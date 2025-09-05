ΗΠΑ

Υψηλό τετραμήνου στο εμπορικό έλλειμμα

Στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου τετραμήνου έφτασε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, όπως έδειξαν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου. Συγκεκριμένα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε σχεδόν 33% από τον προηγούμενο μήνα στα 78,3 δισ. δολ.

Εκτιμάται ότι βασικό ρόλο στο αποτέλεσμα αυτό έπαιξαν οι δραστικά αυξημένες εισαγωγές που έσπευσαν να κάνουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις, πριν τεθούν σε ισχύ (αρχές Αυγούστου) οι λεγόμενοι ανταποδοτικοί δασμοί για προϊόντα από χώρες με τις οποίες η κυβέρνηση δεν κατέληξε σε συμφωνία.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εργασίας της χώρας ανακοίνωσε χτες ότι την περασμένη βδομάδα ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση για επίδομα ανεργίας αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο. Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν στις 237.000 από 229.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας έπεσε σε 1,940 εκατ. από 1,944 εκατ.

Ακόμα σύμφωνα με την ετήσια Εθνική Εκθεση για την Απασχόληση της ADP, η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε τον περασμένο μήνα κατά 54.000 θέσεις εργασίας, από 65.000 που προέβλεπαν οικονομολόγοι.

Αλλη έκθεση, από την εταιρεία Challenger, Gray and Christmas, έδειξε ότι οι απολύσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 39%, στις 85.979 τον Αύγουστο - το υψηλότερο επίπεδο από το ξέσπασμα της πανδημίας (Αύγουστος 2020).

Προχτές, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι υπήρχαν περισσότεροι άνεργοι απ' ό,τι διαθέσιμες θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, για πρώτη φορά από την πανδημία. Σύμφωνα με το μπεζ βιβλίο της Fed, «οι εταιρείες διστάζουν να προσλάβουν εργαζόμενους λόγω της ασθενέστερης ζήτησης ή της αβεβαιότητας».