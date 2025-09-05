ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Στους 17 αυξήθηκαν οι νεκροί από τη συντριβή του τελεφερίκ

Στους 17 ανέβηκαν χθες οι νεκροί απότηςτην Τετάρτη, ενώ οι τραυματίες είναι 21, από τους οποίους οι 5 σοβαρά.

Το τελεφερίκ είναι δημοφιλές στους τουρίστες και μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τουλάχιστον 11 ξένοι, από τους οποίους δύο είναι Γερμανοί, δύο Ισπανοί, μία Γαλλίδα, ένας Ιταλός, ένας Ελβετός, ένας Καναδός, ένας Κορεάτης, ένας Μαροκινός και ένας πολίτης του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενώ η εθνικότητα των νεκρών δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι χθες.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας κήρυξε χθες ημέρα εθνικού πένθους.

Η γραμμή, η οποία άνοιξε το 1885, συνδέει το κέντρο της Λισαβόνας κοντά στην πλατεία Restauradores με το Bairro Alto (Ανω Συνοικία), πολυσύχναστη συνοικία.

Η γραμμή «Gloria» μεταφέρει περίπου 3 εκατ. άτομα ετησίως, σύμφωνα με το δημαρχείο. Είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που λειτουργεί η δημοτική εταιρεία δημόσιων μεταφορών «Carris» και χρησιμοποιείται τόσο από τουρίστες όσο και από κατοίκους της περιοχής.

Οι αστυνομικοί ερευνητές επιθεωρούσαν τον τόπο του ατυχήματος και η Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα, όπως συνηθίζεται σε ατυχήματα που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το πρακτορείο «Lusa» μετέδωσε επίσης ότι η εταιρεία «Carris», ιδιοκτήτρια του τελεφερίκ, έχει ξεκινήσει τη δική της παράλληλη έρευνα.

Η «Carris» ισχυρίστηκε σε ανακοίνωσή της ότι «έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης», συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης και των καθημερινών επιθεωρήσεων.

Τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ, το καθένα με χωρητικότητα περίπου 40 ατόμων, είναι συνδεδεμένα στα αντίθετα άκρα ενός καλωδίου μεταφοράς, με την έλξη να παρέχεται από ηλεκτρικούς κινητήρες στα δύο βαγόνια.

Πορτογαλικά και διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι υπάρχει περίπτωση να αποκολλήθηκε το ηλεκτρικό καλώδιο που ρευματοδοτεί το τελεφερίκ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Λισαβόνας έχει αναφέρει ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από «καλώδιο που είχε χαλαρώσει», όπως μετέδωσε η εφημερίδα «New York Times».

Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, το βαγόνι που εκτροχιάστηκε ήταν υπεράριθμο.

Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε σε πεζούς τραυματίζοντας 17 άτομα

Στο μεταξύ, στη Βρετανία, τον τραυματισμό 17 ανθρώπων προκάλεσε νωρίς χτες το πρωί η εκτροπή λεωφορείου από δρόμο του κεντρικού Λονδίνου (κοντά στον σταθμό του Μετρό «Βικτώρια») σε πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε διερχόμενους περαστικούς.

Από τους 17 τραυματίες οι 15 χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής για τις πρώτες βοήθειες ή περίθαλψη. Κανένας εξ αυτών δεν αντιμετωπίζει κρίσιμους τραυματισμούς.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν έγιναν γνωστά άμεσα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να οφείλεται πιθανώς σε μηχανικά προβλήματα, όπως διαφάνηκε από δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων που λίγο πριν το ατύχημα είδαν να βγαίνουν μαύροι καπνοί από το πίσω μέρος του λεωφορείου με το νούμερο 24.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου σε ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε την άμεση διενέργεια έρευνας για τα αίτια του συμβάντος.

Στην Ισπανία, τα τρένα υψηλής ταχύτητας προς και από τη Μαδρίτη είτε σταμάτησαν είτε καθυστέρησαν χθες το απόγευμα, λόγω διακοπής της λειτουργίας υπολογιστή, ανέφερε ο φορέας εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών υποδομών Adif, προσθέτοντας ότι το εφεδρικό του σύστημα λειτουργεί και ότι η υπηρεσία αποκαθίσταται σταδιακά.