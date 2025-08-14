Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας πλήττει την Αγγλία

Σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας αντιμετωπίζει η Αγγλία, με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος να χαρακτηρίζει χτες το ζήτημα υπόθεση «εθνικής σημασίας», καθώς η περιοχή γνωρίζει το πιο ξηρό εξάμηνο από το 1976.

Οι περιοχές της Αγγλίας που αντιμετωπίζουν το σοβαρότερο πρόβλημα είναι η Ανατολική Αγγλία, το Λονδίνο και η Νοτιοανατολική Αγγλία και η περιοχή Μίντλαντς. Ολες αυτές οι περιοχές αντιμετωπίζουν σημαντική μείωση των αποθεμάτων νερού στους ταμιευτήρες και μείωση παραγωγής σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός πως το επίπεδο στους ταμιευτήρες της Αγγλίας δεν φτάνει τις τελευταίες ημέρες παρά μόλις στο 67,7% του δυναμικού, δηλαδή σαφώς κάτω από τον μέσο όρο για τον μήνα Αύγουστο που είναι το 80,5%. Ηδη στο Γιορκσάιρ της βόρειας Αγγλίας έχει απαγορευτεί το πότισμα των κήπων και το πλύσιμο αυτοκινήτων.

Εκπρόσωπος της Εθνικής Ενωσης Αγροτών Αγγλίας εξέφρασε χτες έντονη ανησυχία για τους επόμενους μήνες, καθώς οι αγρότες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν «συνθήκες ακραίας ξηρασίας». Προειδοποίησε πως ήδη αρκετά αγροκτήματα έχουν πολύ χαμηλή αποδοτικότητα παραγωγής, πράγμα που μπορεί να έχει συνέπειες και στην αγροτική παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το ρεκόρ υψηλότερων θερμοκρασιών το 2025 έχει έως τώρα καταγραφεί σε Αγγλία (35,8 βαθμοί Κελσίου στο Φάβερσαμ την 1η Ιουλίου), στην Ουαλία (33,1 βαθμοί Κελσίου στο Κάρντιφ στις 12 Ιουλίου), στη Σκωτία (32,2 βαθμοί στο Αβιμορ, στις 12 Ιουλίου) και στη Βόρεια Ιρλανδία (30 βαθμοί στο Μαγκίλιγκαν στις 12 Ιουλίου).

  • Πάνω από 26.000 κρατούμενους αποφυλάκισαν από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον περασμένο Μάρτιο οι βρετανικές φυλακές επειδή στις περισσότερες επικρατεί το αδιαχώρητο. Σύμφωνα με χτεσινό ρεπορτάζ του BBC, ανάμεσά τους είναι 248 κατάδικοι που είχαν ποινή κάθειρξης 14 χρόνια.
    
Εγκρίθηκε το σχέδιο επιχειρήσεων για την κατάληψη της πόλης της Γάζας
 Συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις με γεωπολιτικές διαστάσεις
Νεκρός εθελοντής πυροσβέστης και χιλιάδες στρέμματα στάχτη
 Αιχμές του Προέδρου Αούν κατά του Ιράν για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ
 Η Κίνα «απέκρουσε» αμερικανικό αντιτορπιλικό στον ύφαλο Σκάρμπορο
 Στους δρόμους της Ουάσιγκτον οι πρώτοι στρατιώτες
 Απειλές Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας για επαναφορά κυρώσεων
 Πρώτο κόμμα η AfD σε νέα δημοσκόπηση
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
