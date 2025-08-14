ΙΡΑΝ

Απειλές Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας για επαναφορά κυρώσεων

Διπλωματικοί αξιωματούχοι της Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας ενημέρωσαν χτες τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, πως είναι έτοιμοι να επιβάλουν εκ νέου τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν που είχαν αρθεί με τη διεθνή συμφωνία του 2015, την οποία παραβίασαν οι ΗΠΑ αποχωρώντας μετά από τρία χρόνια στο πλαίσιο της πρώτης θητείας του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβεβαιώνουν επίσης στην επιστολή τους πως είναι «δεσμευμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τα διπλωματικά εργαλεία» στη διάθεσή τους, για να εξασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο εάν δεν βρεθεί διπλωματική λύση ως το τέλος του τρέχοντος μηνός.