον γαλλικό λαό: «Να είστε προσεκτικοί - η πολιτική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε μπορεί να έχει οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την απασχόληση».

Ξεκαθάρισε ακόμα ότι προτεραιότητα αποτελεί «η μείωση του ελλείμματος και συνακόλουθα η τόνωση της αξιοπιστίας της υπογραφής της Γαλλίας στο εξωτερικό, της ικανότητάς μας να δανειζόμαστε και - ως εκ τούτου - του αντίκτυπου στα επιτόκια, κάτι που ισχύει για το κράτος, για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις». Ξεχώρισε δε την ανάγκη να μείνει το δημόσιο έλλειμμα «κάτω από το 5% του ΑΕΠ» και, μεταφέροντας την ανησυχία που μεγαλώνει στα αστικά επιτελεία για την «εικόνα της Γαλλίας στο εξωτερικό, όπου εδώ και αρκετές μέρες έχουν τεθεί ερωτήματα σε διάφορες πρωτεύουσες», κατέληξε ότι «σε κάθε περίπτωση πρέπει να βγούμε από αυτήν την κατάσταση» και για να συμβεί αυτό «θα πρέπει να έχουμε έναν κρατικό προϋπολογισμό πριν τις 31 Δεκέμβρη».

Η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής της «Εθνικής Συσπείρωσης», που αρνήθηκε συνάντηση με τον Λεκορνί, σε ανάρτησή της είπε ότι «θα προτάξω μομφή σε όλα! Το αστείο παρατράβηξε... Κοροϊδεύουν τους Γάλλους για να κερδίσουν χρόνο, είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε να παρακάμπτουν σε τέτοιο βαθμό τους θεσμούς της Δημοκρατίας», καθώς το κόμμα της ήδη ζητά επίμονα την παραίτηση του Γάλλου Προέδρου ή νέες βουλευτικές εκλογές.

Από τη μεριά του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) ο επικεφαλής του, Ολιβιέ Φορ, μετά από νέα συνάντηση με τον Λεκορνί δήλωσε ότι δεν έλαβε εγγυήσεις για την «αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος», την οποία το PS συνεχίζει να θέτει ως προαπαιτούμενο για συμμετοχή ή στήριξη σε νέο κυβερνητικό σχήμα.

Να τηρηθούν οι δεσμεύσεις, ζητά η ΕΚΤ

Την Τρίτη το βράδυ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι «όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις και ελπίζουν θερμά πως θα βρεθεί ο δρόμος για να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την κατάθεση των προϋπολογισμών».

Ο δε Πατρίκ Μαρτέν, επικεφαλής της ένωσης των μεγαλοβιομηχάνων, Medef, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η σημερινή κατάσταση «επιδεινώνει την ανησυχία που υπήρχε ήδη στις τάξεις μας (...) Γινόμαστε μάρτυρες ενός πολιτικού θεάματος που μας προκαλεί θλίψη, και ζητούμε αίσθημα ευθύνης από όλους τους πολιτικούς παράγοντες».

Σε δημοσιεύματά του για τις εξελίξεις στη Γαλλία ο διεθνής Τύπος διαπίστωνε από τις αρχές της βδομάδας «ξεκάθαρο σημάδι ότι ο Μακρόν έχει φτάσει σε αδιέξοδο» και ότι «η χώρα φαίνεται εξαντλημένη και όλο και περισσότερο μπουχτισμένη μαζί του. Ο ίδιος ο Μακρόν δείχνει ανίκανος να αποδεχτεί τα αποτελέσματα των περσινών βουλευτικών εκλογών, που έστειλαν ένα σαφές μήνυμα: Η Γαλλία έχει γυρίσει την πλάτη στον μακρονισμό» (CNN).

Ακόμα, παρατηρούσε το παράδοξο του Εμ. Μακρόν, «ηγέτη στον κόσμο αλλά αδύναμου στο Παρίσι» ή «αδύναμου κρίκου στην Ευρωπαϊκή Ενωση» («La Republicca»), αλλά και αναρωτιόταν αν «η Γαλλία έχει μείνει ακυβέρνητη» («Frankfurter Allgemeine Zeitung»).