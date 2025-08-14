ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πρώτο κόμμα η AfD σε νέα δημοσκόπηση

Μεγάλη φθορά της κυβέρνησης Χριστιανοδημοκρατών/Σοσιαλδημοκρατών (CDU/SPD) μόλις 100 μέρες μετά την ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας και άνοδο του εθνικιστικού - ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), στην πρώτη θέση φανερώνει δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών «RTL» και «n-tv».

Πριν ακόμη αναλάβει η νέα κυβέρνηση στη Γερμανία, με τη σύνθεση της προηγούμενης βουλής, τα δυο κόμματα μαζί με τους Πράσινους ενέκριναν την άρση του φρένου χρέους, για να χρηματοδοτηθούν θεόρατες στρατιωτικές δαπάνες και επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, ύψους 1 τρισ. ευρώ. Επιπλέον, η νέα κυβέρνηση CDU/CSU - SPD έχει ανακοινώσει «ποταμό» χρημάτων, φοροελαφρύνσεων και επιδοτήσεων σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και ταυτόχρονα περικοπές στην Υγεία, στην Κοινωνική Ασφάλιση και άλλες «κοινωνικές» δαπάνες.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, η AfD προηγείται με ποσοστό 26%, με τη Χριστιανική Ενωση (CDU/CSU) να περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 24% και το SPD με τους Πράσινους να εξασφαλίζουν από 13%. Ακολουθεί η «Αριστερά» με 11%, ενώ το ποσοστό της αποχής και των αναποφάσιστων ψηφοφόρων καταγράφεται στο 25%, σημαντικά υψηλότερο από το ποσοστό της αποχής στις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές (17,9%) του Μάρτη.

Η αποδοχή του Χριστιανοδημοκράτη καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, με μόνο το 29% των ερωτηθέντων να είναι ικανοποιημένοι με το έργο του (-3) και η δυσαρέσκεια να φτάνει στο 67% (+3).

Σχετικά με την αντοχή του κυβερνητικού συνασπισμού, μόνο το 52% θεωρεί ότι ο σημερινός συνασπισμός των CDU/CSU και SPD θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της νομοθετικής περιόδου την άνοιξη του 2029, ενώ το 43% πιστεύει ότι ο συνασπισμός θα καταρρεύσει πρόωρα.