Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΥΡΙΑ
Συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις με γεωπολιτικές διαστάσεις

Αυξάνονται οι εντάσεις σε Βόρεια και Νότια Συρία, καθώς η χώρα παραμένει στο επίκεντρο διεθνούς και περιφερειακής γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

Χτες, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, κατήγγειλε το Ισραήλ για αποσταθεροποιητικές πολιτικές στη Συρία και στη συνέχεια κατηγόρησε την κουρδική συριακή οργάνωση YPG, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, SDF, πως «υπονομεύει» τις προσπάθειες της κυβέρνησης του τζιχαντιστή προέδρου της Συρίας, Αχμεντ αλ Σαράα, για σταθεροποίηση της ίδιας και της χώρας μετά από 14 χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Ο Φιντάν εκτόξευσε απειλές κατά των Κούρδων της Συρίας λέγοντας πως «σε ένα περιβάλλον όπου οι απαιτήσεις της Τουρκίας για ασφάλεια δεν ικανοποιούνται στη Συρία, δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραμένουμε αδρανείς». «Το YPG προκαλεί σκόπιμα αναταραχή στη Συρία. Δεν ενσωματώνεται στο σύστημα και χαλάει το θετικό κλίμα»,τόνισε.

Αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Χακάν Φιντάν χτες στην Αγκυρα με τον Σύρο ομόλογό του, Ασαντ αλ Σαϊμπάνι, κατηγόρησε ευθέως το Ισραήλ «πως πυροδοτεί συγκεκριμένες καταστάσεις και δυσκολίες» στη Συρία προκειμένου να διευρύνει την παρουσία του στην περιοχή. «Οποιοδήποτε σημάδι αστάθειας και χάους ευεργετεί το Ισραήλ», είπε ο Χακάν Φιντάν προσθέτοντας ότι η ασφάλεια του Ισραήλ «δεν μπορεί να επιτευχθεί με την υπονόμευση της ασφάλειας» των γειτόνων του. Προειδοποίησε ότι αυτή η τακτική θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα καθώς «θα πυροδοτήσει και άλλες κρίσεις στην περιοχή».

Αλληλοκατηγορίες Κούρδων και κυβερνητικών δυνάμεων

Δυνάμεις του συριακού στρατού και των κουρδικών «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF) αντάλλαξαν χτες κατηγορίες σχετικά με τον θάνατο ενός στρατιώτη, τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή Τελ Μάαζ ανατολικά του Χαλεπίου.

Σύμφωνα με το συριακό υπουργείο Αμυνας, ο στρατιώτης σκοτώθηκε όταν περίπολος των μαχητών των δυνάμεων SDF εισήλθε σε περιοχή που είχαν αναπτυχθεί στρατιώτες, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανταλλαγή σφοδρών πυρών. Κατά την ίδια πηγή, μαχητές των δυνάμεων SDF αντιδρούν στις προσπάθειες του Στρατού και των τζιχαντιστών, που έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν, να αναπτυχθούν σε κουρδικές περιοχές όπως το Μάνμπιτζ και το Ντέιρ Χάφιρ.

Το συριακό υπουργείο Αμυνας υπενθύμισε στη διοίκηση της οργάνωσης τη συμφωνία που υπογράφηκε τον περασμένο Μάρτιο για την αποστρατιωτικοποίησή της και διάλυσή της, προειδοποιώντας ότι «συνέχιση της παρούσας κατάστασης θα οδηγήσει σε νέες συνέπειες».

Τη Δευτέρα στελέχη των SDF κατηγόρησαν τις δυνάμεις του προέδρου Αχμεντ αλ Σαράα πως επιδόθηκαν σε προβοκατόρικες ενέργειες, για να προκαλέσουν συγκρούσεις, μετά από ύποπτες κινήσεις τους κυρίως κοντά στην περιοχή Ντέιρ Χάφιρ προκειμένου να διαταράξουν την εκεχειρία.

    
