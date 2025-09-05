ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Εντείνει το σφυροκόπημα της Πόλης της Γάζας το κράτος - δολοφόνος

Με μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων συνεχίζει οτη σφαγή στη, εστιάζοντας στις επιχειρήσεις για την κατάληψη τηςμε Ισραηλινό αξιωματούχο να δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κράτους - δολοφόνου ελέγχουν «το 40% της πόλης».

Χτες τουλάχιστον 28 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς στην Πόλη της Γάζας και δεκάδες τραυματίστηκαν από επιθέσεις στις συνοικίες Ζεϊτούν, Σάμπρα, Σετζάγια, Σεΐχης Ραντουάν.

Ωστόσο, χιλιάδες οικογένειες Παλαιστινίων στην πόλη της Γάζας αγνοούν τις εντολές του κατοχικού στρατού για εκκένωση των σπιτιών τους, καθώς το κράτος - δολοφόνος συνεχίζει να βομβαρδίζει τις λεγόμενες «ασφαλείς ζώνες», αμάχους και παιδιά που αναζητούν ένα πιάτο φαΐ ή λίγο νερό...

«Αυτή τη φορά δεν εγκαταλείπω το σπίτι μου. Θέλω να πεθάνω εδώ! Δεν με νοιάζει εάν μας πουν να φύγουμε ή να μείνουμε. Δεκάδες χιλιάδες που άφησαν τα σπίτια τους σκοτώθηκαν από το Ισραήλ, επομένως ποιο το νόημα;» δήλωσε η Ουμ Ναντίρ, μητέρα πέντε παιδιών στην πόλη της Γάζας σε δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters.

Ο νέος συνολικός απολογισμός θυμάτων ανέφερε χτες τουλάχιστον 64.231 νεκρούς Παλαιστίνιους και πάνω από 161.583 τραυματίες από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, ενώ μέσα στο τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν τουλάχιστον 84 νεκροί και 330 τραυματίες.

Επιπλέον, τα θύματα του λιμού χτες αυξήθηκαν συνολικά σε 370, εκ των οποίων τα 131 είναι παιδιά.

Στο μεταξύ, στοιχεία του ισραηλινού στρατού που επικαλούνται διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι μόνο ένας στους τέσσερις κρατούμενους από τη Γάζα αναγνωρίζεται ως μαχητής από τις ισραηλινές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι άμαχοι είναι η συντριπτική πλειοψηφία των Παλαιστινίων που κρατούνται χωρίς κατηγορία ή δίκη στα κολαστήρια του κράτους - δολοφόνου.

Μεταξύ των φυλακισμένων για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες ή να δικαστούν περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, συγγραφείς, ιατρικό προσωπικό, ασθενείς, άτομα με αναπηρία και παιδιά.

Σκληρό παζάρι διαρκείας

Χτες η Χαμάς ανακοίνωσε πως είναι «έτοιμη» για μία συγκρότηση «ανεξάρτητης, εθνικής κυβέρνησης» που θα διαχειριστεί την εξουσία στη Γάζα και για μία «συνολική» συμφωνία εκεχειρίας που θα προβλέπει την απελευθέρωση «όλων των ομήρων».

Παρά την κίνηση αυτή, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου απέρριψε την προσφορά της Χαμάς, απαιτώντας να γίνουν πλήρως δεκτοί οι απαράδεκτοι όροι του Ισραήλ. Δηλαδή, «απελευθέρωση όλων των ομήρων, αφοπλισμός της Χαμάς, αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, ισραηλινός έλεγχος "ασφαλείας" (δηλαδή διαιώνιση της κατοχής) της περιοχής», εγκαθίδρυση «εναλλακτικής πολιτικής κυβέρνησης που δεν θα προωθεί την τρομοκρατία, δεν θα υποκινεί σε αυτή και δεν θα απειλεί το Ισραήλ».

Η συνέχιση αυτής της ανένδοτης στάσης διαδραματίζεται παράλληλα με τις φημολογούμενες «πιέσεις» που καταβάλλει προς το Τελ Αβίβ η κυβέρνηση των ΗΠΑ για «τερματισμό του πολέμου», ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τα άθλια σχέδια μετατροπής της Γάζας σε αμερικανικό προτεκτοράτο και «κόμβο» της περιφερειακής αβρααμικής αρχιτεκτονικής «ασφαλείας».

