ΗΠΑ

Στους δρόμους της Ουάσιγκτον οι πρώτοι στρατιώτες

Ξεκίνησε χθες η ανάπτυξη δυνάμεων του Στρατού και της Εθνοφρουράς στους δρόμους της αμερικανικής πρωτεύουσας, μετά την απόφαση που ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με πρόσχημα την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της μείωσης του αριθμού των αστέγων σε δημόσιους χώρους.

Σε κάποια κυβερνητικά κτίρια και ομοσπονδιακές υπηρεσίες οι στρατιώτες άρχισαν να στήνουν οδοφράγματα για τον έλεγχο της κίνησης ατόμων.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε νωρίτερα πως τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση θα συλλαμβάνει «αδιάκοπα κάθε βίαιο εγκληματία στην περιφέρεια της Ουάσιγκτον, που παραβιάζει τον νόμο, υπονομεύει τη δημόσια ασφάλεια και θέτει σε κίνδυνο τους νομοταγείς Αμερικανούς».

Το καλοκαίρι του 2020 ο Πρόεδρος Τραμπ (στη διάρκεια της πρώτης θητείας) είχε αναπτύξει και πάλι δυνάμεις της Εθνοφρουράς και του Στρατού στους δρόμους της Ουάσιγκτον, με πρόσχημα την πάταξη ταραχών από μέλη και υποστηρικτές του κινήματος Black Lives Matter (BLM) που δημιουργήθηκε μετά τον σάλο που προκάλεσε η εν ψυχρώ δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Λόιντ τον Μάιο της ίδιας χρονιάς από αστυνομικούς στη Μινεσότα.

Σχέδιο Τραμπ για νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης εντός των ΗΠΑ

Ενα 24ωρο μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να θέσει υπό τον έλεγχό του την αστυνομία της Ουάσιγκτον και να αναπτύξει δυνάμεις της Εθνοφρουράς και του Στρατού, ρεπορτάζ της «Washington Post» και του πρακτορείου «Reuters» αποκαλύπτουν τα σχέδια του Λευκού Οίκου για την πιθανή συγκρότησης μίας νέας «Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης για Εγχώριες Πολιτικές Ταραχές» («Domestic Civil Disturbance Quick Reaction Force»).

Στο φόντο της εντεινόμενης ενδοαστικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ και της έντασης της καταστολής κατά όσων σηκώνουν το ανάστημά τους ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση, η νέα δύναμη θα αξιοποιηθεί, όπως λέγεται, «ενάντια στις κοινωνικές αναταραχές, μεγάλες κινητοποιήσεις ή διαμαρτυρίες».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε πρώτη φάση η δύναμη προβλέπεται να απαρτίζεται από περίπου 600 στρατιώτες που θα βρίσκονται σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν σε μόλις μία ώρα, πιθανώς κατά το 2027, με πόρους του Πενταγώνου.

Υπηρεσιακά έγγραφα αναφέρουν πως θα μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες των 300 στρατιωτών και θα τοποθετηθούν σε στρατιωτικές βάσεις στην Αλαμπάμα και την Αριζόνα, με πεδίο εφαρμογής περιοχές ανατολικά και δυτικά του ποταμού Μισισίπι, αντίστοιχα.