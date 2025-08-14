ΚΡΑΤΟΣ - ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΙΣΡΑΗΛ

Εγκρίθηκε το σχέδιο επιχειρήσεων για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση σφοδρού σφυροκοπήματος των συνοικιών Ζεϊτούν και Τελ αλ Χάουα και οργανωμένες κατεδαφίσεις κατοικιών προχώρησε χτες ο ισραηλινός στρατός στην, λίγες ώρες αφότου η διοίκησή του ενέκρινε τα σχέδια επιχειρήσεων με στόχο τη στρατιωτική κατοχή της και την υποτιθέμενη απελευθέρωση των ομήρων. Το σχέδιο αυτό, παρά τα ...ψελλίσματα και τις ...διπλωματικές αντιδράσεις αξιωματούχων των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, γίνεται ουσιαστικά με τη στήριξή τους, όπως κάνουν πάνω από 680 μέρες της γενοκτονίας του πολύπαθου Παλαιστινιακού λαού της Λωρίδας της Γάζας, στο όνομα του λεγόμενου δικαιώματος «αυτοάμυνας» του κράτους - δολοφόνου.

Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση του επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της Χαμάς στη Γάζα, Ισμαήλ αλ Ταουάμπτα, που χαρακτήρισε τις ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη «επικίνδυνη κλιμάκωση με στόχο να επιβληθεί μία νέα πραγματικότητα επί του πεδίου, διά της βίας, μέσω της πολιτικής καμένης γης».

Συνεχής αύξηση των θυμάτων πολέμου και λιμού

Στο φόντο της νέας αύξησης των επιθέσεων του στρατού στην πόλη της Γάζας, όπου παραμένουν περίπου ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, το «κοντέρ» του θανάτου δεν σταματά να γυρίζει. Ο νέος συνολικός απολογισμός καταγεγραμμένων θυμάτων χτες ανέφερε 61.722 νεκρούς και πάνω από 154.525 τραυματίες. Μέσα στο τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν τουλάχιστον 123 νεκροί και 185 τραυματίες. Επιπλέον, κατά οκτώ άτομα αυξήθηκε χτες και ο αριθμός θυμάτων του λιμού που ανέρχονται σε τουλάχιστον 235, εκ των οποίων τα 106 βρέφη και παιδάκια.

Παζάρια ξανά...

Ο επικεφαλής της Οργάνωσης Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες,, ανακοίνωσε χτες πως στη διάρκεια του πολέμου υπολογίζεται πλέον πως έχουν σκοτωθεί πάνω από 40.000 παιδιά και έφηβοι και πως τα ορφανά παιδιά που ζουν ασυνόδευτα ή μακριά από τις οικογένειές τους υπολογίζονται σε τουλάχιστον 17.000, επισημαίνοντας πως πολλά έχουν υποστεί βαθιά ψυχικά και σωματικά τραύματα.

Πλάι στην αύξηση των ισραηλινών επιθέσεων και των θυμάτων που αυτές προκαλούν καθημερινά, αναθερμαίνονται τα παζάρια για συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων. Αντιπροσωπεία της Χαμάς έφθασε χτες στο Κάιρο με στόχο περισσότερες συνομιλίες, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν απέκλειαν (όπως και προχτές) νέα αποστολή διαπραγματευτών είτε στην Ντόχα, είτε στο Κάιρο.

Αραβες αξιωματούχοι, μιλώντας στην αρχή της βδομάδας στο «Sky News Arabia», υποστήριξαν ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ, με τη συμμετοχή της Τουρκίας, προετοιμάζουν μια νέα πρόταση που θα παρουσιαστεί στην ηγεσία της Χαμάς, με στόχο την άρση της πρότασης - πρόσχημα του Ισραηλινού πρωθυπουργού για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας. Η πρωτοβουλία Αιγύπτου - Κατάρ και Τουρκίας φέρεται πως προβλέπει συμφωνία ανταλλαγής, που περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των εν ζωή Ισραηλινών ομήρων και την επιστροφή των σορών, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων. Περιλαμβάνει επίσης την αποδοχή από τη Χαμάς ενός νέου χάρτη ανάπτυξης του ισραηλινού στρατού, υπό αραβο-αμερικανική επίβλεψη, μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία για τα όπλα και τη διακυβέρνηση της Χαμάς.