Ο Αμερικανο-παλαιστίνιος «ακτιβιστής» Bishara Bahbah, που κατά καιρούς παίζει ρόλο «μεσάζοντα» μεταξύ Χαμάς και ΗΠΑ, δήλωσε (σύμφωνα με χτεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Times of Israel» και δηλώσεις που έκανε ο ίδιος στο σαουδαραβικό δίκτυο «Al Arabiya») ότι ο Πρόεδρος Ντ. Τραμπ επιδιώκει «ασφυκτική πίεση» στον Νετανιάχου για να δεχτεί μία συμφωνία για απελευθέρωση όλων των ομήρων και τερματισμό του πολέμου. «Εγινε μία συνάντηση στην Ουάσιγκτον που όπως γνωρίζω κράτησε έξι ώρες και αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να έρθει στο τραπέζι μία τελική πρόταση: Απελευθέρωση όλων των ομήρων και τερματισμό του πολέμου» είπε ο Μπαχμπάχ.

Χθες βράδυ πάντως, από τον Ισημερινό ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο, επανέλαβε πως οι ΗΠΑ τάσσονται κατά της αναγνώρισης Παλαιστινιακού Κράτους επειδή «θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα». «Είπαμε ότι αν κάνετε αυτό το πράγμα με την αναγνώριση είναι όλα ψεύτικα, δεν είναι καν αληθινά, αν το κάνετε θα δημιουργήσετε προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, το Φόρουμ Συγγενών Ομήρων και Αγνοουμένων στο Ισραήλ απεύθυνε νέα έκκληση στον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία για την απελευθέρωσή τους και τον τερματισμό του πολέμου. «Επειτα από 700 ημέρες, ακούμε επιτέλους τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς ότι επιθυμούν να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων - των ζώντων για αποκατάσταση και των νεκρών για να κηδευτούν», ανέφερε η ανακοίνωση του Φόρουμ.

Εκστρατεία εξωραϊσμού των εγκλημάτων σε «Google», «Χ» και «YouTube»

Στο μεταξύ, η ισραηλινή κυβέρνηση σε μία προσπάθεια να αμβλύνει τις σφοδρές λαϊκές αντιδράσεις που προκαλεί η γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα προχώρησε τον Ιούνιο σε συμφωνία αξίας 45 εκατ. δολαρίων με την «Google» και τη «YouTube» προκειμένου να ξεκινήσουν εκστρατεία προπαγάνδας τύπου «Hasbara» (εβραϊκή λέξη που κυριολεκτικά σημαίνει «εξήγηση» και μεταφορικά έχει την έννοια «δημόσιας διπλωματίας») ώστε να εξωραϊστεί η εικόνα της χώρας.

Η εκστρατεία εξωραϊσμού της εικόνας του κράτους - δολοφόνου γίνεται μέσω της «Google» και της υπηρεσίας Display & Video 360.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι το Ισραήλ δαπάνησε άλλα 3 εκατ. δολάρια για προβολή φιλοϊσραηλινών μηνυμάτων στην πλατφόρμα «Χ».

Συνάντηση Ισραηλινού Προέδρου με Πάπα Λέοντα

Στο Βατικανό μετέβη χτες ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισ. Χέρτζογκ, συναντώντας τον Πάπα Λέοντα ΙΔ'. Κατά την ανακοίνωση του Βατικανού οι δύο άνδρες συζήτησαν «για την τραγική κατάσταση στη Γάζα».

Ο Πάπας αξιοποίησε την αφορμή για να κάνει νέα έκκληση για απελευθέρωση των ομήρων και τερματισμό του πολέμου.«Εκφράστηκε η ελπίδα για άμεση επανάληψη των διαπραγματεύσεων... προκειμένου να διασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων, να επιτευχθεί επειγόντως μόνιμη κατάπαυση του πυρός, να διευκολυνθεί η ασφαλής είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας στις πιο πληγείσες περιοχές, και να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός του ανθρωπιστικού δικαίου», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το Ισραήλ απειλεί τους Χούθι με τις «10 πληγές του Φαραώ»

Στο μεταξύ, το Ισραήλ εντείνει τις απειλές εναντίον της Υεμένης και των Χούθι, μετά τις διαδοχικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Σαναά στο κράτος - δολοφόνο.

Χτες ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατς, απείλησε την αραβική χώρα με τις «10 πληγές του Φαραώ».

Η κλιμάκωση των επιθέσεων από τη Σαναά αποτελεί απάντηση στη δολοφονική πολύνεκρη επίθεση που πραγματοποίησε η ισραηλινή αεροπορία στις 28 Αυγούστου με αποτέλεσμα το θάνατο του πρωθυπουργού και άλλων 11 υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης και του στρατού των Χούθι.

Χτες, πάντως, αξιωματούχος των Χούθι στη Σαναά δήλωσε ότι οι 11 υπάλληλοι υπηρεσιών του ΟΗΕ, που είχαν συλληφθεί προ ημερών, θεωρούνται ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και των ΗΠΑ.