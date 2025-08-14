ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΡΑΝ

Αιχμές του Προέδρου Αούν κατά του Ιράν για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

«Κάθε ξένη παρέμβαση» στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου απέρριψε χτες ο Λιβανέζος Πρόεδρος, Ζοζέφ Αούν, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί στη Βηρυτό με τον επικεφαλής του ιρανικού συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί, που πραγματοποίησε χτες επίσκεψη στον Λίβανο.

Ο Ζοζέφ Αούν δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τις πρότερες δηλώσεις του Ιρανού ανώτερου αξιωματούχου, με τις οποίες εξέφρασε ξεκάθαρα την αντίθεσή του στο κυβερνητικό σχέδιο της Βηρυτού για αποστρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ από τον Στρατό ως το τέλος του 2025.

Ο Αούν, που δεν έδειξε παρόμοια «ευθιξία» σε ό,τι αφορά τις ασφυκτικές πιέσεις των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου, κατά την πρόσφατη επίσκεψη στη Βηρυτό του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου στη Συρία και πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, επανέλαβε πως μόνο ο Στρατός θα πρέπει να διαθέτει όπλα στον Λίβανο και πως θα πρέπει «να απαγορευτούν σε όλους τα όπλα και να τα χρησιμοποιούν με ξένη υποστήριξη».

«Θα θέλαμε η φιλία μεταξύ των δύο χωρών να αφορά όλη τη σύνθεση του λαού του Λιβάνου και όχι μόνο ένα μέρος του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζοζέφ Αούν, τονίζοντας πως «το πιο σημαντικό όπλο» του Λιβάνου απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα πρέπει να είναι «η ενότητα του λαού».

Ο Λαριτζανί από την πλευρά του ανέφερε πως η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να στηρίζει τον Λίβανο και τον λαό του, παρά την αντίθεσή της στο σχέδιο της Βηρυτού για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Πρόσθεσε ότι, εάν ο λαός του Λιβάνου υποφέρει, αυτό θα το αισθανθεί και ο λαός στο Ιράν και θα συμπαρασταθεί.

Ο Αλί Λαριτζανί που πριν μεταβεί στη Βηρυτό είχε επισκεφθεί τη Βαγδάτη, έγινε δεκτός στο διεθνές αεροδρόμιο «Χαρίρι» της πρωτεύουσας από πλήθος δεκάδων υποστηρικτών της Χεζμπολάχ.

Εκτός από τον Πρόεδρο του Λιβάνου, ο Λαριτζανί είχε προγραμματίσει σειρά συναντήσεων με τον (Σιίτη) πρόεδρο της βουλής του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, τον πρωθυπουργό Ναουάφ αλ Σαλάμ, και τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.

Μετά τις συναντήσεις που είχε στη Βηρυτό με τον πρωθυπουργό Σαλάμ και τον πρόεδρο της Βουλής Ν. Μπέρι, ο Ιρανός αξιωματούχος συμβούλεψε τους Λιβανέζους πολίτες να διατηρήσουν τη δύναμη αντίστασής τους κατά της προσπάθειας των ΗΠΑ να διαμορφώσουν τις εξελίξεις στη χώρα τους.