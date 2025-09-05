ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η διεύρυνση της ΕΕ «δεν θα είναι εύκολη»

«Τα επόμενα χρόνια πρέπει να προετοιμάσουμε την ΕΕ για διεύρυνση - με μεταρρυθμίσεις, προσαρμογές προϋπολογισμών και ενισχυμένη διακυβέρνηση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντ. Κόστα, απευθυνόμενος σε σχετικό «τραπέζι» συζήτησης στο πλαίσιο του φετινού Στρατηγικού Φόρουμ στο Μπλεντ, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στην ομώνυμη πόλη της Σλοβενίας.

Η ΕΕ δεν αποτελεί «κανένα κλειστό κλαμπ», ανέφερε και χαρακτήρισε «προτεραιότητες» την ενταξιακή πορεία ειδικά των Δυτικών Βαλκανίων, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, λέγοντας ότι «αυτές οι χώρες βρίσκονται στην καρδιά της Ευρώπης και αποτελούν μέρος του μέλλοντός της».

Καθώς βέβαια όλες οι παραπάνω περιοχές και χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού με τη Ρωσία, ο Κόστα αναγνώρισε ότι «η διεύρυνση δεν θα είναι εύκολη».

«Αλλά θα αξίζει. Πρόκειται για την καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε», έσπευσε να τονίσει, προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλους τους ενταξιακούς μας εταίρους και να επωφελούμαστε από τη θετική ορμή που υπάρχει για τη διεύρυνση».

Από την άλλη, ανησυχία για την υλοποίηση των σχεδιασμών των Βρυξελλών εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς, που σύμφωνα με ρεπορτάζ βαλκανικών ΜΜΕ (πχ. «European Western Balkans») αναρωτήθηκε αν όντως η διεύρυνση παραμένει προτεραιότητα για την ΕΕ, επισημαίνοντας την κρίσιμη σημασία που έχει η «δημόσια στήριξη».

Μιλώντας ειδικά για την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, ο Πλένκοβιτς δήλωσε προβληματισμένος για το έλλειμμα «πολιτικής σταθερότητας» που υπάρχει.

«Εχουμε τη Βόρεια Μακεδονία, που είναι μπλοκαρισμένη (σ.σ. λόγω των αντιθέσεων με τη Βουλγαρία και των διαφωνιών σε συνταγματικές αλλαγές που ορίστηκαν ως προϋπόθεση για την "επίλυσή" τους). Εχουμε τη Σερβία, με πάνω από δύο χρόνια στη μεγαλύτερη, ισχυρότερη και σοβαρότερη εσωτερική αναστάτωση, με διαδηλώσεις. Και έχουμε και τη Βοσνία - Ερζεργοβίνη, με τον Ντόντικ να εγείρει ζήτημα αποχώρησης εδώ και χρόνια...».