ΗΓΕΤΕΣ ΚΙΝΑΣ - ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Συζήτησαν για ενίσχυση του «στρατηγικού συντονισμού» διεθνώς και στην περιφέρεια

Xinhua

Επίσημη συνάντηση είχαν χτες οι ηγέτες της Κίνας,και της Βόρειας Κορέας,, που προχτές παρακολούθησαν από κοινού με τον Ρώσο Πρόεδρο,και πολλούς ακόμα ηγέτες κρατών τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για την 80ή επέτειο από τη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με πολλαπλά μηνύματα απέναντι στη «Δύση», ενώ φουντώνει η αντιπαράθεση για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία.

Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κινεζική τηλεόραση, ο Κιμ Γιονγκ Ουν συνεχάρη τον Σι για την «επιτυχή και μεγάλη» παρέλαση η οποία «κατέδειξε έντονα τη σημερινή ισχυρή διεθνή θέση της Κίνας».

Σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ, ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι «η Κίνα και η Βόρεια Κορέα θα πρέπει να ενισχύσουν τον στρατηγικό συντονισμό στις διεθνείς και περιφερειακές υποθέσεις για να διασφαλίσουν τα κοινά τους συμφέροντα».

Πρόσθεσε δε ότι «η Κίνα είναι πρόθυμη να ενισχύσει τις ανταλλαγές υψηλού επιπέδου και τη στρατηγική επικοινωνία με τη Βόρεια Κορέα (...) την αμοιβαία κατανόηση και φιλία, για ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων σε όλα τα επίπεδα και διεξαγωγή πρακτικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς».

Συνάντηση του Σι και με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Γκούο Ζιακούν, απαντώντας στα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, Ντ. Τραμπ, ότι ο Σι Τζινπίνγκ στις επαφές του με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας συνωμοτεί κατά των ΗΠΑ, ανέφερε ότι «η Κίνα αναπτύσσει τις διπλωματικές σχέσεις της με όλες της χώρες, χωρίς ποτέ να στοχοθετεί μια τρίτη».

Ειδικά για τη δήλωση της επικεφαλής της ευρωενωσιακής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, η οποία χαρακτήρισε τους ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας - οι οποίοι εμφανίστηκαν μαζί στη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο - ως μια «αυταρχική συμμαχία» που αμφισβητεί τη διεθνή τάξη αναζητώντας μία «νέα τάξη πραγμάτων», ο Κινέζος αξιωματούχος σχολίασε ότι «οι δηλώσεις Ευρωπαίων ιθυνόντων βρίθουν ιδεολογικών θέσεων, στερούνται βασικών ιστορικών γνώσεων και υποδαυλίζουν ανοικτά την αντιπαράθεση» και συνιστούν «όχι μόνο έλλειψη σεβασμού απέναντι στην ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά πλήττουν επίσης τα ευρωπαϊκά συμφέροντα».

Από τη μεριά του, πάντως, ο Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε χτες και με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό, Ρ. Φίτσο, τον μόνο ηγέτη κράτους - μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που παραβρέθηκε στις στρατιωτικές εκδηλώσεις του Πεκίνου. Ο Σι ευχαρίστησε τον Φίτσο για την «προσήλωση» της Μπρατισλάβα στη φιλία της με το Πεκίνο. Μάλιστα ζήτησε τη συμβολή της Σλοβακίας για την ενίσχυση των σχέσεων της Κίνας με την ευρύτερη ΕΕ.