Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΥΡΙΑ
Νέες επιδρομές από τον ισραηλινό στρατό

Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιδρομές και επιχειρήσεις του Ισραήλ στο έδαφος της Συρίας, ενώ μέσα στο τελευταίο 48ωρο καταγράφηκαν εκρήξεις στο αεροδρόμιο του Χαλεπίου με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ατόμων.

Ειδικότερα, χτες το χάραμα Ισραηλινοί στρατιώτες που επέβαιναν σε 10 οχήματα πέρασαν τα σύνορα με τη Συρία και εισέβαλαν στο μεθοριακό χωριό Αμπιντίν, στα δυτικά περίχωρα της επαρχίας Νταράα. Μπήκαν σε δύο σπίτια, έκαναν έρευνα και αποχώρησαν δίχως συλλήψεις, σε αντίθεση με άλλη ανάλογη επιχείρηση που έκαναν ισραηλινές δυνάμεις στην επαρχία Κουνέιτρα της νότιας Συρίας στις 3 Σεπτέμβρη, προχωρώντας στη σύλληψη 7 νεαρών από το χωριό Τζάμπαθα Αλ Χασάμπ, τους οποίους οδήγησαν σε περιοχή του κατεχόμενου από το Ισραήλ Γκολάν.

Στο μεταξύ, χτες καταγράφηκαν εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο του Χαλεπίου όταν ένα drone - αδιευκρίνιστης προέλευσης - βομβάρδισε αυτοκίνητο που κινούνταν σε δρόμο της περιοχής, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο επιβαινόντων.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Συζήτησαν για ενίσχυση του «στρατηγικού συντονισμού» διεθνώς και στην περιφέρεια
 Στο φουλ διεργασίες για τη «μετά Μπαϊρού» εποχή
Εντείνει το σφυροκόπημα της Πόλης της Γάζας το κράτος - δολοφόνος
Στους 17 αυξήθηκαν οι νεκροί από τη συντριβή του τελεφερίκ
 Η Βενεζουέλα κατηγορεί την Ουάσιγκτον για «εξωδικαστικές εκτελέσεις»
 Υψηλό τετραμήνου στο εμπορικό έλλειμμα
 Ενδεχόμενη ανάπτυξη Εθνοφρουράς στη Νέα Ορλεάνη
 Η διεύρυνση της ΕΕ «δεν θα είναι εύκολη»
 Οδικός χάρτης για εκλογές εντός 18μηνου
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