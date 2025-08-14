ΙΣΠΑΝΙΑ

Νεκρός εθελοντής πυροσβέστης και χιλιάδες στρέμματα στάχτη

από σοβαρά εγκαύματα και άνθρωποι νοσηλεύονται, καθώς δεκάδες πυρκαγιές, ενισχυμένες από ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, συνεχίζουν να μαίνονται στην Ισπανία για τέταρτη μέρα χτες. Τουλάχιστον έξι μεγάλες πυρκαγιές εξακολουθούσαν χτες να βρίσκονται εκτός ελέγχου, σύμφωνα με περιφερειακές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Και στην Ισπανία λόγω της ανυπαρξίας πρόληψης που θεωρείται κόστος από το αστικό κράτος, οι φωτιές παίρνουν μεγάλες διαστάσεις, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν επαρκούν.

Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν ένας 35χρονος εθελοντής πυροσβέστης που προσπαθούσε να δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες κοντά στην κωμόπολη Νογαρέχας, στη βορειοκεντρική περιφέρεια Καστίλης και Λεόν, όταν παγιδεύτηκε από τη φωτιά, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Η πυρκαγιά αυτή έχει δύο ενεργά μέτωπα, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός ελέγχου, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει άλλη μια ημέρα με ισχυρούς ανέμους και ηλεκτρικές καταιγίδες.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην περιφέρεια, η οποία είναι η μεγαλύτερη της Ισπανίας, και καταβάλλονται προσπάθειες για να μη φτάσουν οι φλόγες σε μικρότερες κωμοπόλεις.

Στην περιφέρεια της Γαλικίας έξι πυρκαγιές έχουν κάψει συνολικά 100.000 στρέμματα στην επαρχία Ουρένσε.

«Η κατάσταση με τις πυρκαγιές παραμένει σοβαρή» αρκέστηκε να διαπιστώσει ο Ισπανός πρωθυπουργός, Π. Σάντσεθ συνιστώντας ...«εξαιρετική προσοχή».

Οι πυρκαγιές έχουν μέχρι τώρα κάψει σχεδόν 990.000 στρέμματα φέτος στην Ισπανία, ενώ ένα 10ήμερο κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, η οποία έκανε λόγο για πολύ μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιών.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Σάρα Ααγεκσεν δήλωσε στον ραδιοσταθμό SER ότι υπάρχουν υποψίες πως πολλές πυρκαγιές στη χώρα ενδέχεται να προκλήθηκαν εσκεμμένα από εμπρηστές εξαιτίας της «σφοδρότητάς» τους, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς πόσες.

Επί δέκα μέρες ανεξέλεγκτες φωτιές στην Αλβανία

Αντιμέτωπη με φωτιές που μαίνονται εκτός ελέγχου επί δέκα μέρες βρίσκεται η Αλβανία.

Να κηρυχτεί ο ελληνικός μειονοτικός δήμος της Φοινίκης σε έκτακτη κατάσταση από την κυβέρνηση, ζητούν οι δημοτικές αρχές, καθώς θεωρούν ότι είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση για την πυρόσβεση των μαζικών πυρκαγιών.

Με τα μέτρα της έκτακτης κατάστασης οι αρχές του δήμου πιστεύουν ότι θα αμβλυνθούν και τα δεινά που υπέστη η περιοχή λόγω των πυρκαγιών, κυρίως τα σπίτια και οι καλλιέργειες.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σώσουν το φυσικό πάρκο στο Γαλάζιο Μάτι, με το πυκνό δάσος με τα αιωνόβια δέντρα να φλέγεται για δεύτερη ημέρα χτες.

Το ίδιο μέτωπο πυρκαγιάς πέρασε τα παραπλήσια χωριό Πέτσα και Γαρδιγάκι και κατευθύνεται προς την πόλη του Δέλβινου, απειλώντας άμεσα τις εγκαταστάσεις υγραερίου στο νότια προάστια της πόλης. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες σε περίπτωση αναφλέξεις των αποθηκών και πηγών υγραερίου.

Υπάρχουν αναφορές ότι στο χωριό Λέκλι στον νομό Τεπελενίου παραδόθηκε ολοσχερώς στις φλόγες ο Ναός του Αγίου Ηλία, που είναι πολιτιστικό μνημείο.