ΝΟΤΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Η Κίνα «απέκρουσε» αμερικανικό αντιτορπιλικό στον ύφαλο Σκάρμπορο

Δυο μέρες μετά τη σύγκρουση δυο κινεζικών πλοίων που κυνηγούσαν ένα σκάφος της Ακτοφυλακής των Φιλιππίνων

Ακόμη ένα περιστατικό μέσα λίγες μέρες συνέβη χθες στη Νότια Κινεζική Θάλασσα, στρατηγικής σημασίας περιοχή, όπου οι ΗΠΑ και περιφερειακές δυνάμεις αμφισβητούν την «κυριαρχία» της Κίνας, εντείνοντας τη γεωπολιτική αντιπαράθεση.

Ο στρατός της Κίνας ανακοίνωσε χθες ότι παρακολούθησε και «απέκρουσε» αμερικανικό αντιτορπιλικό που έπλεε κοντά στον αμφισβητούμενο ύφαλο Σκάρμπορο, στην πολυσύχναστη θαλάσσια οδό της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, μέσω της οποίας πραγματοποιούνται εμπορικές συναλλαγές αξίας άνω των 3 τρισ. δολαρίων ετησίως.

Σε δήλωσή του, το Στρατιωτικό Στρατηγείο Νότιας Κίνας ανέφερε ότι το «USS Higgins» εισήλθε στα ύδατα «χωρίς την έγκριση της κινεζικής κυβέρνησης» χθες.

«Η κίνηση των ΗΠΑ παραβίασε σοβαρά την κυριαρχία και την ασφάλεια της Κίνας και υπονόμευσε σοβαρά την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας», πρόσθεσε, δεσμευόμενο να διατηρήσει «υψηλό επίπεδο επιφυλακής ανά πάσα στιγμή».

Η Αμερικανική Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού αρνήθηκε να σχολιάσει, παραπέμποντας τις ερωτήσεις στον 7ο Στόλο του Αμερικανικού Ναυτικού, ο οποίος δεν απάντησε αμέσως.

Η πρώτη γνωστή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ σε τουλάχιστον έξι χρόνια στα ύδατα του υφάλου πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την κατηγορία των Φιλιππίνων προς κινεζικά σκάφη για «επικίνδυνες μανούβρες και παράνομη παρέμβαση» κατά τη διάρκεια αποστολής ανεφοδιασμού γύρω από την ατόλη.

Τη Δευτέρα δυο κινεζικά πλοία συγκρούστηκαν μεταξύ τους την ώρα που κυνηγούσαν ένα φιλιππινέζικο πλοίο επίσης στον ύφαλο Σκάρμπορο, ανακοίνωσε η Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων.

Η Κίνα διεκδικεί σχεδόν ολόκληρη τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, παρά τις αλληλεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις του Μπρουνέι, της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, της Ταϊβάν και του Βιετνάμ.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν τακτικά επιχειρήσεις της λεγόμενης «ελευθερίας ναυσιπλοΐας» στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, αμφισβητώντας τους περιορισμούς στη διέλευση που επιβάλλονται, όπως ισχυρίζονται, από την Κίνα και άλλες χώρες διεκδικητές.

Και «επικείμενη σύγκρουση» για την Ταϊβάν

Στο μεταξύ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φέρντιναντ Μάρκος Τζούνιορ, προειδοποίησε επίσης ότι οι Φιλιππίνες κινδυνεύουν με αντιπαράθεση με την Κίνα για ένα άλλο ζήτημα, την Ταϊβάν, «την οποία οι αρχές της Κίνας ετοιμάζονται να προσαρτήσουν».

Με τη γεωπολιτική και στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ταϊβάν, οποιαδήποτε κίνηση απειλεί να οδηγήσει σε μια ευρύτερη σύγκρουση και, σε πρόσφατο ταξίδι του στην Ινδία, ο Μάρκος δήλωσε ότι «δεν υπάρχει τρόπος οι Φιλιππίνες να μείνουν έξω από αυτήν».

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στην άλλη πλευρά ενός κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος πέρα από την Ταϊβάν - του καναλιού Μπάσι - και επιπλέον υπάρχουν περισσότεροι από 100.000 Φιλιππινέζοι υπήκοοι που ζουν στην Ταϊβάν, οι οποίοι θα πρέπει να αποχωρήσουν σε περίπτωση σύγκρουσης.

Τη Δευτέρα, το Πεκίνο κατηγόρησε τον Μάρκος ότι «παίζει με τη φωτιά» με τα σχόλιά του, ο οποίος στη συνέχεια «διόρθωσε» τα λεγόμενά του. «Ο πόλεμος για την Ταϊβάν θα παρασύρει τις Φιλιππίνες παρά τη θέλησή τους στη σύγκρουση. Αυτό προσπαθούσα να πω», είπε ο Φιλιππινέζος Πρόεδρος.