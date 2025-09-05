Ενδεχόμενη ανάπτυξη Εθνοφρουράς στη Νέα Ορλεάνη

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ δήλωσε προχτές βράδυ πως ενδέχεται να δώσει εντολή ανάπτυξης μελών της Εθνοφρουράς και της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Νέα Ορλεάνη αντί το Σικάγο, επειδή ο Τζεφ Λάντρι, κυβερνήτης της πολιτείας της Λουιζιάνας, είναι πρόθυμος να λάβει ομοσπονδιακή κρατική βοήθεια.

Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι το θέμα μπορεί να διευθετηθεί σε περίπου δύο βδομάδες, αναφέροντας παράλληλα ότι η εγκληματικότητα στη Βαλτιμόρη βρίσκεται σε πρωτοφανή επίπεδα και ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατιωτικής δύναμης εκεί εφόσον ζητηθεί και επίσημα.

Μετά το Λος Αντζελες και την Ουάσιγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος επιχειρεί να αναπτύξει μέλη της Εθνοφρουράς και πράκτορες της ICE σε μεγαλουπόλεις όπως το Σικάγο και η Νέα Υόρκη που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς με πρόσχημα την πάταξη της εγκληματικότητας.

Στο μεταξύ, η πολιτειακή Γερουσία του Τέξας, όπου πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, ψήφισε νέο νόμο που δίνει το δικαίωμα σε πολίτες να μηνύουν οποιονδήποτε διευκολύνει την παροχή χαπιού άμβλωσης.

Το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε στα τέλη Αυγούστου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Πολιτείας, θα γίνει νόμος όταν υπογραφεί από τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη Γκρεγκ Αμποτ.

Μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade από το Ανώτατο Δικαστήριο, γύρω στις 20 αμερικανικές πολιτείες απαγόρευσαν ή περιόρισαν δραστικά την πρόσβαση σε εθελούσια διακοπή της κύησης.

Το Τέξας απαγορεύει όλες τις αμβλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αιμομιξίας ή βιασμού, με εξαίρεση υποθέσεις στις οποίες κινδυνεύει η ζωή της μητέρας ή απειλείται με σοβαρή αναπηρία.

Νωρίτερα, ο αρχίατρος της πολιτείας Φλόριντα, Τζ. Λαντάπο, δήλωσε πως το επόμενο διάστημα θα αρθούν όλες οι πολιτειακές εντολές υποχρεωτικού εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που αφορά τα παιδιά ώστε να γίνουν δεκτά στο σχολείο.

Ο Λαντάπο παρομοίασε τις οδηγίες αυτές με ...«σκλαβιά».

Η δρ. Σούζαν Κρέσλι, πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υπερασπίστηκε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα σχολεία, επισημαίνοντας τους μεγάλους κινδύνους που συνεπάγεται μία τέτοια απόφαση για την υγεία των παιδιών.