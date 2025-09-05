ΣΥΡΙΑ

Νέες επιδρομές από τον ισραηλινό στρατό

Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιδρομές και επιχειρήσεις του Ισραήλ στο έδαφος της Συρίας, ενώ μέσα στο τελευταίο 48ωρο καταγράφηκαν εκρήξεις στο αεροδρόμιο του Χαλεπίου με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ατόμων.

Ειδικότερα, χτες το χάραμα Ισραηλινοί στρατιώτες που επέβαιναν σε 10 οχήματα πέρασαν τα σύνορα με τη Συρία και εισέβαλαν στο μεθοριακό χωριό Αμπιντίν, στα δυτικά περίχωρα της επαρχίας Νταράα. Μπήκαν σε δύο σπίτια, έκαναν έρευνα και αποχώρησαν δίχως συλλήψεις, σε αντίθεση με άλλη ανάλογη επιχείρηση που έκαναν ισραηλινές δυνάμεις στην επαρχία Κουνέιτρα της νότιας Συρίας στις 3 Σεπτέμβρη, προχωρώντας στη σύλληψη 7 νεαρών από το χωριό Τζάμπαθα Αλ Χασάμπ, τους οποίους οδήγησαν σε περιοχή του κατεχόμενου από το Ισραήλ Γκολάν.

Στο μεταξύ, χτες καταγράφηκαν εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο του Χαλεπίου όταν ένα drone - αδιευκρίνιστης προέλευσης - βομβάρδισε αυτοκίνητο που κινούνταν σε δρόμο της περιοχής, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο επιβαινόντων.