Προβλέπει επίσης και μια μεταβατική φάση, κατά την οποία η Χαμάς θα παγώσει τις δραστηριότητες του στρατιωτικού της βραχίονα και θα αποτρέψει τη χρήση όπλων, υπό τις εγγυήσεις των μεσολαβητών και της Τουρκίας, ενώ οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Τη νέα αυτή πρόταση επιβεβαίωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελατί σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο Κάιρο, λέγοντας ότι η χώρα του εργάζεται πολύ σκληρά μαζί με το Κατάρ σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς για να διασφαλίσουν μια εκεχειρία 60 ημερών.

Πλάι στα σχέδια αυτά το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε χτες πως υποστηρίζει την πρόταση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για έναν «διεθνή συνασπισμό» δυνάμεων με αποστολή του ΟΗΕ, που θα επιδιώξει τη «σταθεροποίηση της Γάζας» και απώτερο στόχο την ειρήνευση στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Μακρόν είχε δηλώσει τη Δευτέρα πως μία τέτοια αποστολή του ΟΗΕ θα μπορούσε να αναλάβει την εξασφάλιση της Λωρίδας της Γάζας, την προστασία των αμάχων και τη συνεργασία τους με «παλαιστινιακή διοίκηση» που δεν διευκρίνισε.

«Η πρόταση είναι ένα από τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή, να διευκολύνουν το έργο της UNRWA», ανέφερε η ανακοίνωση του ισπανικού ΥΠΕΞ, προσθέτοντας πως ο τελικός στόχος μίας τέτοιας αποστολής θα πρέπει να είναι η «λύση δύο κρατών».

Ελλειψη απαρτίας στον κυβερνητικό συνασπισμό

Το ίδιο 24ωρο στο Ισραήλ η επιτροπή Ξένων Υποθέσεων και Αμυνας της Κνέσετ αποφάσισε να αναβάλλει την ψηφοφορία για την έκδοση νέων ειδοποιήσεων επιστράτευσης εκατοντάδων χιλιάδων εφέδρων επειδή ο κυβερνών συνασπισμός κομμάτων δεν καταφέρνει επί του παρόντος να συσπειρώσει δυνάμεις και να εξασφαλίσει απαρτία και την απαραίτητη πλειοψηφία ψήφων.

Την εξέλιξη αξιοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ και αρχηγός του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Γες Ατίντ», Γιαΐρ Λαπίντ, δηλώνοντας πως «για ακόμη μία φορά ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν έχει την πλειοψηφία» και πως το Ισραήλ διοικείται «από μία μη λειτουργική και παράνομη κυβέρνηση μειοψηφίας». Και ο Λαπίντ συμπλήρωσε: «Θέλουν να επιστρατεύσουν περίπου 300.000 εφέδρους για να ξαναπάρουν τη Γάζα, αλλά δεν μπορούν να βρουν αρκετούς βουλευτές για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στην επιτροπή Ξένων Σχέσεων και Αμυνας».

Νεκρός 35χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Οχθη

Το ίδιο διάστημα ο ισραηλινός στρατός κατοχής και οι έποικοι συνεχίζουν τις ανελέητες επιθέσεις και την τρομοκράτηση των Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη σε μια προσπάθεια να διώξουν βίαια όσους περισσότερους γίνεται, ώστε να αξιοποιηθεί η γη για την ανέγερση νέων εποικισμών.

Χτες, στο χωριό Ντούμα, που βρίσκεται κοντά στη Ναμπλούς, έποικοι άρχισαν να χτυπούν έναν 14χρονο Παλαιστίνιο, με αποτέλεσμα να σπεύσουν να τον προστατεύσουν συγχωριανοί του. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένας 35χρονος που έπεσε νεκρός από το όπλο έποικου, που αποδείχθηκε στη συνέχεια πως ήταν και στρατιώτης εκτός υπηρεσίας.