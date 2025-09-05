Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη 2025
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΛΙΒΥΗ
Οδικός χάρτης για εκλογές εντός 18μηνου

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη παρακολούθησε χτες την ενημέρωση της Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα (SRSG) στη Λιβύη, Χάνα Τέτε, κατά την οποία παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης για την προώθηση πολιτικής διαδικασίας «με λιβυκή καθοδήγηση», που θα ανοίξει τον δρόμο για τη διεξαγωγή βουλευτικών και προεδρικών εκλογών που καθυστερούν επί πολλά χρόνια.

Ο οδικός χάρτης αποσκοπεί στον τερματισμό της «μεταβατικής περιόδου», που έχει παραμείνει για χρόνια, την πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας για ενιαία θεσμικά όργανα, τη διεξαγωγή «ελεύθερων, δίκαιων, διαφανών και χωρίς αποκλεισμούς» προεδρικών και βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με το ψήφισμα 2755 (2024) του Συμβουλίου Ασφαλείας, εντός 18 μηνών.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε στη συνέχεια τους λιβυκούς θεσμούς να συμμετάσχουν «με διαφάνεια και καλή πίστη, χωρίς προϋποθέσεις» και να προβούν στους αναγκαίους συμβιβασμούς για την πρόοδο μιας διαδικασίας με τη διευκόλυνση της Αποστολής Υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (UNSMIL).

    

